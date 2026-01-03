Cómo las fotos de la temporada de premios se atreven a ser reales sobre la maternidad

La crianza de los hijos no viene con un manual de usuario y nunca habrá una solución perfecta para cada situación. Pero esta temporada de premios está llena de películas con madres que toman decisiones y sacrificios que se debatirán mucho más allá de los chats de WhatsApp, las entregas escolares y las sesiones de terapia personal.

¿Es la decisión que toma Perfidia Beverly Hills, activista revolucionaria de “Una batalla tras otra” de Teyana Taylor, de huir y abandonar a su pequeño hijo, un acto de egoísmo y autoconservación? ¿O es una forma de salvar a su hija de los peligros de crecer con ella, alguien que se arrepiente de haber sido madre? ¿Es correcto que Grace (Li Jun Li) de “Sinners” sacrifique a los últimos humanos supervivientes en un local de música a un enjambre de vampiros si eso significa que puede salvar al niño que tiene en casa? ¿Es la Linda de Rose Byrne en “Si tuviera piernas te patearía¿Actuar en el mejor interés de la atención médica de su hija? ¿O está agotada y ahogada en la exhaustividad de las sondas de alimentación, las citas médicas y todo lo demás que la vida le depara?

Mary Bronstein, que escribió y dirigió “Legs” basándose en sus propias experiencias (y que aparece en la película como una doctora que no simpatiza con la difícil situación de Linda), dice que “hay una realización de fantasía” en su película; que no podía hablar en las sesiones de apoyo para padres o dejar a su hijo en un hotel sin supervisión… pero Linda sí.

“Cuando tienes un hijo con necesidades especiales, o cuando estás en una situación de crisis con tu hijo, todos te apaciguan y tratan de hacerte sentir mejor diciendo: ‘No es tu culpa’”, dice.

Ella describe estos sentimientos como confusos y que te inducen a sentir culpa porque “tú también estás posicionado como la persona principal a cargo de ayudar a tu hijo”.

Contada desde el punto de vista de Linda, “Legs” muestra a un cuidador desmoronándose. El trastorno que padece la hija del personaje deliberadamente nunca se menciona. Bronstein dice que se tomó la decisión porque, si se le pone nombre, entonces se convierte en una película “sobre una enfermedad específica que una madre está tratando de curar o encontrar una cura”. El rostro de la hija también está oculto durante la mayor parte de la película, y gran parte del tiempo en pantalla se centra en Linda, con su cabello cada vez más grasoso y sombras oscuras bajo sus ojos. Bronstein también agregó el astuto giro de que Linda es terapeuta, lo que significa que se supone que todo su mundo gira en torno al cuidado de otras personas.

«Gran parte de esta película se centra en el trauma que Linda está experimentando, que Linda guarda dentro de su cuerpo», dice Bronstein. «El trauma de las diferentes cosas que le han sucedido a la hija, son cosas que ella ha escondido en el fondo de su mente. Y una muy importante se le revela y la abofetea».

Bronstein dice que «en el caso del trauma, creo que lo mantienes en algún lugar de tu cuerpo y, si no lo abordas, te atrapará en algún momento. Y no puedes huir de él, porque no es externo; es interno».

Independientemente de lo que el público pueda pensar sobre Linda y sus decisiones, el concepto de trauma parental también se ve en el cine este año en madres que se adhieren más a la definición de libro de texto de “buenos” padres. Agnes, interpretada por Jessie Buckley, en “Hamnet” está tan enojada consigo misma como culpable por no poder salvar a un niño porque estaba tan obsesionada con proteger a otro. Claire, la músico herida de Kate Hudson en “Song Sung Blue”, solo puede ayudar a su hija Rachel (Ella Anderson) después de que ella se pone su propia máscara de oxígeno y se vuelve sobria. Celine (Yunjin Kim) de “KPop Demon Hunters” le enseña a su hija adoptiva a sentir vergüenza y ocultar su verdadero yo en lugar de hablar de su alteridad.

En “Rosemead”, del director Eric Lin y la guionista Marilyn Fu, que se basa en una historia real cubierta en un artículo de Los Angeles Times de 2017, Irene, Lucy Liu, debe sopesar cómo su propio diagnóstico de cáncer terminal afectará la esquizofrenia recién diagnosticada de su hijo adolescente Joe (Lawrence Shou). Al afrontar todo esto, así como la reciente pérdida de su marido a causa del cáncer y los estigmas culturales hacia la terapia, la medicina occidental y los trastornos mentales, Irene utiliza el estoicismo para ocultar sus propios miedos. Ella apoya a su hijo acompañándolo en sus sesiones de terapia, incluso si la hacen sentir incómoda, e intenta protegerlo del ostracismo dentro de la comunidad mintiendo sobre por qué está allí cuando lo ven yendo a estas sesiones.

“Creo que hay una vergüenza detrás de esto. [and] No creo que sea únicamente la comunidad asiática», dice sobre la reacción al diagnóstico y tratamiento de Joe. «Es un estigma que todo el mundo sostenga que la terapia es para alguien que realmente tiene un problema, y ​​nadie quiere ser conocido como alguien que tiene un problema o una cuestión».

La realidad, continúa, «es que todos tenemos que procesar algo que nos sucede, ya sea grave o no».

De hecho, la película se centra tanto en la dedicación y preocupación de Irene por su hijo que es fácil olvidar lo enferma que está hasta que su médico le da el diagnóstico final.

Liu piensa que el dolor de Irene por la pérdida de su marido, más «el secretismo, el ocultamiento y las historias que inventó para tratar de encajar en la sociedad, y también para asegurarse de que su hijo no fuera apartado de la comunidad o de otros niños… esa lucha ya era muy difícil, además de la enfermedad física que ella estaba experimentando».

«El cuerpo corporal era débil, pero su fuerza de voluntad interior, su coraje y su amor por su hijo eran realmente fuertes», dice Liu. “Esa tensión dinámica [and] esa urgencia llena el tiempo en la pantalla. Su personalidad se manifiesta con la urgencia de intentar salvar a su hijo porque lo está perdiendo a pesar de que él está ahí en la casa”.

La película termina con Irene tomando la única decisión que considera posible, un acto paternal de amor y miedo.

«Definitivamente va a provocar una conversación, y realmente debería crear un lugar cómodo y seguro para la discusión y la reacción porque es un momento de elección muy poderoso para ella», dice Liu sobre el final. «Obviamente no es para todos, pero es una realidad inquietante que si no fuera cierto, nadie lo creería. Creo que el legado que ella dejó es algo que debemos sostener en nuestra comunidad y en otros para decir que las cosas pueden llegar a ser así si no se toman estos sencillos pasos».

Liu dice que a los padres se les enseña a estar presentes y trabajar con sus hijos en sus situaciones actuales, pero también inevitablemente “futurizan o intentan vivir en otro mundo de fantasía”. Dice que cree que la decisión de Irene es «un símbolo de lo sola que estaba y lo aislada que estaba, y de lo real que era para ella».

No sabe si su propia familia tiene experiencias con trastornos mentales y dice: «No sé lo suficiente sobre mi historia porque ha habido mucho secretismo en nuestra propia familia». Pero dice que ha visto en la sociedad que «todo el mundo quiere resolver el rompecabezas, y no es un rompecabezas que deba resolverse. Es un rompecabezas que debe vivirse. Y eso es algo que la gente simplemente no quiere creer porque en realidad no lo viven como lo hacen».