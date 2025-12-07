Cómo limpiar el moho del parabrisas del coche con ingredientes caseros

Jacarta – Parabrisas Los mohosos no sólo perturban la vista, sino que también pueden reducir la visibilidad al conducir. Si no se controla, el moho puede adherirse aún más y hacer que el vidrio luzca opaco.

Este problema suele surgir debido a que el agua residual se seca y deja minerales en la superficie del vidrio. Las condiciones de humedad en las áreas de estacionamiento también pueden provocar que el moho crezca más rápidamente.

Muchos optan por líquidos de limpieza especiales, pero existen alternativas más económicas y fáciles de encontrar en casa. Los ingredientes caseros como el vinagre blanco, el bicarbonato de sodio e incluso el limón pueden ayudar a eliminar el moho de forma segura.

Se sabe que el vinagre blanco tiene propiedades ácidas suaves que son efectivas para eliminar las manchas minerales y el moho. Adaptado de VIVA Automotive de Equipo de corteDomingo 7 de diciembre de 2025, su uso no dañará el vidrio siempre y cuando se utilice según la dosificación.

Mezcle agua y vinagre blanco en una proporción de 1:1 en una botella con atomizador. Aplícalo en la parte del vidrio afectada por el moho hasta cubrir toda la superficie de líquido.

Espere unos minutos para que el ácido actúe y elimine el hongo. Después de eso, frote uniformemente con un paño suave o una toalla limpia.

Después de quitar el molde, enjuague el vaso con agua limpia. Limpia hasta que se seque con microfibra para no dejar nuevas manchas.

Si el hongo aún persiste, repite el mismo proceso varias veces. El mantenimiento regular con esta mezcla de vinagre puede evitar que el hongo vuelva a aparecer.

Además del vinagre, el bicarbonato de sodio también puede ser una solución. Este material tiene propiedades abrasivas suaves que pueden ayudar a eliminar el moho sin dañar el vidrio.

Haga una pasta con bicarbonato de sodio y un poco de agua, luego extiéndala finamente sobre el área infectada con hongos. Frote suavemente con un paño hasta que la mancha desaparezca y luego enjuague bien.

Otra opción es el jugo de limón que también es ácido. El aroma es fresco y puede ayudar a eliminar el moho y dejar el vaso más claro.

Si desea obtener los máximos resultados, después de la limpieza puede agregar una capa de vidrio. El objetivo es formar una capa protectora para que sea más difícil que el hongo se adhiera.

Este método casero es adecuado para propietarios. móvil que quieran ahorrar dinero sin sacrificar la limpieza. Pero asegúrate de utilizar siempre un paño que no sea áspero para no provocar rayones.