Cómo Lady Gaga y Justin Bieber están aumentando sus probabilidades de Grammy

Cuando Beyoncé anunció su octavo álbum«Cowboy Carter», en febrero de 2024, los fanáticos argumentaron rápidamente, y argumentan, sobre si sería un récord de país directo. Después de su lanzamiento, quedó claro que «Cowboy Carter» no era solo un género, sino muchos. La propia Beyoncé reforzó que cuando llegó el momento de las presentaciones de Grammy de primera ronda, ingresando ocho canciones del set en todo el país, R&B, Americana, Hip-Hop y Pop.

La creciente diversificación de los géneros no es nada nuevo en el espacio musical, ya que la democratización de lo popular ha erosionado gradualmente la convención. Pero el subproducto de esa evolución ha abierto nuevos carriles para los artistas que se someten al Grammys En todas las líneas de género: sillas musicales, por así decirlo, para una generación de artistas cuya experimentación podría llevar a más oportunidades en la carrera de premios.

Este año, un número creciente de contendientes ha lanzado álbumes que podrían terminar fácilmente en varias categorías de género. Tyler, el creador, dejó caer un par de álbumes, «Chromakopia» y «Don’t Tap the Glass», que lo llevó al rap y el pop. Justin Bieber«Swag» fue un compendio de géneros, no del todo pop, no del todo R&B, y fue enviado para ambos, mientras que Laufey, que ganó en la categoría POP a principios de este año, ha desafiado constantemente a los oyentes que buscan encajar su música en una caja. Su último, «A Matter of Time», se presentó en Jazz and Pop, y aparece en American Roots por su función en «The Longest Goodbye» de Model a seguir. Incluso Lady Gaga está cubriendo sus apuestas, presentando cortes de «Mayhem» en pop, dance y rock.

“Extienda la red de todas partes. ¿Por qué no? Solo ayuda a los artistas, ayuda a los DSP [digital service providers]», Dice Simon Tikhman, co-CEO y cofundador de The Core Entertainment. Su artista, el músico country Bailey Zimmerman, anotó su mayor éxito este año con» All the Way «, un dueto con el rapero BigXThaplug. ¿Esa canción impactó en la radio pop, country y rhythmic, y fue colocado en las listas de reproducción de Rap Spotifify y Pop Plays»? ¿Vas a adaptarte a lo que está pasando y lo que está frente a ti? ¿O va a seguir diciéndole a la gente que venga un viernes por la noche y alquile una película? Tienes que adaptarte porque creo que la industria de la música está cambiando y evolucionando constantemente, como siempre lo ha hecho «, dice Tikhman.

En el pasado, las presentaciones de género han sido un punto de discusión para los artistas: Bieber, por ejemplo, se quejó en 2020 de que su álbum «Cambios» se colocó en el pop en lugar de R&B, pero se está convirtiendo en un problema menos que los artistas eluden un enfoque único para todos. Parte de eso se puede atribuir a los servicios de transmisión y al algoritmo, que puede servir una canción a un público más amplio si verifica más de una casilla.

«Cuando inicias sesión en Spotify o Apple, hay muchos más géneros que se ponen frente a ti a la vez», dice Mikelle Schwartz, vicepresidente ejecutiva de marketing de Nice Life Recording Co., que cuenta con Lizzo, Tinashe y las Marías como clientes. «En última instancia, el algoritmo lo llevará a descubrir nuevos artistas debido a lo que está escuchando y porque los artistas están involucrados en tantos géneros diferentes. Es casi como una aventura de elegir».

¿En cuanto al beneficio de probar suerte en múltiples categorías de género, además de llevarse a casa más trofeos? «Creo que si es auténtico para quién eres como artista, y esos diferentes géneros están presentes en tu música, casi serías negligente no hacerlo», dice Schwartz. «Porque no reconoce el trabajo que has puesto en tu álbum y tu bebé».