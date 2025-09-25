Cómo ‘Love Me Not’ de Ravyn Lenae se convirtió en un éxito inesperado

La primera vez Ravyn Lenae escuchó el ritmo Para su gran éxito «Love Me Not», sabía que era algo especial. Había estado trabajando con DJ Dahi, quien estaba actuando como productora ejecutiva en su segundo álbum «Bird’s Eye», cuando sacó un instrumental que había estado recolectando polvo durante una década. «Lo recuerdo tener esa cosa infecciosa al respecto», le dice Variedad. «Lo jugó, y recuerdo instantáneamente que mi espíritu se levantó y pensé, oh, esto es una mierda, ¿sabes?»

De hecho, durante el año pasado, «no me amé» Surgió como el primer éxito de buena fe de la cantante de R&B experimentada en su carrera de 10 años, y se convirtió en una gran canción del verano. Desde su lanzamiento en mayo de 2024, el BOP con sabor retro ha tenido una quemadura lenta, no muy diferente de la trayectoria de Lenae. Después de recoger a Vape en Tiktok en octubre pasado gracias a un mashup de campaña de influencers con «Losing You» de Solange, gradualmente asumió vida propia, con los oyentes que gravitan hacia la versión original y alternativa con el Condado de Rex Orange. Cue the Marketing Machine: Streaming CrossOver y Key Playlisting le dieron suficiente jugo para traducirse en reproducción de radio, y las actuaciones clave en Coachella y Lollapalooza le dieron visibilidad en las redes sociales en un punto de inflexión crucial.

Desde que llegó al Billboard Hot 100 en abril, «Love Me Not» ha alcanzado su punto máximo en el número 5, convirtiéndose en su primera canción en apostar una presencia en la lista. En Spotify, es, con mucho, su pista de mejor rendimiento con casi 600 millones de transmisiones. (Su versión de Rex Orange County tiene alrededor de 150 millones de escuchas). En Tiktok, donde explotó por primera vez, se ha utilizado en 500,000 videos. En un mar de Warrens y Wallens, «Love Me Not» se destacó no solo por su óptica, Lenae se encuentra entre los pocos artistas con su primer Smash Lingering en el Top 10, sino por su sonido, que se siente fresco pero nostálgico.

«Todos compartimos lo mismo con la música, donde supe una vez que la corté y lo escuché, se sintió como todos mis momentos favoritos, todas mis épocas favoritas en una», dice Lenae. Ella recuerda haber estado un mes o dos en el proceso de grabación de «Bird’s Eye» cuando Dahi, conocido por su trabajo con Kendrick Lamar y Big Sean, le interpretó el disco. Era la primera vez que tomaba una canción en la que ya había trabajado, por lo que decidió traerla al mundo de Ravyn, reescribiendo el segundo verso y escribiendo un puente. Construyeron desde allí, agregando guitarra y bajo para llevar la canción a casa.

Estaba claro que «Love Me Not» fue un primer sencillo viable de «Bird’s Eye», y lo lanzó antes de la llegada del álbum en agosto de 2024. Solo tomó alguna prueba y error para ganar tracción. Zach Friedman, director de operaciones de Atlantic Music Group, se había unido a la compañía a principios de octubre, pero ya había identificado «Bird’s Eye» como «bajo servicio» y «Love Me Not» como un candidato viable para el gran éxito de Internet de mañana.

Su equipo hizo algunos intentos para aumentar la canción-Lyric Edits, una versión desacelerada, sin embargo, golpearon el oro después de crear la mashup de «Love Me Not» con «Losing You», que se usó en una campaña de influencia que «explotó». «A veces las cosas simplemente cobran vida propia después de llegar a las masas», dice Friedman.

Mientras celebraba la Navidad con su familia, Lenae envió mensajes de mensajes de su equipo digital que era hora de comenzar a inclinarse en las redes sociales, y detuvo una película para filmar un tiktok con sus amigos. «Parece que casi en un abrir y cerrar de ojos, había 50,000 [videos] Y luego 100,000 y luego dos, simplemente no se detuvo «, dice.» Siempre he sido un artista que ha sido un poco tímido con las redes sociales o simplemente no entendía cómo funcionó para mí de manera natural «. Así que esta fue una buena oportunidad para que me apoyara en él, para encontrar lo que mi cosa es en línea. Y sabía que eso atraería a las personas adecuadas que quieren quedarse para toda la historia «.

Los servicios de transmisión siempre habían apoyado a Lenae desde el comienzo de su carrera, y fueron rápidamente receptivos a la pista. Spotify la presentó en las portadas de la lista de reproducción de Pop Rising y Top Hits y la presentó en su serie «The Come Up». Después del impulso de transmisión de la canción, Atlantic lo sirvió a la radio pop y rítmica, la «Última parada en el tren», dice Friedman. Ahora, «Love Me Not» está sentado en un pico No. 2 en Pop Airplay y No. 4 en la lista de canciones de radio. En el Hot 100 de esta semana, está en el número 7 después de 25 semanas en el recuento.

En medio del enhumedor éxito de «Love Me Not», Lenae firmó un acuerdo a principios de este verano con Sony Music Publishing, hogar de Dahi y la coguionista de la canción Sarah Aarons. SMP ha estado en una larga racha en el espacio de publicación de A&R, recientemente recibiendo el editor del año en los premios 2025 ASCAP Pop y BMI R&B/Hip-Hop para éxitos de los compositores Sounwave y Mustardo. «Ravyn y Dahi tienen una magia probada juntos», dice Katie Welle, presidenta, directora de nosotros A&R. «Nos esforzamos por ser grandes oyentes para nuestro talento, ya sea que necesiten agacharse con un pequeño equipo para crear o están buscando nuevas ideas de co-escritores para que la mezcla empuje los límites».

Lenae explica que ha estado trabajando con Dahi en el seguimiento de «Bird’s Eye» en los últimos seis o siete meses, con SMP ayudando a nutrir su visión. Helen Lazenby, gerente de A&R en SMP, explica que «en realidad se trata de no necesariamente tratar de cambiar nada más que amplificar lo que ya se ha construido y lo que ella y lo que ella y lo que ella y lo [manager] John [Bogaard] han construido a lo largo de los años a través de mucho esfuerzo «. Thomas Krottinger, SVP, A&R en SMP, agrega: “No tiene miedo de probar cosas nuevas y no de un lugar, ¿qué puedo sacar de esta persona creativa para desbloquear el próximo capítulo, pero más como qué quiero explorar? Ella está escuchando su instinto y eso es lo que la llevó aquí «.

Aún así, este es un momento de pellizcos para Lenae mientras se prepara para abrir espacios en las giras de Sabrina Carpenter y Renee Rapp, con sus propios shows en el encendido.

«He estado expuesto a tantas personas y caras nuevas, pero luego, como tener a las personas que han estado conmigo desde el principio, es indescriptible», dice Lenae. «Siento que he tenido este ejército de soldados detrás de mí en toda mi carrera, pero ahora realmente podemos comenzar a ver los frutos. Estoy emocionado de que las puertas ahora estén abiertas para que más personas me descubrieran y se sientan para lo que sea el próximo».