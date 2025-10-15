Cómo Laika utilizó CG para su nuevo corto ‘ParaNorman: The Thrifting’

Laika se quedó pequeña en su última película: el cortometraje “ParaNorman: El ahorro.”

Dirigido por el diseñador de personajes principal de Laika, Thibault Leclercq y escrito por Chris Butler, el corto generado por computadora (¡por primera vez!) se proyectará con la reedición de la clásica película animada stop-motion de 2012 del estudio, “ParaNorman”. Ambos llegarán a los cines el 25 de octubre en asociación con Fathom Entertainment.

“The Thrifting” ve a Norman (con la voz de Brayden Gleave) y su hermana Courtney (Anna Kendrick, retomando su papel de “ParaNorman”) y su mejor amigo Neil (TKTKT) ingresan a una espeluznante tienda de segunda mano, donde Courtney coquetea con el nervioso y lindo empleado (Finn Wolfhard) mientras Norman se encuentra con un joven espíritu travieso que busca causar muchos problemas. Es una historia colorida y propulsora que está llena de huevos de Pascua de películas de terror.

Butler, quien escribió y codirigió “ParaNorman”, dice que si bien convertir los personajes 3D de la película original a 2D fue una “empresa gigantesca”, hacer el corto en CG fue “una elección fácil”.

«Y aunque creo que Laika es ante todo un estudio de stop-motion, creo que siempre hemos tenido interés en la animación en general. Y, ciertamente, para mí, vengo de una experiencia en 2D, así que cuando comencé a imaginar ‘ParaNorman’ (de hecho, probablemente como el siglo pasado) en mi cabeza, era algo en 2D, los primeros bocetos. Porque así es como pienso en las cosas», dice Butler. «Pero también, ya nos sumergimos en 2D con la secuencia de créditos en la película original, que era en el estilo de los carteles de películas de terror, colores primarios realmente llamativos, letras grandes que goteaban, y nos divertimos mucho haciendo eso. Era una estética realmente pictórica. Y parecía que ese era nuestro punto de partida. Fue como, divirtámonos un poco con esto».

Para Leclercq era importante preservar el aspecto gráfico y hecho a mano de “ParaNorman” en el corto.

«No importa cuál sea la técnica, sabía que íbamos a tener este tipo de sensación orgánica y hecha a mano en 2D que se volvería a conectar con el stop motion original», dice. «Y luego surgió la idea de que ‘ParaNorman’ es un mundo muy cinematográfico, muy inmersivo que han construido en stop motion: la iluminación, el enfoque de la cámara se siente extremadamente real. Y quería asegurarme de que vamos a preservar eso, aunque no vamos a ser stop motion, no vamos a tener una cámara real, ni una luz real. Creo que el medio» más cercano a capturar esa apariencia de stop-motion es «CG para ayudarme a construir cosas que se sientan dimensionales». y inmersivo”.

Butler dice que hacer un corto de siete minutos y algunos cambios fue un desafío, pero profundizar en ciertos personajes y contar una historia corta (no una película llena de bromas) ayudó a destilar opciones narrativas. Colocarlo en un edificio también provocó momentos de ah-ha. «Pensé, está bien, esta es una ubicación potencialmente genial para ambientar un corto, porque es finita, pero también está llena de cosas interesantes. Es básicamente como el sótano de las películas de ‘El conjuro’. Es un edificio lleno de objetos espeluznantes y potencialmente embrujados. Así que, ya sabes, hay mucha diversión allí», dice Butler.

Leclercq sabía que era responsable de una continuación del mundo «paranormando», y eso era importante desde el punto de vista estilístico. «No queríamos que se interpusiera en la película, en cuanto a la historia, pero también, en términos de estilo y apariencia, quería asegurarme de que fuera más un homenaje a la película original», dice, y agrega que «la película, en esencia, es una carta de amor a las películas de terror».

Leclercq añade que también volvieron a mirar carteles originales de películas de terror y crear una conexión estilística. El resultado es un “estilo pictórico audaz”, dice, en el que los artistas se inclinan hacia una dirección singular “que se siente conectada con el original, pero que no pisa lo que es la película y vive por sí misma”.