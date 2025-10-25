Cómo los exalumnos de la UII abren el acceso a la educación continua

VIVA – La Asociación de Familias de Antiguos Alumnos de la Universidad Islámica de Indonesia (IKA UII) ha demostrado una vez más su compromiso de apoyar la igualdad de acceso educación en Indonesia. A través del Torneo Abierto de Golf y actividades benéficas Beca Los ex alumnos de IKA UII 2025 celebraron un torneo y una acción social en Damai Indah Golf, Bumi Serpong Damai (BSD), South Tangerang, el sábado (25/10) por la mañana.

Con el tema «Moviendo la esperanza, haciendo realidad las becas educativas», esta actividad no es sólo un evento deportivo y de amistad entre exalumnos, sino también un foro para recaudar fondos para becas multinivel. Esta asistencia está dirigida a estudiantes de secundaria, estudiantes de pregrado y doctorado, así como a participantes certificados en educación de habilidades que necesitan apoyo financiero.

El presidente general del Consejo de Liderazgo Central de la IKA UII, Dr. Ari Yusuf Amir, SH, MH, dijo en su discurso que esta actividad era parte de un gran movimiento de exalumnos de la UII para abrir oportunidades educativas más amplias y sostenibles.

«A través de esta actividad, juntos generamos esperanza y canalizamos la preocupación hacia un objetivo noble: lograr becas educativas que abarquen todos los niveles», dijo.

Enfatizó que la educación no es sólo un derecho de todo ciudadano, sino también una responsabilidad moral compartida. El Dr. Ari citó el mensaje del fundador de la UII, Bung Hatta, de que «la educación no consiste sólo en hacer a las personas inteligentes, sino también en hacerlas útiles para los demás».

Por su parte, el presidente del Comité, Bayu Widdhisiadji, SE, MM, afirmó que este torneo de golf fue una forma de fortalecer las redes y la solidaridad social entre los antiguos alumnos. «Cada golpe de un club de golf hoy tiene un gran significado al abrir oportunidades para que los niños del país continúen su educación o mejoren sus habilidades profesionales», dijo.

Los fondos recaudados de esta actividad se asignarán a varios programas de becas sostenibles, incluida la educación formal y la capacitación profesional. A través de esta iniciativa, IKA UII espera cerrar la brecha educativa y al mismo tiempo ampliar las oportunidades de desarrollo para la generación más joven.

Esta actividad es también un símbolo de la sinergia de los exalumnos entre profesiones y regiones en la lucha por una educación inclusiva y equitativa. Con el espíritu de unión y los valores de la UII – buenas obras y hazañas científicas – los exalumnos esperan que esta actividad pueda convertirse en una agenda anual que fortalezca la solidaridad y encienda nuevas esperanzas para el futuro de la nación.