Cómo ‘La vida secreta de Mormon Wives’ obtuvo una nominación al Emmy



Era enero de 2024, y estaba entrevistando a Rob Mills, el vicepresidente ejecutivo de Disney de entretenimiento sin guión y alternativo, en un panel de conferencias de pantalla real en Nueva Orleans cuando se burló por primera vez del título de un programa que llegaría pronto a Hulu: «La vida secreta de las esposas mormonas. » El público se rió entre dientes, ¡qué título tan salvaje!

«Originalmente se llamaba ‘Mom Tok'», señala Mills. «Pero Tiktok puede ser una barrera de entrada. No todos

S en Tiktok. ‘Las esposas secretas de las esposas mormonas’ se sintieron más amplias. Se sintió más salaz. Definitivamente sabías que ese título, una vez que lo escuchaste, era todo ”, dijo.

Las estrellas de «Mormon Wives» ganaron por primera vez la notoriedad (¡y consiguieron el espectáculo de Hulu!) Debido a un escándalo de giro sexual que tomó por asalto a Tiktok. Pero pronto, Mills y su equipo se dieron cuenta de que el espectáculo sería más grande que ese escándalo, y recibieron algunas notas importantes de lo más alto: la presidenta de Disney Entertainment Co, Dana Walden.

«Dana me envió un mensaje de texto el último fin de semana del Día de los Caídos y dijo:» Acabo de ver «, ¡ni siquiera sabía que tenía el episodio!», Y hay mucho potencial aquí «. Ella dio algunos comentarios realmente buenos que ayudaron a mejorar el programa ”, dice. La nota más importante era que los espectadores no necesariamente sabían sobre el escándalo de balanceo, y que realmente no importaba. La historia de estas mujeres era más grande que eso.

«Dana supervisa cientos de miles de horas de programación, por lo que no tiene tiempo para involucrarse con todo», señala Mills. «También estaba en medio de llevar a mi hija a ver ‘The Garfield Movie’, y estaba muy contento de que Dana me enviara mensajes de texto, para poder salir de ella. ¡Eso también fue realmente maravilloso!»

«The Secret Lives of Mormon Wives» fue un éxito inmediato en la temporada 1, lo que lo convirtió en el estreno de la serie sin guión más observado de Hulu de 2024. La segunda temporada lo superó, alcanzando 5 millones de visitas en los primeros cinco días de lanzamiento. Es ese tipo de números los que hicieron que el programa fuera lo suficientemente innegable como para capturar la vista de los votantes del Emmy.

«Creo que muestra que la gente se tomó el tiempo de ver este programa», dice Mills. «Hubo mucha artesanía aquí, no solo en el programa real, sino el hecho de que tenía una canción musical que la gente estaba tarareando. E incluso el título, tanto trabajo entró en esto».

La categoría de realidad no estructurada de este año tiene un poco de todo: «esposas mormonas», «los novios de los Estados Unidos: las porristas de los Dallas Cowboys», «Love on the Spectrum», «RuPaul’s Drag Race: Untucked» y el ganador del año pasado, «Bienvenido a Wrexham». «Tengo que decir que hay una amplia amplitud allí», dice Mills. «Estos son cinco programas muy diferentes. No sé si puedes decir lo mismo sobre la categoría de competencia de realidad».

Mills acredita al nominado a la categoría anterior «Vanderpump Rules» (y antes de eso, la franquicia «Bajo Deck») por abrir la puerta a este tipo de docuserías de estilo de vida.

«Históricamente, este tipo de espectáculo no suele cortar», señala. «Cuando ‘Vanderpump Rules’ fue nominada, creo que se mostró realmente para el crédito de los votantes de la academia, que las cosas que están en el espíritu de la cañada son lo que es nominado. Ese no es siempre el caso en los premios. Y claramente, ‘Mormon Wives’ fue totalmente en el Zeitgeist como el año pasado. Pero eso es lo más importante. Piense a veces que es el momento.

¿Cuánto tiempo hasta que Mills expande la franquicia y encuentre un spin -off de «vidas secretas de (llenar el blanco) de esposas»?

«Podemos hacer la vida secreta de muchos otros tipos de esposas, pero creo que queremos tener cuidado», dice. «Pero sí, este podría ser un iniciador de franquicia con seguridad».

¡Guardo para nuestro próximo panel, Millsy!