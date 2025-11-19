Cómo ‘Las Crónicas del Sur’ crearon la apariencia de la Lituania de los años 90

Después del lanzamiento de “Las crónicas del sur”, el productor Lukas Trimonis no podía creer la cantidad de atención que estaba recibiendo la película en su país natal, Lituania.

“Cuando recibimos los resultados de las entradas de taquilla del primer fin de semana, tuve que llamar a nuestro distribuidor y preguntarles si había algún error”, dijo Trimonis en un Variedad Conversación del ciclo de proyección moderada por VariedadJazz Tangcay, editor senior de artesanos. “También hablé con mi mamá y me preguntó [about] ¿Cuántas personas lo vieron en el [opening] fin de semana. Dijimos 90.000 y ella dijo: ‘¿Encajó toda la gente?’ Somos un país de 2,9 millones de habitantes y la película fue vista por 412.000 personas, por lo que, en términos porcentuales, es una quinta parte de la población”.

“Las Crónicas del Sur” sigue la historia de Rimantas (Džiugas Grinys), un joven de 17 años que vive en el contexto de la reindependencia de Lituania. Como un adolescente de espíritu libre interesado en jugar al rugby y jugar en el mercado negro, su futuro se pone a prueba cuando se enamora de Monika (Digna Kulionytė), donde poco a poco comienza a cambiar a medida que se acerca.

Mientras hacía el casting para la película, el director Ignas Miskinis buscó actores de toda Lituania para contribuir y contar una historia sobre la mayoría de edad. Al buscar actores y estudiantes locales prometedores en todo el país, Miskinis encontró su estrella y su elenco secundario en las escuelas y conservatorios de teatro de Lituania.

“El elenco principal estaba en la escuela de actuación y durante el rodaje [of the film]terminaron su [schooling]», reveló Miskinis. «Para todos ellos, fue su primera película, y ahora están [all] grandes actores en Lituania”.

Si bien la película se desarrolla en la década de 1990, el equipo utilizó cámaras VHS auténticas de la época para crear el mundo de Rimantas con un presupuesto reducido.

“Mi visión era hacer una película que pareciera hecha en 1994. Nos negamos a utilizar drones, grúas y cámaras digitales”, dijo Miskinis. “Tomamos una cámara de 16 mm, compramos algunas cámaras VHS viejas y presionamos el botón del rock and roll”.

«La película se rodó en 25 días en locaciones y tres días en el estudio. Un día teníamos ocho locaciones y este era el ritmo en el que estábamos trabajando», dijo Trimonis. «Cuando terminamos y cerramos la película, tuvimos una inflación enorme durante el COVID. Teníamos un pequeño vacío en la película y tuvimos que buscar financiación de capital. No era tan bonito cuando la estábamos terminando. El presupuesto y la financiación en ese momento eran un gran problema, pero al final se resolvió».

Con el auge del cine lituano, tanto Trimonis como Miskinis están emocionados de ver lo que ofrecerá la próxima generación de cineastas del país y lo que esperan que el público se lleve al ver “Las Crónicas del Sur”. “Muchas cosas han cambiado en los últimos 5 a 10 años cuando una nueva generación de cineastas busca su voz, qué historias quieren contar, cómo quieren contarlas”, dijo Trimonis. De los países bálticos, las películas lituanas obtuvieron el mayor reconocimiento internacional de los países bálticos”.