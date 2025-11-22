Cómo la ASDP conmemora el Día Mundial del Niño 2025

Jacarta – PT ASDP El ferry de Indonesia conmemora dia del niño En todo el mundo hasta 2025, aumentando el acceso a los servicios de salud para las familias desfavorecidas. Esto se implementó mediante la distribución de asistencia para la cirugía de labio hendido a 100 niños como una forma de concienciación social corporativa.

Lea también: Leyes equivocadas, economía rota



Este programa, que se lleva a cabo desde 2019, es una manifestación del compromiso real de la ASDP de contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños en Indonesia.

«Se brindaron servicios de ayuda a 100 niños beneficiarios con una donación total de 650 millones de IDR», dijo GM ASDP Surabaya Branch Ronald Hutabarat en un comunicado en Yakarta, el sábado 22 de noviembre de 2025.

Lea también: El ex presidente y director del PT ASDP, Ira Puspadewi, condenado a 4,5 años de prisión



Dijo que las actividades sociales se llevaron a cabo en colaboración con Smile Train y el Hospital Panti Wilasa Citarum. «El Día Mundial del Niño es un momento para que todos recordemos la importancia de nuestro compromiso de proteger los derechos de los niños y garantizar que su crecimiento y desarrollo sean saludables y felices», dijo Ronaldo.

Dijo que, según los datos de Smile Train, se muestra que actualmente la tasa de natalidad de bebés con labio y paladar hendido se estima en 9.000 por año, repartidos en 38 provincias de Indonesia.

Lea también: El descuento del 19 por ciento en boletos ASDP durante Navidad se aplica a varias rutas estratégicas, tenga en cuenta la relación



«Esta elevada cifra muestra la gran necesidad de servicios apropiados y asequibles para los niños que padecen enfermedades relacionadas», afirmó.

La asistencia financiera operativa no es sólo un programa social, sino un esfuerzo sostenible para abrir oportunidades para que los niños vivan una vida llena de esperanza y confianza en sí mismos.

Secretario Corporativo ASDP Windy Andale dijo que cada niño de cada 100 beneficiarios recibiría fondos por valor de 6,5 millones de rupias para un total de 650 millones de rupias.

Con esta asistencia, ASDP quiere garantizar que todos los niños puedan experimentar la oportunidad de tener un futuro mejor.

«Porque los cien niños a los que ayudamos no son sólo un número, sino también cien historias de lucha, de esperanza y de nuevas sonrisas que luego adornarán el camino de la nación», explicó Windy.

En el futuro, continuó Windy, ASDP se compromete a garantizar que el programa continúe llevándose a cabo de manera sostenible con un alcance más amplio, para que cada vez más niños en Indonesia puedan sentir la ayuda para crear un futuro mejor.