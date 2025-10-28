Cómo los gigantes Brian Daboll ayudaron a Jalen Hurts a prosperar

Getty

Di lo que quieras sobre el a menudo difamado entrenador en jefe del Gigantes de Nueva York Brian Daboll. Quizás entrene en su última temporada para Big Blue o quizás no. A pesar de un récord de 2-6 y de ser aplastado por el Águilas de Filadelfia el domingo pasado 38-20, Daboll parece que al menos su equipo se muestra prometedor con la incorporación del mariscal de campo novato Jaxson Dart. Si se pregunta por qué su último mariscal de campo “franquicia”, Daniel Jones, fue exiliado después de sólo 10 juegos la temporada pasada y ahora es un candidato legítimo al MVP este año, ya que tiene su Potros de Indianápolis con 7-1 y lanzando pelotas como nunca antes, esa es una pregunta justa. Pero esta historia no se trata del mariscal de campo “franquicia” actual o anterior de Daboll. Se trata de aquel que cortó y cortó a su secundaria para cuatro touchdowns versus ninguna selección en pases de 15/20 y 179 yardas el domingo pasado.

Al principio

Si estudias la grandeza, no son sólo los momentos más destacados los que cuentan la historia, sino la evolución. Para Jalen Hurts, esa evolución comenzó mucho antes de los números de nivel de MVP, las impecables líneas de estadísticas o los domingos con entradas agotadas en el Lincoln Financial Field. Todo comenzó en Tuscaloosa en 2017, cuando un ex Patriotas de Nueva Inglaterra El asistente llamado Brian Daboll introdujo a Hurts, de 19 años, al lenguaje del fútbol profesional y ayudó a construir al mariscal de campo que estamos viendo reescribir la historia hoy.

Plano de Daboll

Después de que Lane Kiffin implementara su ataque explosivo en 2016, el entrenador en jefe de Alabama, Nick Saban, contrató a Daboll para modernizar la ofensiva Crimson Tide. Hurts venía de una temporada de 14-1 como un verdadero estudiante de primer año, pero necesitaba refinamiento como pasador y Daboll cumplió.

Instaló un árbol de pases al estilo de los Patriots que incluía progresiones de ruta, lecturas de opciones e identificaciones de cobertura previa al lanzamiento, el tipo de sistema que obliga a un QB joven a aprender a tener paciencia, procesamiento y precisión.

«Fue realmente la primera parte de su desarrollo», dijo Daboll al Philadelphia Inquirer años después. «Instalamos el ataque aéreo de los Patriots… era la primera vez que leía progresiones puras. Todas las cosas que le están viendo hacer ahora en el NFL.”

Esa temporada 2017 fue accidentada. Hurts fue eficiente (17 TD, 1 INT) pero a menudo fue criticado por sus lanzamientos conservadores. Cuando fue enviado a la banca en el medio tiempo del partido por el campeonato nacional de Tua Tagovailoa, el mundo vio a un mariscal de campo reemplazado en el momento más importante y en el escenario más importante de su carrera. Lo que echaban de menos era un líder refinado, un jugador que aprendiera a pensar como un profesional, no sólo a jugar como un atleta.

Más tarde, Hurts llamó a Daboll “el primer entrenador que realmente me enseñó fútbol americano de la NFL”. La estructura, las lecturas, la exigencia de responsabilidad, todo eso se convirtió en su base mental. Todo lo demás desde entonces se ha construido sobre esa base.

Nueve coordinadores diferentes en 10 temporadas

A partir de ese momento, el viaje de Hurts se convirtió en una clase magistral de adaptabilidad. Pocos mariscales de campo en la historia del fútbol han soportado transiciones más ofensivas y, en su mayor parte, prosperaron en todas ellas.

Año Equipo Coordinador Ofensivo 2016 Alabama Lane Kiffin (Steve Sarkisian llamado juego por el título) 2017 Alabama Brian Daboll 2018 Alabama Mike Locksley 2019 Oklahoma lincoln riley 2020 Águilas de Filadelfia Prensa híbrida Taylor / Doug Pederson 2021-2022 Águilas de Filadelfia Shane Steichen 2023 Águilas de Filadelfia Brian Johnson 2024 Águilas de Filadelfia Kellen Moore 2025 Águilas de Filadelfia Kevin Patullo

Son nueve sistemas diferentes en 10 temporadas, y Hurts no ha retrocedido ni una sola vez. La mayoría de los mariscales de campo pasan una década dominando un libro de jugadas. Hurts ha dominado nueve. Cada reinicio lo obligó a dominar un nuevo lenguaje ofensivo, cultivar la química con nuevos jugadores y reconstruir el tiempo y el ritmo desde cero, todo mientras ganaba y ganaba a lo grande. Su adaptabilidad y consistencia es ahora su superpoder.

El marcador nunca miente

A lo largo de ocho partidos esta temporada, Duele ha publicado algunos números serios y descolgados.

Tasa de finalización del 70%, 15 touchdowns y una intercepción. Solo Drew Brees (2018) ha igualado esa eficiencia en un lapso de ocho juegos.

En sus últimos dos juegos, Hurts completó el 79% de sus pases con siete pases de touchdown y ninguna intercepción para 507 yardas. Es el primer mariscal de campo de los Eagles en lograr esos números en un lapso de dos juegos y apenas el octavo en la historia de la NFL, un grupo que también incluye a los miembros del Salón de la Fama o futuros miembros del Salón de la Fama Tom Brady, Peyton Manning, Aaron Rodgers, Drew Brees y Joe Montana.

Su índice de pasador de 155,2 contra los Vikings y los Giants es el segundo más alto para un mariscal de campo de los Eagles en un lapso de dos juegos, justo detrás del 155,3 de Nick Foles contra los asaltantes y Empacadores en 2013.

Su índice de pasador de 114.4 es el más alto de cualquier mariscal de campo de los Eagles en ocho juegos en la historia de la franquicia.



Hurts lleva 12 partidos seguidos en casa sin una intercepción, empatando a Aaron Rodgers con la racha más larga en la historia de la NFL (mínimo 20 intentos por partido).



Hurts lleva 26 juegos consecutivos con una o menos INT, la racha activa más larga en el fútbol.





Récord profesional: 52-22 en 74 aperturas. Solo Patrick Mahomes, Ken Stabler, Roger Staubach, Tom Brady, Lamar Jackson, Daryle Lamonica y Russell Wilson obtuvieron más victorias en 74 juegos.



159 touchdowns totales (99 pases, 60 por tierra) en 79 aperturas en su carrera.



Esos no son sólo números de MVP. Esos son números de videojuegos para un tipo que no posee intangibles de videojuegos.

De Estructura a Superior

Daboll comenzó a enseñarle a Hurts a leer progresiones en todo el campo, confiar en las ventanas de tiempo y operar desde el bolsillo, algo que el actual entrenador en jefe de la USC, Lincoln Riley, perfeccionó en Oklahoma. Lo que Shane Steichen, Nick Sirianni, Kellen Moore, Brian Johnson y ahora Kevin Patillo han hecho en Filadelfia es simplemente construir capas de libertad sobre esa disciplina.

El juego de Hurts hoy es una paradoja: una precisión de estilo profesional en un cuerpo de doble amenaza. Hurts es cerebral pero inquebrantable, analítico pero instintivo, extrañamente tranquilo bajo presión y paciente con las progresiones, todo se remonta a las bases establecidas por el sistema de la NFL de Daboll hace ocho años.

«Me han entrenado duro toda mi vida», dijo una vez Hurts. “Y lo aprecio porque me preparó para momentos como este”.

Momentos como este, cuando está reescribiendo libros de récords, desafiando las probabilidades de pérdida de balón y llevando un equipo y una ciudad a sus espaldas, revelan lo que esa lucha inicial que enfrentó finalmente construyó dentro de él.

la verdad

Nueve coordinadores en 10 temporadas habrían destrozado a la mayoría de los mariscales de campo. Pero Jalen Hurts no tiene la constitución de la mayoría de los mariscales de campo. Cada sistema lo agudizó y cada plan le proporcionó una nueva arma para su arsenal.

Randall Cunninham me dijo recientemente que su carrusel de entrenadores, que incluyó a cuatro entrenadores en jefe diferentes y tres coordinadores ofensivos diferentes en sus 11 temporadas con los Eagles, generó muchos cambios. Esto palidece en comparación con los sistemas en constante cambio que Hurts ha tenido que soportar y dominar casi anualmente desde que era estudiante de primer año en Alabama.

Cuando combinas la base táctica que Brian Daboll instaló, con el liderazgo, la disciplina y la arrogancia calmada, tranquila y serena que Huha ha desarrollado desde entonces, obtienes un mariscal de campo que no sólo es élite por una temporada, sino que está diseñado para una grandeza sostenida para una potencial carrera en el Salón de la Fama.