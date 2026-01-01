Cómo las estrellas del pop y los políticos llevaron la carne de res a un nuevo nivel en 2025

No es que la música y la política no hayan sido extrañas compañeras de cama durante décadas. Pero la situación se volvió más extraña que nunca en 2025, cuando era tan probable ver a superestrellas de la música aparecer en los titulares de un sitio de noticias de DC como Politico como en Pitchfork. Éstos son algunos de los aspectos más destacados del año (o, seamos realistas, aspectos más bajos) en esa zona de cruce:

20 de enero — Los artistas en los eventos inaugurales del presidente Trump incluyen a artistas partidarios del Partido Republicano como Jason Aldean y Kid Rock (que ruge: «¿Está MAGA en la casa esta noche?»), así como a Carrie Underwood, menos obviamente partidista, quien recibe la mayor presión de los anti-Trumpers. Dice que lo hace porque “debemos unirnos todos en un espíritu de unidad”, lo que en 2025 no cuenta como tomar la temperatura de la habitación.

15 de mayo— Bruce Springsteen le dice a una audiencia británica que Estados Unidos está “en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora”. Trump responde llamando a Springsteen «altamente sobrevalorado», «tonto como una roca» y «un rockero seco (¡su piel está toda atrofiada!)». El presidente no le dio al Jefe ningún consejo sobre cremas hidratantes de naranja mandarina.

16 de mayo — Sin que casi nada lo incite, el presidente sostiene que la mayor superestrella de la música ha pasado de ser un héroe a cero bajo sus fulminantes verdades sociales: “¿Alguien se ha dado cuenta de eso, desde que dije ‘ODIO’ TAYLOR RÁPIDO,’ ¿ya no es ‘CALIENTE’?’” Tres meses después, como complemento a sus elogios hacia Sydney Sweeney, agrega sobre Swift: “No la soporto (¡ODIO!)”. ¡Dios mío, amordazalo con una cuchara!

29 de mayo — En una de muchas medidas conciliatorias hacia la comunidad hip-hop, Trump indulta a Young Boy NBA por una condena por posesión de armas. Pras y Diddy presionan para obtener sus propios indultos (aún no con éxito), ya que se reparten como caramelos.

8 de octubre — El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dice que la contratación de Bad Bunny para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es «una decisión terrible… En mi opinión, tendrías a Lee Greenwood, o a modelos a seguir, haciendo eso. No a alguien como este… Parece que no es alguien que atraiga a una audiencia más amplia». Veremos si sus cálculos sobre los asientos que necesita conservar en 2026 son mejores que sus cálculos sobre las estadísticas de Bad Bunny. De todos modos, es una manera de cortejar ese voto latino.

7 de noviembre — Troleando con los mejores, la Casa Blanca inicia una campaña de video memes que consiste en apropiarse de grandes estrellas del pop o éxitos para videos pro-ICE. Olivia Rodrigo responde: “Nunca uses mis canciones para promover tu propaganda racista y llena de odio”. Sabrina Carpenter llama a un meme que usa su música «malvado y repugnante. Nunca me involucres a mí ni a mi música para beneficiar tu agenda inhumana». Tuiteó SZA: “La ira de la Casa Blanca que provoca a los artistas para obtener promoción gratuita es PEAK DARK”. Por supuesto, para esta administración, activar las estrellas más queridas del mundo es una característica, no un defecto.

7 de diciembre —Los homenajeados del Centro Kennedy, incluidos Kiss y George Strait, llegan a la Casa Blanca para una ceremonia de entrega de medallas. Gene Simmons, viejo amigo del presidente, insiste en que es apolítico, pero apoya el derribo del ala este por parte del presidente: “¿Has estado alguna vez en Versalles? La casa del pueblo estadounidense es vergonzosa”. Y él conoce la vergüenza. Lo mismo ocurre con Cheap Trick, que se presenta en el evento de honores para versionar “Rock N Roll All Nite” de Kiss y vive para arrepentirse todos los días. Muchos partidarios de izquierda se conectan en línea para renunciar a su fandom de CT, lo que llevó al grupo a emitir una declaración el 17 de diciembre jurando que no estaban allí apoyando a Trump.

12 de diciembre —Nicky Minaj persigue al gobernador de California, Gavin Newsom, por apoyar a los niños trans, llamándolo un «hombre malvado y malvado» que será «borrado» por su campaña contra él. Newsom simplemente responde publicando la canción anti-Minaj de Megan Thee Stallion, «Hiss». Se vuelve más extraño cuando el vicepresidente JD Vance, objeto reciente de publicaciones de apoyo a Minaj, tuitea “Nicki > Cardi”, estableciendo además que toda la vida política adulta es como la escuela secundaria, sólo que no tan madura o noble.