Cómo los trabajadores con salarios inferiores a 6,2 millones de IDR pueden obtener un Transum gratis

Jacarta – El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo, admitió que había firmado el Reglamento del Gobernador (Pergub) no. 33 de 2025 relacionado transporte general gratis tanto para ASN como para trabajadores privados.

Lea también: Los 10 juegos gratuitos más emocionantes de 2025 que funcionan sin problemas en teléfonos móviles Potato



En este reglamento gubernamental, Pramono estipula que 15 grupos podrán disfrutar del transporte público (transum) de forma gratuita.

«Me gustaría transmitir que he firmado y emitido el Reglamento Gubernamental número 33 de 2025 para ampliar los beneficios a 15 grupos», dijo Pramono a los periodistas en el sur de Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025.

Lea también: Cómo hacer una tarjeta de trabajador de Yakarta para viajar en Transjakarta-MRT gratis



Posteriormente, dijo Pramono, los trabajadores privados o ASN podrán solicitar una tarjeta de servicio de transporte masivo gratuita para poder disfrutar del servicio. TransJakartaMRT, LRT para liberar microtrans.



Ilustración del tren MRT Foto : Documento: Astra Land Indonesia

Lea también: Transjakarta se considera el transporte más barato de la ASEAN



«Por este motivo, los trabajadores, es decir, los que son ASN o privados, con un salario máximo de 1,15 veces el UMP o alrededor de 6,2 millones de IDR, pueden solicitar una tarjeta de servicio de transporte masivo gratuita, ya sea Transjakarta, MRT Yakarta y el LRT de Yakarta, incluido Mikrotrans», concluyó.

Se sabe que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) ha emitido una nueva política que es muy beneficiosa para la comunidad. Con base en el Reglamento del Gobernador (Pergub) Número 33 de 2025, el Gobernador Pramono Anung estipula que los servicios TransJakarta, MRT y LRT Yakarta ahora pueden ser disfrutados de forma gratuita por 15 determinados grupos de personas.

Esta política se inauguró el 10 de octubre de 2025 y se aplica retroactivamente desde el 7 de mayo de 2025, como parte de los esfuerzos del Gobierno Provincial de DKI para ampliar el acceso a un transporte público seguro, cómodo y asequible. Aparte de eso, este reglamento también pretende animar a las personas a pasar del vehículo privado al transporte público, que es más respetuoso con el medio ambiente.

Un grupo que puede disfrutar del transporte público de forma gratuita son los empleados privados en Yakarta con un salario máximo de 6,2 millones de rupias.

Este programa es una forma de continuación de la Tarjeta de Trabajador de Yakarta (KPJ).

El Reglamento Gubernamental establece que los residentes que tienen derecho a los servicios gratuitos de TransJakarta, MRT y LRT incluyen los siguientes grupos:

1. Estudiantes titulares de la Jakarta Smart Card (KJP) Plus y la Jakarta Superior Student Card (KJMU)

2. Destinatarios de asistencia social para satisfacer las necesidades básicas de los niños

3. Residentes de pisos de alquiler sencillos (Rusunawa)

4. Equipo de movilización del PKK y grupos del PKK desde RW hasta el nivel de subdistrito

5. Empleados del PJLP y no ASN del gobierno provincial de DKI Yakarta

6. Aparato Civil del Estado (ASN) y funcionarios públicos jubilados del gobierno provincial de DKI

7. Personas con discapacidad

8. Personas mayores de 60 años y más

9. Veterano de la República de Indonesia

10. Empleados privados titulares de Tarjetas de Trabajador de Yakarta (KPJ)

11. Educadores y personal educativo en educación infantil (PAUD)

12. Guardián de la casa de culto.

13. Residentes de la Regencia Administrativa de las Islas Seribu

14. Monitores de larvas, administradores de organizaciones juveniles, dasawisma y posyandu.

15. Miembros del TNI y de la Polri