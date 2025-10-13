Cómo Laznas Darunnajah crea un impacto social positivo y sostenible

Jacarta – Laznas Darunnajah ha establecido oficialmente una asociación estratégica con Cleansheet para presentar la innovación del programa. Ramadán 1447 h.

Esta colaboración es un paso monumental para fortalecer ecosistema filantropía, gestión mezquitay empoderamiento comunitario a través de un enfoque moderno orientado al impacto social.

El director principal de Laznas Darunnajah, Zakiyanto Arief, celebró una reunión conjunta con el director de recaudación de fondos, H. Muhammad Akbaryadi, el equipo de Laznas Darunnajah y el fundador y director ejecutivo de Cleansheet, Dihqon Nadaamist, el jueves 9 de octubre de 2025.

Zakiyanto Arief dijo que ambas partes acordaron que, además de proporcionar una compensación temporal, lo más importante es cómo se puede llevar a cabo el empoderamiento de la gente de manera consistente y sostenible.

La colaboración entre Laznas Darunnajah y Cleansheet tiene como objetivo proporcionar servicios de limpieza, así como programas de capacitación y empoderamiento, especialmente para marbots de mezquitas e instituciones educativas.

Añadió que esta sinergia se llevó a cabo debido a una conciencia compartida de la importancia de la coherencia en el empoderamiento de la gente, en lugar de depender únicamente de la distribución temporal de compensaciones. Esta colaboración también es parte de los esfuerzos de Laznas Darunnajah para fortalecer un ecosistema social más inclusivo y sostenible.

«Las actividades de colaboración tocarán varios puntos estratégicos en el área de Yakarta y sus alrededores: internados islámicos, escuelas islámicas, mezquitas comunitarias, así como puntos de reunión para los residentes de la ciudad. Se llevarán a cabo activamente pequeñas instalaciones de renovación y capacitación en marbot en lugares que requieren un toque de gestión profesional y cambio de marca para que las mezquitas permanezcan limpias, cómodas y dignas de ser centros de culto e interacción social», explicó Zakiyanto. Arief en su declaración del lunes 13 de octubre de 2025.

El impulso de implementación comienza a partir de noviembre de 2025 como una serie de preparativos hacia el apogeo del Ramadán. Todas las actividades de colaboración serán monitoreadas para que sean consistentes y tengan un impacto sostenible.

Explicó que la colaboración entre Laznas Darunnajah y Cleansheet se basó en una visión clara, a saber, construir un ecosistema social poderoso mediante el empoderamiento de los marbots y la gestión de mezquitas, fortaleciendo las comunidades y ampliando los beneficios del Ramadán a un nivel más moderno y profesional.

El impacto social es el principal capital para que los donantes y patrocinadores confíen en la eficacia del programa y como motor para obtener más fondos de subvención de los sectores privado y gubernamental.