Cómo llegó Francia a abrazar a los cineastas internacionales

Los dobles triunfos de Jafar Panahi “Fue solo un accidente” en Cannes y “ de Jim JarmuschPadre Madre Hermana Hermano” en Venecia hizo de 2025 un año excepcional para los autores internacionales que abrazaron el ecosistema del mundo del cine francés, aunque eso no es sorprendente para un socio de producción que domina todos los idiomas del cine.

“Se fabrican coches eléctricos con China y películas con Francia”, bromea el productor Carlos Gillibert. «Siempre hemos tenido un marco universalista que apoya no sólo a los artistas franceses, sino también a los cineastas de todo el mundo, beneficiándose todos ellos de un sistema autosostenible que utiliza obligaciones de inversión y festivales para sostener la creatividad».

Como presidente de Les Films du Losange y productor de títulos recientes como “Resurrection” de Bi Gan y “The Chronology of Water” de Kristen Stewart, Gillibert ha jugado un papel decisivo en la integración de voces globales en lo que él llama el “fuerte tejido industrial cinematográfico” de su país.

Jarmusch proporciona un ejemplo clave. En busca de un socio europeo para una historia que abarcara el Atlántico, recurrió a CG Cinema de Gillibert para perfeccionar el marco creativo, legal y administrativo de la película, conseguir financiación a través del crédito fiscal internacional de Francia y supervisar un rodaje transfronterizo. Siguiendo el consejo de Gillibert, la producción trasladó su capítulo intermedio de Londres a Dublín, un movimiento que enriqueció los temas de la película y permitió a un equipo de clientes habituales de Jarmusch y técnicos franceses realizar una transición fluida entre los segmentos de Dublín y París.

“Eso es lo que significa imaginar una película juntos”, afirma Gillibert, destacando el deseo de Jarmusch de seguir trabajando en Francia. «Demuestra que nuestro trabajo fue importante, que él está siguiendo los hilos abiertos por su película anterior. Que quiera explorarlos más aquí es a la vez afortunado y emocionante».

Y Jarmusch no está ni mucho menos solo. Este año, un sorprendente número de 27 candidaturas a la carrera internacional por el Oscar de largometrajes procedentes de otros países son coproducciones francesas (de la noruega “Valor sentimental” al “No Other Choice” de Corea del Sur y al “Sirat” de España.

‘Sentimental Value’ rodada en Deauville ©Kasper Tuxen

“Sentimental Value”, de Joachim Trier, ganadora del Gran Premio de Cannes, incluso convierte este fenómeno en su tema, siguiendo a un autor noruego que reaviva su chispa creativa mientras asiste a un festival de cine francés, con escenas filmadas en locaciones del mismo Festival de Deauville.

Películas MK2 La directora general Fionnuala Jamison describe el proceso como un “círculo virtuoso”. Los autores internacionales aprovechan la exposición de Cannes para impulsar la taquilla francesa y forjar relaciones con distribuidores y empresas de ventas locales. Esas conexiones, a su vez, desbloquean fondos de CNC y precompras de emisoras alineadas con los gustos del festival, creando un ecosistema que se refuerza a sí mismo y nutre las voces globales.

“Lo que se estrena en Cannes, lo que resuena en la taquilla francesa y lo que respaldan los financiadores públicos van de la mano”, afirma Jamison. «Hay dimensiones políticas y éticas, claro. Pero fundamentalmente, todo se reduce a la audiencia francesa y su larga tradición de apertura. Algunas películas simplemente funcionan aquí».

El año pasado, MK2 se unió silenciosamente a un proyecto ultrasecreto de Panahi, asociándose con el distribuidor Memento y Les Films Pelléas para financiar un thriller rodado clandestinamente. En muchos sentidos, el autor disidente ya encarnaba toda la promesa del sistema francés: irrumpió en el escenario mundial con la Cámara de Oro de Cannes y aprovechó las asociaciones locales (sobre todo con Celluloid Dreams, con sede en París) para sortear las represalias gubernamentales y construir una de las carreras más famosas del cine mundial.

“Todo, desde cómo se vendieron las películas de Panahi en el extranjero hasta cómo llegaron a los grandes festivales, ocurrió a través de empresas francesas”, afirma el fundador de Les Films Pelléas Felipe Martín. Para él, acoger al ganador de la Palma de Oro de este año como la presentación de Francia al Oscar, dándole a Panahi una plataforma que durante mucho tiempo había estado fuera de su alcance, parecía el siguiente paso natural para un ecosistema que ha acogido consistentemente a autores globales.

«Ningún otro país apoya a tantos cines de otras naciones con tanta generosidad e inteligencia», añade Martin.