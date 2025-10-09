Cómo los hombres de mediana edad en Cakung quedan embarazadas de adolescentes durante 10 meses

Jacarta – Un destino desafortunado le sucedió a Anak Baru Gede, una niña de 16 años en Cakung, al este de Yakarta.

Como no podría ser, a tan corta edad ahora tiene dos piernas. roto Un hombre de mediana edad con las iniciales KH tiene 65 años. Víctima violada autor Hasta quedar embarazada.

Un hombre con las iniciales KH (65) fue arrestado después de violar a una adolescente de 16 años en la zona de Cakung, en el este de Yakarta (Jaktim). La víctima fue violada por el agresor y quedó embarazada.

«Como resultado de sus acciones depravadas, el perpetrador fue designado como sospechar. «KH fue acusado en virtud del artículo 76D Juncto 81 de la Ley de Protección Infantil con una amenaza máxima de 15 años de prisión», dijo el jefe de la Unidad PPA de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Este de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Sri Yatmini, el jueves 9 de octubre de 2025.

Este incidente comenzó a principios de 2025. Luego, el último acto depravado del perpetrador fue el 29 de septiembre de 2025. El 1 de octubre de 2025, la madre de la víctima denunció el incidente a las autoridades.

«En el proceso de esta investigación, la policía obtuvo evidencia post mortem et repertum, luego hay un conjunto de ropa del niño víctima, un conjunto de ropa del perpetrador o sospechoso», dijo.

Tras una mayor investigación, el autor era un vecino cuya casa estaba cerca de la víctima. El método consiste en que el perpetrador llama frecuentemente a la víctima a su casa. El perpetrador atrajo dinero y bocadillos a la víctima. Casualmente, el autor también tenía una tienda en su casa.

«En abril de 2025, este sospechoso llevó a la víctima a una clínica en la zona de Cakung. De hecho, uno de ellos doctor «La persona que realizó el examen explicó que estaba embarazada», dijo.

Sin embargo, el agresor no se tomó en serio las palabras del médico. Continuó agrediendo a la víctima en repetidas ocasiones. Hasta que finalmente la madre de la víctima empezó a sospechar al ver que el estómago de su hijo crecía.

En pocas palabras, según el informe de la madre de la víctima, la policía llevó a cabo una investigación y luego nombró a KH como sospechoso. Ahora el interesado tiene que languidecer tras las rejas porque no puede controlar su lujuria.

“La víctima fue preguntada por su madre biológica, en este caso la reportera, quién fue quien te engañó, quien te dejó embarazada, explicándole que fue el sospechoso quien realizó el acto”, dijo.