Cómo Leonardo DiCaprio terminó en una bata

Lo siento, cosplayers, si estás buscando dónde comprar la túnica de papá de Leonardo DiCaprio de «Una batalla tras otra«Vas a tener dificultades para encontrarlo.

El diseñador de vestuario de la película, Colleen Atwood, confirma que estaba hecho de tela vieja. «Encontré una tela de aspecto vintage e hice los múltiplos que necesitaba para la bata», le dice Variedad.

En el Paul Thomas Anderson Film, fuera de este fin de semana, DiCaprio interpreta a Bob, un revolucionario padre convertido en padre que está colgando en su casa y tiene que irse rápidamente para buscar a su hija adolescente Willa, interpretada por Chase Infiniti.

Originalmente, la idea era que Bob iba a usar una sudadera. Pero Atwood dice: «No sé si es Paul o Leo quien dijo:» ¿Qué pasa si está en su túnica? «Y así, Bob, recordando el aturdido personaje de Jeff Bridges en» The Big Lebowski «, gasta una buena parte de la película en su túnica.

Al El estreno de la películaDiCaprio describió a su personaje como un tipo «que se encuentra en casa y fuma marihuana todo el tiempo», y dijo que «se inspiró mucho» de la actuación de Bridges como el tipo.

La bata a cuadros en sí estaba hecha de una mezcla de algodón. «Es una bata de papá vieja y barata. Es una túnica cómoda y acogedora. Y envejecimos mucho la tela».

Y así, encontrar el disfraz para él se convirtió en un proceso fluido, con las gafas de sol y el sombrero entrando en la mezcla.

Las zapatillas de deporte de Bob también necesitaban ser consideradas.

«Muchas cosas, Leo lo hizo él mismo. Así que tuvimos que protegerlo del mundo», explica Atwood. «Alguien le contó sobre estas zapatillas de deporte que son populares entre los corredores y, por lo tanto, nos marcamos en esa marca». Aparentemente, a Leo le gusta una caja de los pies ancho, porque terminó usando corredores de Trail de Altra Lone Lone con la suela naranja. «Esos son geniales porque los tenemos sucios, pero verás un poco de la naranja que se muestra».

Para aquellos que desean vestirse como Bob este Halloween en una bata como la suya, Atwood bromea, «una buena tienda de buena voluntad hará el trabajo».

En otra parte, el conjunto de Willa en el baile con el vestido de enagua se inspiró en algo que Anderson había visto. «Antes de que Chase fuera lanzado, y un brillo en el ojo de Paul, hicimos pruebas de cámara con diferentes vestidos», dice Atwood. Tenía ideas en mente, pero cuando Anderson y la diseñadora de producción de la película, Florencia Martin, fueron a Eureka High School, el director vio a una niña con una vieja falda de enagua. Atwood dice: «Paul dice:» Realmente me gustó «. Entonces, lo hice en un rosa desvaída y sucio al principio «.

Sin embargo, una vez que Atwood miró el medio ambiente y donde el personaje era emocionalmente, Pink parecía más vulnerable, por lo que Atwood lo cambió a azul. «Era un mejor color, y con la chaqueta, en nuestro mundo, parecía más discreto».

Sensei Sergio de Benicio del Toro dirige un dojo de karate donde entrena Willa. Al encontrar su look, Atwood fue a la casa de Del Toro para un accesorio y tomó un estante de opciones para él, incluido un Karategi blanco. Una idea inicial era que usaría eso con una chaqueta con cremallera de Puma. «Pero no tenía sentido tenerlo en un atuendo blanco completo que sea perseguido», dice Atwood. «Cualquiera en su sano juicio habría quitado la cima para que la gente no pudiera identificarlo».

En la película, está en el Dojo relajándose después del trabajo. Entonces, Atwood colaboró ​​con Jimmy McBride, un diseñador de mezclilla personalizado. «Tenía esta chaqueta que conocía, pero era demasiado elegante. Entonces, tomamos las líneas y la hicimos básica», dice ella. McBride despojó la chaqueta a una chaqueta de jean con bordes de cadena que se ajustaba al ambiente del sensei.

Para completar el aspecto, Atwood lo puso en botas de vaquero que había encontrado en Nuevo México. «Tuve [them] hecho en su tamaño «. Ella agrega: «Son un cruce entre un rebelde temprano sin un tipo de bota de causa y una bota de vaquero que se inclina hacia el oeste».