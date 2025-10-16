Cómo las redes sociales cambian la forma en que los jóvenes exploran la religión

Jacarta – En la última década, Indonesia ha sido testigo de una nueva ola en la forma en que los jóvenes buscan y estudian religión. En el pasado, los estudios religiosos se realizaban principalmente directamente en mezquitas o internados islámicos, ahora la tendencia se ha desplazado al espacio. digital.

Fenómeno esto se conoce como “Hégira digitales”, donde redes sociales convertirse en el puente principal para que los jóvenes exploren los valores islámicos de una manera más moderna y relevante.

Ilustración de acceso digital. Foto : pexels.com/Tracy Le Blanc

El papel de las redes sociales en el movimiento Hégira

Plataformas como Instagram, TikTok, YouTube y el contenido religioso se crean en un formato ligero y fácil de digerir que va desde vídeos cortos de un minuto hasta podcasts largos que analizan en profundidad cuestiones espirituales y sociales.

Por ejemplo, canales de YouTube como Ngaji Smart, Khalid Basalamah Official o Ustaz Hanan Attaki han logrado atraer a millones de espectadores jóvenes. Mientras tanto, en TikTok, hashtags como #hijrah, #ngajionline y #islammilenial han sido vistos cientos de millones de veces. Esto muestra cuán fuerte es el atractivo de la da’wah digital entre la generación Z y los millennials.

Contenido religioso más cercano y relevante

Una de las claves del éxito del fenómeno de la hijrah digital es un estilo de entrega relajado y identificable. Los jóvenes ahora aceptan más fácilmente los mensajes religiosos cuando se transmiten en un estilo contemporáneo, sin ser condescendientes.

Muchas personas influyentes hijra combinan historias personales con valores espirituales, haciendo que los mensajes religiosos parezcan reales y aplicables. Por ejemplo, se tratan temas como «cómo mantenerse firme en el mundo laboral», «controlar el estrés con dhikr» o «encontrar el significado del amor en el Islam».

Ilustración del contenido del creador.

Contenido como este ayuda generación joven entender que la religión no es sólo un ritual, sino también una guía de vida relevante para los desafíos modernos.

Del consumo a la comunidad digital

El fenómeno de la migración digital también ha dado origen a varias comunidades en línea. En Telegram y Discord, muchos grupos de estudio en línea imparten periódicamente clases de tafsir, tahsin y tutoría espiritual.

Comunidades como Shift Youth Hijrah, Ngaji Yuk Online y Halaqah Digital son espacios para que los jóvenes se apoyen mutuamente en su viaje hacia la hijrah. Comparten experiencias, motivación y conocimientos sin necesidad de verse personalmente.