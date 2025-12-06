Cómo los comentarios de los fans dieron forma a la secuela de terror

La base de fanáticos acérrimos de “Five Nights at Freddy’s” ya hizo la secuela, que se estrenó el viernes a través de Universal Pictures, una campeón de taquilla. Esto parece deberse en gran medida a un equipo creativo que conoce la propiedad intelectual y atiende primero a los fanáticos.

“Five Nights at Freddy’s 2” fue escrita por Scott Cawthon, quien creó la serie de videojuegos en la que se basan las películas. Emma Tammi vuelve a dirigir la segunda entrega y le reveló a Variedad no sólo cómo colaboró ​​con Cawthon para llevar su mundo a la pantalla grande, sino también cómo los comentarios de los fans ayudan a dar forma a las películas.

«Definitivamente fue algo que tomamos en consideración y escuchamos mucho», dijo. «Scott, por supuesto, en términos de incorporar ciertas cosas en el guión, y yo también, en asegurarnos de que estábamos logrando el aterrizaje en términos de lo que sonaba como lo que el público realmente quería de una secuela. Así que fue algo que internalizamos. Creo que es una especie de ejercicio de colaboración único, hacer estas películas de ‘Five Nights at Freddy’s’ con la base de fans. Realmente los estamos escuchando con atención. E incluso en la primera película, creo que Scott pasó años y años pensando en y también escuchar a los fans en términos de cuáles eran sus partes favoritas de la historia”.

Esa retroalimentación incluyó la ampliación de los elementos de terror, en los que Tammi y Cawthon se centraron directamente con la secuela.

«Siempre estuvimos en la línea entre tratar de convertirla en una experiencia de terror satisfactoria y también convertirla en una experiencia accesible para menores de 13 años para un público más joven», dijo Tammi. «Creo que pudimos llevar las cosas aún más lejos esta vez en términos de tono y de sustos, tanto en la cantidad como en el impacto general. También creo que una de las cosas interesantes de la secuela es que la visión de Scott siempre fue que cada película, si pudiéramos hacer más de una, se correlacionaría con los juegos. Así que la primera película se correlacionó con el primer juego, y la segunda ahora con ‘FNAF 2’. El simple hecho de saber cuántos animatrónicos más íbamos a incorporar en esta película, debido a cuántos animatrónicos más hay en el segundo juego, fue un gran punto de partida que marcó el tono de la escala de una manera orgánica. No puedes agregar muchos más animatrónicos sin agregar muchos más sustos”.

Tammi también habló sobre cómo colabora con Cawthon para asegurarse de que su visión compartida llegue exitosamente a la pantalla grande.

«Definitivamente estamos hablando de la historia durante todo el proceso de escritura del guión, pero durante la preparación y la producción, las cosas siguen cambiando», dijo. «Trabajar con los actores en los arcos de sus personajes también ha sido un proceso realmente colaborativo, y creo que ha ayudado a desarrollar algunos de los personajes humanos que estamos siguiendo, no solo desde una perspectiva histórica, sino desde nuestro propio canon dentro de las películas. Así que estamos en conversaciones muy estrechas sobre todas esas cosas. En términos de la forma en que se filman las cosas, hay ciertas secuencias en las que nuestra comunicación se vuelve súper meticulosa, y luego otras cosas en las que Scott está mirando, y si tiene alguna idea, escucharé de él. pero estamos en camino de hacer la película lo mejor que podamos, y él lo aprecia. Es un proceso muy colaborativo en todo momento, que incluye la postproducción, el marketing y todo eso. Está muy involucrado.

Al tener al cerebro del juego tan involucrado, el equipo puede llenar las películas con huevos de Pascua y al mismo tiempo mantenerlas lo suficientemente accesibles para que las comprendan las audiencias que no están familiarizadas con la densa historia de fondo.

«Algunos de los comentarios del primero (obviamente provienen de la base de fans y menos de una audiencia general) fueron que querían un poco más de servicio a la jugabilidad, lo que definitivamente tenemos en esta película», dijo Tammi. «Toda la película está cargada de huevos de pascua y momentos que creo que son muy emocionantes para los fanáticos de ver, especialmente juntos. Acabamos de tener una proyección de estreno el martes, y escuchar a la gente aplaudir en ciertos momentos y responder a huevos de pascua de los que aún no habíamos escuchado reacciones fue muy satisfactorio y emocionante. Incluso las personas en la audiencia que no sabían nada sobre la historia o el juego disfrutaron mucho de esos momentos porque sabían que eran especiales por alguna razón, y no sabían exactamente por qué. Pero así fue Sigue siendo divertido estar con ellos”.

Mira el tráiler de “Five Nights at Freddy’s 2” a continuación.