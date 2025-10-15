Cómo la empresa está impulsando el desarrollo

Hace veinte años, Tiempo decidió reinventar el stop-motion animación desde su estudio estilo boutique en Portland, Oregón. “Aquí estamos 20 años después, y durante ese período, nos hemos transformado en una potencia narrativa global”, dice David Burke, director de marketing y director de operaciones del estudio. La línea de queridos e innovadores largometrajes stop-motion de Laika comenzó con “Coraline” de 2009 y fue seguida por otras delicias hechas a mano como “ParaNorman”, “The Boxtrolls”, “Kubo and the Two Strings” y “Missing Link”.

Pero las cosas están cambiando en Laika, ya que el estudio ha puesto la mira en expandirse. Está intensificando el desarrollo tanto en los espacios animados como en los de acción en vivo. Su división de acción en vivo se lanzó en 2023. Laika también se expandió a la televisión, exhibiciones y publicaciones (“Laika: The Magic Behind a Stop-Motion Dream Factory” se lanzará en marzo) y lanzó productos en su sitio web recientemente rediseñado.

«Así es como ha evolucionado, para que el público no tenga que esperar años entre proyectos», dice Burke. “Wildwood”, su sexto largometraje animado, se estrenará el próximo año y actualmente se encuentra en las etapas finales de producción.

Entre otros proyectos en desarrollo se encuentra “The Night Gardener”, que será dirigida por el director ejecutivo de Laika, Travis Knight. Descrita como un valiente cuento popular neo-noir, la película está ambientada en la zona rural de Missouri y gira en torno a un joven que lucha por mantener unida a su familia en medio de una tragedia. Cuando se anunció la noticia de la película, Knight dijo: «‘The Night Gardener’ es una historia hermosa y atemporal que acelera el pulso con tanta frecuencia como rompe el corazón». Bill Dubuque de “Ozark” está a bordo como guionista. Knight dijo: «Ha creado un mundo lírico repleto de personajes complejos, ideas provocativas y emociones profundamente sentidas».

Hay varios otros proyectos con luz verde en el espacio de acción en vivo. Phil Lord y Christopher Miller, Lulu Wang y Jon Spaihts son algunos de los realizadores adscritos a los proyectos.

«Siempre estamos buscando nuevos talentos. Trabajamos y buscamos personas que quieran aportar historias únicas, audaces y originales», dice el productor principal de desarrollo, Peter McCown.

Buscar esos proyectos como equipo de desarrollo significa buscar libros para adaptar o guiones de especificaciones únicos. McCown dice: «Estamos removiendo cada piedra para encontrar estas historias únicas e impactantes».

La épica aventura de acción de Laika, ‘Kubo and the Two Strings’, llevó a los departamentos de arte y tecnología del estudio a nuevos niveles. Cortesía de funciones de enfoque

Las películas stop-motion de Laika han allanado el camino para esta expansión, y esas películas todavía resuenan entre los fans. El año pasado, “Coraline” se volvió a estrenar en los cines y recaudó 56 millones de dólares, y este mes, “ParaNorman” regresa a los cines en una impresión remasterizada en RealD 3D.

Sobre el impacto duradero de la película, Burke dice: «Eso es algo en lo que reflexionamos bastante. En última instancia, es la belleza del stop-motion. Tiene la belleza del stop-motion y tiene la calidez de algo construido a mano. Creo que el público puede sentir esa conexión auténtica». Y añade: «Laika ha nutrido esa forma de arte y la ha llevado al siglo XXI a través de la innovación. Y es la calidez que surge de la tactilidad del artista y de su atractivo atemporal lo que el espectador siente y recibe».

El relanzamiento también presagia el cambio del estudio hacia el espacio del cortometraje.

El corto “ParaNorman: The Thrifting” está dirigido por Thibault LeClercq y escrito por Chris Butler. Anna Kendrick retoma su papel de Courtney, la hermana mayor de Norman, mientras que la estrella de “Stranger Things”, Finn Wolfhard, suma su talento vocal al elenco.

McCown dice que “The Thrifting” también marca un paso hacia el medio CG. «Fue un nuevo desafío divertido en el que todos se apoyaron. Tuvimos que pasar un buen rato volviendo a este personaje y su mundo en el que no habíamos estado durante una docena de años».

Y añade: «Fue una gran oportunidad vincularlo con el relanzamiento de la película, para que pudiéramos trabajar con un estudio asociado, Passion Pictures, y comenzar a ejercitar qué más podemos hacer y de qué otra manera podemos contar estas historias».

Laika logra seguir siendo intrínsecamente única al contar historias audaces y originales. «Ese es el quid de lo que hacemos y de lo que publicamos», dice McCown. «Incluso si cambiamos a un medio diferente, siempre tendremos el ADN hecho a mano y el arte que eso conlleva».

¿Cómo han logrado mantenerse relevantes en un espacio competitivo? «Se trata de nunca quedarse quieto», dice Burke. «Hemos logrado fusionar el arte atemporal del stop motion con innovación constante como la impresión 3D».

Independientemente del medio, McCown señala que el hilo conductor de los proyectos de Laika es simple. «Siempre contaremos historias que tengan corazón. Todas nuestras películas serán profundamente humanas y emocionalmente resonantes. Las próximas películas amplían esa forma de narrar que toma riesgos por la que ya somos conocidos. Simplemente estamos construyendo sobre eso y llevándolo aún más lejos, con el objetivo de destacarnos de la corriente principal».

Laika no sólo ha dejado su huella en el mundo de la animación stop-motion, sino que también ha hecho maravillas en Oregón, convirtiendo el estado en su identidad. “Hemos construido [an] Estudio de más de medio millón de pies cuadrados aquí que sustenta cientos de empleos locales altamente calificados. Fomenta la artesanía. Aporta reconocimiento mundial al noroeste del Pacífico como centro de narraciones audaces y artesanales”, dice Burke.

Como resultado, Portland no es solo sinónimo de Nike y Columbia Sportswear, Laika ahora es un factor en esa ecuación. También han establecido asociaciones con la Universidad Estatal de Portland y el Portland Community College para fomentar la próxima generación de artistas, y «Wildwood» es como Knight ha llamado su «carta de amor a Oregón».

De cara al futuro, McCown dice que el objetivo es contar más historias. «Queremos encontrar la mejor manera de contar esas historias y consolidar el papel de Laika como líder mundial en narración cinematográfica». Y añade: «Sólo queremos más de eso».

Con “The Thrifting” ambientada en el universo ParaNorman y “Wildwood” basada en una trilogía de libros juveniles, el estudio no ha descartado la posibilidad de secuelas.

«Creo que, en última instancia, vale la pena considerarlo», dice McCown. «No creo que alguna vez vayamos a decir no a ninguna propiedad intelectual existente ni nada por el estilo. Creo que hacia lo que nos inclinamos es ¿dónde está la historia original? Leí que Travis dice que normalmente es reacio a las secuelas porque quieres centrarte en el momento más singular e importante del viaje de un personaje. Y normalmente una película es la que va a hacer eso. No significa que esté fuera de la mesa».