Cómo los productores sacaron provecho de su dinero en Oregon con ‘Night Always Comes’

El netflix thriller criminal “La noche siempre llega«siempre iba a estar ambientada en Portland, Oregón, como la novela de Willy Vlautin de la que fue adaptada, pero no necesariamente se rodaría allí.

“Muchas de las primeras discusiones son como: ‘¿Dónde está la mayor rentabilidad?’ Y Canadá surgió mucho”, admite el productor ejecutivo de la película Chris Stinson (“The Holdovers”, “Sound of Metal”). “En el noroeste… constantemente se enfrentan a la idea de ‘vamos a Vancouver’, y muchas veces van a Vancouver”, donde pueden aprovechar equipos experimentados, un tipo de cambio favorable y un saludable incentivo de producción.

Pero Stinson dice que pudo señalar el drama de 2018 “Leave No Trace”, una película atractiva que hizo en Oregón con un presupuesto muy bajo y “convencer a los poderes fácticos de que Portland no sólo sería el mejor lugar, sino también el más barato por varias razones”.

Esas razones no necesariamente saltan a la vista cuando se echa un vistazo al incentivo cinematográfico y televisivo decente, pero no excelente, de Oregón. Ofrece reembolsos en efectivo (no el crédito fiscal transferible más común, la mayor parte del cual debe venderse a terceros por entre 85 y 95 centavos por dólar) del 25% en bienes y servicios locales y del 20% en la nómina estatal para proyectos con un gasto mínimo de 1 millón de dólares. Este último se puede combinar con el reembolso laboral Greenlight Oregon para obtener un reembolso en efectivo adicional de hasta el 6,2 % de la nómina de Oregon.

Beaver State tiene una larga historia de atracción de proyectos icónicos que van desde “El general” (1926) de Buster Keaton y la ganadora del Oscar a la mejor película “Alguien voló sobre el nido del cuco” (1975) hasta el drama sobre la mayoría de edad “Stand by Me” (1986). El pasado mes de junio, la comedia de aventuras “Los Goonies(1985) celebró su 40 aniversario con un festival de fin de semana en la ciudad de Astoria, donde la antigua cárcel, que se utilizó como lugar de rodaje de la película, se ha convertido en el Museo del Cine de Oregón.

En la última década, las producciones más destacadas de Oregón han sido series de televisión como “Grimm” de NBC (2011-2017), la satírica y automitificada “Portlandia” (2011-2018) y, más recientemente, la próxima película Amazonas serie «Criminal«, protagonizada por Charlie Hunnam. Además de «Night Always Comes», protagonizada por Vanessa Kirby y Jennifer Jason Leigh, el estado también ha albergado recientemente las películas independientes «Horsegirls», protagonizada por Gretchen Mol, y «Paradise Records» del escritor y director Logic, ambas estrenadas a principios de este año.

Pero como dijo el “Dirty” Harry Callahan (Clint Eastwood) en “Magnum Force” (1973), “un hombre debe conocer sus limitaciones”, y lo mismo ocurre en un estado como Oregón.

«No somos grandes y no tenemos tanta infraestructura, pero somos una muy buena alternativa para proyectos de tamaño mediano, principalmente porque somos muy amigables con la producción, somos muy receptivos y es un reembolso en efectivo», dice Tim Williams, director ejecutivo de Oregon Film (también conocido como la Oficina de Cine y Televisión del Gobernador de Oregon), un ex productor de cine cuyos créditos incluyen «In the Bedroom» de 2001, nominada al Oscar a la mejor película. «Y muchas veces te pagan más rápido que en la mayoría de otros lugares y puedes utilizar eso para terminar tu película, y eso ayuda mucho a los proyectos de tamaño mediano».

Según Stinson, la razón número uno para rodar en Oregón podría ser Williams.

«Puede enviarle su presupuesto y él lo revisará y le dirá exactamente cuánto crédito fiscal obtiene, qué califica y qué no, y le dará un total. Eso es mucho trabajo para él», dice Stinson. «Además, toma fotografías de las ubicaciones y te dice lo que viene a la ciudad y se asegura de que no haya demasiada gente. Cuando ha habido un problema, ha hablado con [people in] Lugares que fueron difíciles

para que lo consigamos. Es un luchador y está de tu lado”.