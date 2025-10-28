Cómo los padres pueden introducir conocimientos financieros a sus hijos desde una edad temprana

Jacarta – Alfabetización finanzas ya no se puede posponer hasta niño maduro. De hecho, según los resultados de una encuesta realizada por la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) y la Agencia Central de Estadísticas (BPS), el índice de educación financiera en 2025 alcanzó el 66,46 por ciento, y se consideró que el 33,54 por ciento restante no tenía una comprensión adecuada de la gestión. Dinero.

Si no se controla, esto podría afectar su bienestar financiero futuro. Por ello, los padres deben asumir un papel activo en la introducción del concepto de dinero desde una edad temprana para que los niños crezcan con una base financiera sólida.

1. Introducir los conceptos básicos del dinero de forma práctica

Introducir el dinero a los niños no se trata sólo de darles conocimientos teóricos, sino también de involucrarlos en actividades reales. Empiece por demostrar que el dinero es una herramienta para conseguir algo que necesita o desea.

Por ejemplo, cuando haga compras mensuales, invite a los niños a ayudar a elegir artículos y comparar precios. Esto les ayudará a comprender lentamente el valor del dinero.

El siguiente paso es enseñar la importancia del ahorro. Regálales una alcancía o una simple libreta de ahorros para que registren el dinero que reciben, tanto de THR como de otros obsequios.

Cuando los niños ven aumentar su dinero, sienten una sensación de satisfacción. Este concepto se puede ampliar explicando que el ahorro también es importante cuando queremos comprar algo grande, como un juguete o un aparato caro. Esta es también una base para comprender préstamos yun en el futuro.

2. Enseñar la importancia de la gestión financiera

Una vez que los niños comprendan el concepto básico de dinero, el siguiente paso es enseñarles cómo administrar las finanzas. Empiece por dividir su dinero de bolsillo semanal en varias partidas, como meriendas, ahorros y limosnas. Este método ayuda a los niños a aprender sobre las prioridades y responsabilidades financieras.

Además, es importante discutir los riesgos de la deuda. Explique que la deuda no es mala siempre que se utilice sabiamente.

Por ejemplo, si un día necesitan PayLater o cuotas bajas como se ofrece Kredivo con intereses a partir del 1,99%, deberán asegurarse de que su uso esté dentro de sus posibilidades de pago. Esta explicación puede ayudar a los niños a comprender que todo producto financiero tiene beneficios y riesgos que deben tenerse en cuenta.