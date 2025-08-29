Cómo los espectáculos de Wattpad se volvieron tan populares

La tubería de libro a pantalla ha existido durante el tiempo que Hollywood ha existido, pero la democratización de ese proceso realmente solo comenzó en los últimos años, gracias en parte a la plataforma de la comunidad de lectores de escritor Wattpad. La casa original de trabajos publicados ahora tradicionalmente que incluyen «Mi vida con los chicos de Walter«» The Kissing Booth «y la serie» After «, Wattpad tuvo una fuerte conexión con los fanáticos de estos títulos mucho antes de que Netflix los hiciera ampliamente famosos con las adaptaciones de películas y programas de televisión.

«He estado en Wattpad mucho tiempo, casi 12 años. Así que en esos primeros días fuimos una de las mejores comunidades del mundo para lectores y escritores con tal vez un par de millones de usuarios en ese entonces, en todo el mundo. Donde hemos evolucionado hoy es realmente ser el centro de la cultura de Fandom y Pop», Wattpad President President Wattpad «, Wattpad, presidente de Wattpad. A levitz dijo Variedad en una entrevista el mes pasado.

Fundada en 2006, Wattpad fue adquirido por el propietario de Webtoon, Naver, un conglomerado de Internet de Corea del Sur, en mayo de 2021 por un estimado de $ 600 millones. Con 150 millones de usuarios mensuales, el Wattpad de hoy es ciertamente menos nicho, pero conserva mucho su estado como alternativa al negocio editorial tradicional, a pesar de que Wattpad ha desarrollado su propio modelo para trabajar con autores y creadores que desean seguir esa ruta con sus originales de Wattpad.

«Creo que lo único que se ha mantenido constante a medida que evolucionamos es esta mezcla realmente hermosa de arte y ciencia que tenemos», dijo Levitz. «Tenemos narradores fenomenales de todo el mundo que cuentan historias que son importantes para ellos. Nadie les dice que no pueden escribir de esta manera; ningún editor que dice: ‘Bueno, esa coma tiene que ir aquí’. Realmente es pura creatividad, explorando universos que quieren explorar.

Las operaciones de Wattpad también han crecido para abarcar el trabajo con los creadores para que sus obras se adapten a series de televisión y películas, con una reciente historia de éxito como el original de Tubi «Sideeleding», basado en un original de Wattpad, «The QB Bad Boy and Me». Ese sistema productor no estaba en su lugar cuando «My Life With the Walter Boys» de Ali Novak se recogió por primera vez para adaptarse en Netflix en junio de 2021, pero a medida que la temporada 2 de la serie de romance cae en el streamer esta semana, Wattpad ahora está mucho más preparado para pasar los éxitos futuros.

«Si bien no producimos ‘Walter Boys’ nosotros mismos, ese fenómeno comenzó en Wattpad, y hemos tenido grandes éxitos con las cosas que hemos producido», dijo Levitz. “So whether it’s ‘The QB Bad Boy and Me’ becoming ‘Sidelined’ on Tubi, one of their biggest hits of all time, things like the ‘After’ series by Anna Todd, which is still one of the biggest international hits on Netflix of all time — we’ve just seen again and again and again all over the world, the thing that sets us apart is not just the storytelling, not just the fans, but that fandom will then go travel to see the extents of the Universo, ya sea una pantalla, ya sea los libros que publicamos, y eso realmente nos ha cambiado para mí.