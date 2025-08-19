Cómo manglar los nombres y hacerse rico







En algún lugar de Mumbai Hay una tierra mágica llamada CMF por nada.

Puede ser un mundo encantado, como la tierra de Oz, aunque nunca lo descubrirá. Es casi imposible conocer a cualquiera que haya estado en CMF por nada. Tal vez pueda llegar a través de una puerta invisible entre dos plataformas, estilo Harry Potter, pero nadie ha encontrado eso tampoco.

Sin embargo, puede comprar un boleto a CMF por nada, porque definitivamente tiene una estación. Para llegar allí, puede comenzar desde una estación de metro como Dahisar o Malad en la línea amarilla y comprar un boleto a Andheri West. En el camino, de repente, estarás en la tierra de CMF por nada.

Incluso en la plataforma de CMF por nada, no verás nada mágico. Cuando desciendas al nivel del suelo, te encontrarás, en cambio, en un lugar histórico llamado Goregaon.

También notará que el nombre de Goregaon ha cambiado a – CMF por nada Goregaon. Su nuevo nombre es CMF por nada Goregaon. Como es un bocado, se puede escuchar a muchos pasajeros pidiendo un boleto a «nada de Goregaon».

Otras estaciones destrozadas han comenzado a aparecer a lo largo de otras líneas metropolitanas. Para Exam-Ple, en la línea azul que se extiende desde Ghatkopar hasta Versova, está la ciudad de Fevi-Col, que lleva el nombre de un líquido viscoso y glutinoso con propiedades adhesivas aterradoras. A nivel del suelo, te darás cuenta de que en realidad estás en el recinto histórico de Marol, que, por desgracia, la gente sofisticada de Mumbai considera un vertedero suburbano con algunos garajes, restaurantes y metalworks.

La venta de nombres de estaciones se presenta como una bonanza en el proyecto piloto de la ciudad para ver cuántas cosas inesperadas en Mumbai se pueden vender por dinero.

En 2022, el Mumbai Metro Rail Corporation Limited sin aliento anunció que había hecho un enorme R216 millones de rupias vendiendo los nombres de cinco estaciones en la línea amarilla. Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus fue vendido al Banco Kotak Mahindra; La estación de metro Siddhivinayak fue a ICICI Lombard; Las estaciones de metro de Churchgate y Hutatma Chowk son ahora la Corporación de Seguros de Vida para entrometerse.

Las compañías de SE ahora pueden agregar sus nombres a la estación, escucharla en los anuncios de trenes y mostrarse en los mapas de la estación.

¿Qué tiene de malo vender el nombre de una estación? Después de todo, cuanto más gana los ingresos que no sean de boletos obtienen un metro, cuanto más baratos serán sus servicios. Cuidado, niño, no subestimes el poder de la codicia. La compañía gana dinero recaudando, no bajando, precios.

Pero hay una razón abrumadora para dejar solo los nombres de lugares: su propósito es ayudar a las personas a moverse sin perder sus almas y cordura. Nombres serpentinos No solo ocupa espacio en los tableros de exhibición, lo que obliga a los tamaños de fuentes más pequeños, sino que son fáciles de escribir mal, lo que hace que una búsqueda en Google sea una pesadilla. Son un desastre para pronunciar, y eventualmente se abreviará con algo nítido y sin sentido.

Un nombre debe durar en generaciones. Pero un nombre que pertenece a una corporación cambiará cuando cambie el presupuesto de la corporación o sus prioridades. Fevicol Marol podría pasar la noche a Maganlal Chikki Marol. Todos los tableros tendrán que ser repintados. Tantos contratos nuevos para emitir.

Lo más importante, la venta de nombres trivializa sus historias e historias. Marol, una vez Maroli, fue un bullicioso centro construido entre 1189 y 1310 CE por los Yadavas de Devgiri, los primeros gobernantes en hacer de Marathi su lenguaje de la corte. Existió mucho antes de Mumbai, y una vez representó una décima parte de su población. Qué final tan miserable para una historia tan noble y rica para casarse con un pegamento industrial.

Goregaon, originalmente Ghodegaon, alguna vez fue famoso como un mercado de caballos durante la época de Chhatrapati Shivaji. ¿Seguramente merece algo mejor que una caprichosa tienda de electrónica con sede en Londres llamada Nothing Company, fundada por un chino?

¿Por qué parar en los nombres de las estaciones? Mumbai está lleno de otros nombres de candidatos, todo alineado para ser mutilado por el mejor postor. Para calificar, debe ser un nombre que la gente dice una y otra vez durante todo el día. Y segundo, debe ser paralizante, obligando a las personas a abreviar para que eventualmente se reduzcan a las primeras sílabas, a saber, el nombre de la compañía. Podría haber sido MarolPero ahora es Fevicol.

Si las estaciones de metro pueden ser subastadas, ¿por qué no las carreteras? ¿Por qué no el camino costero? Un día, digamos, Shree Precoated Steels lo compra, y se renace cuando Shree Precoated Steels Dharmveer Swarajya Rakshak Chhatrapati Sambhaji Maharaj Coastal Road. Dos años después, se solo se llama Precoated.

No hay ninguna razón por la cual se puedan salvar los alimentos icónicos de Mumbai. Quizás Vada PAV pronto se venderá como JK Cements Vada Pav.

Cualquier Dosa con Ghee agregado se enumerará como Castrol Ghee DOSA.

Pao Bhajis será marcado como lencería adorable Pavelo de lo contrario enfrentan fuertes multas.

Puede llegar el día en que pudieras monetizar a tu propia madre vendiendo su nombre a una corporación. Cada vez que visita el mercado, sus amigos y otros llamarán alegremente: «¡Ahí está de nuevo! ¡AMCHI SIMPlex CASTINGS LAKSHMIBAI ALI RE!»

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





