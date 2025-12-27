Cómo Jack Fisk recreó la Nueva York de los años 50

Pez Jack está detrás del aspecto de algunas de las películas más distintivas de los últimos 30 años, desde “Mulholland Drive” de David Lynch hasta “There Will Be Blood” de Paul Thomas Anderson. Para Josh Safdie‘s «marty supremo”, Fisk aportó su larga experiencia trabajando con autores para crear el amplio mundo de la Nueva York de los años 50 en el que habita Timothée Chalamet como el intrigante campeón de ping pong Marty Mauser.

El diseñador de producción tres veces nominado al Oscar, que acaba de cumplir 80 años, es probablemente el único del equipo que recuerda cómo era la ciudad en aquel entonces. Pero Safdie estaba igualmente obsesionado con hacer las cosas bien, dice Fisk, incluso hasta buscar pelotas de ping pong del tamaño correcto, ya que las pelotas eran ligeramente más pequeñas en la década de 1950 que la versión actual.

«Josh tiene mucha energía y es un gran amante de Nueva York, y yo siempre estaba tratando de encontrar cosas que pudiera decirle que fueran un poco diferentes. Pero él estaba por delante de mí», dice Fisk.

Trabajar con gente como Terrence Malick, Brian De Palma y Martin Scorsese, dice Fisk, «fueron tiempos emocionantes; pensábamos que nos estábamos haciendo cargo del negocio cinematográfico. Y ahora esto fue emocionante para mí, porque hay toda una nueva ola de jóvenes cineastas que son brillantes», dice.

“Marty Supreme” se desarrolla en numerosos escenarios, desde el atmosférico Lower East Side del Nueva York de los años 50, con sus vendedores ambulantes y pequeñas tiendas, hasta Japón, donde el equipo preparó y filmó durante dos semanas.

Las ubicaciones incluían el Hotel Plaza de Nueva York y la Embajada de Indonesia, que reemplazaban a los elegantes hoteles de Londres, y la mansión Woolworth en East 80th Street, donde vivían los personajes ricos de Gwyneth Paltrow y Kevin O’Leary. «No podía creer que nos dejaran filmar allí. Fue exagerado», recuerda Fisk. Se recrearon torneos internacionales de tenis de mesa en el Meadowlands Arena de Nueva Jersey.

Fisk trabajó estrechamente con Safdie para imaginar algunas de las escenas más importantes de la película, incluida la sala de tenis de mesa que frecuenta Marty Mauser y que está basada en el Broadway Table Tennis Club de Lawrence.

Chalamet también participó en el diseño de producción, dice Fisk. «Su entusiasmo y su dedicación a la actuación, y lo que estaba haciendo, fue inspirador. Estoy casado con una actriz (Fisk está casado con Sissy Spacek), así que siempre estoy construyendo escenarios para los actores para ayudarlos, y él aprovechó todo eso. Sabía qué tipo de investigación estábamos haciendo. Venía todo el tiempo y miraba dibujos y modelos, y aparecía en las locaciones. Su entusiasmo por la película hacía que uno se entusiasmara por ser parte de ella».

Fisk detalla lo que se hizo para crear algunos de los escenarios más importantes de la película.

Club de tenis de mesa Lawrence’s Broadway

El club de tenis de mesa

Cuando Fisk leyó “The Money Player”, escrito por Marty Reisman, el campeón de ping pong de los años 50 quien inspiró vagamente la historiase dio cuenta de que el club de tenis de mesa Broadway de Lawrence, donde Marty pasa el rato, sería una ubicación central. Aunque el edificio ya no existe, Fisk encontró fotografías antiguas tomadas en la ciudad.

Luego le pidió a la esposa de Safdie, la productora ejecutiva Sara Rossein, que estaba trabajando en la investigación para la película, si podía encontrar los planos. «No solo encontró los planos, sino que encontró un artículo de la revista Look o una de esas revistas que tenían hermosas fotografías en blanco y negro del lugar. Pudimos ver exactamente cómo estaba configurado», dice.

El departamento de arte incluso agregó los murales de paisajes pintados a mano que se crearon cuando el espacio albergaba un campo de golf en miniatura cubierto, aunque no son muy visibles en el montaje final.

¿Por qué era tan importante este nivel de detalle?

«Te gusta empezar por algún lado y crees que si se acerca más a la autenticidad, podría ayudar a los actores a comprender su personaje», dice Fisk. «Comenzamos con la representación más precisa que podemos encontrar y luego la modificamos para que funcione en la película».

«Creo que, en el fondo, abordo muchas de estas películas que hago como documentales. Así que la investigación es divertida, emocionante y te da un punto de partida», dice Fisk.

Josh Safdie, a la derecha, en la zapatería. Atsushi Nishijima

La zapatería y Orchard Street de los años 50

Fisk vivió en Nueva York a principios de la década de 1960, por lo que tenía una idea bastante clara de cuál sería el aspecto adecuado. Además, el equipo estudió el cortometraje del cineasta experimental neoyorquino Ken Jacobs, “Orchard Street”, que muestra en color las multitudes y el paisaje urbano del barrio Lower East Side.

«De hecho, filmamos Orchard Street en Orchard Street», dice Fisk. «Encontramos allí una tienda que queríamos convertir en zapatería Northridge, y justo al lado había un hotel nuevo. Así que tuvimos un problema en toda la calle. Todos habían modernizado sus edificios y habían instalado placas de vidrio altas», recuerda. Además, las señales de las calles eran diferentes y había graffitis por todas partes, algo que no existía en la década de 1950. Fisk explica que los escenógrafos construyeron un sistema modular de fachadas de viviendas que cubrían las fachadas de los edificios a nivel del suelo.

«Entonces Adam Willis, nuestro decorador, empezó a hacer capas desde los toldos sobre estos frentes modulares hasta las mesas con todas las cosas que vendían, y los escaparates, las ventanas en las que seguíamos trabajando en capas justo en el medio de la calle. Y empezó a parecer muy real».

«El artista gráfico creó letreros para nosotros, y luego el artista escénico los envejeció maravillosamente, y los usamos para ocultar muchos de los letreros modernos debajo y cualquier otra cosa que fuera ofensiva».

«Era divertido estar en la calle en ese momento, porque uno podía perderse y pensar que estaba en la década de 1950», recuerda Fisk.

Mientras que los interiores de las viviendas se rodaron en un escenario, la zapatería se rodó en una tienda real que fue reconstruida porque el techo se estaba cayendo y el suelo no era seguro, recuerda Fisk. Para él era importante transmitir un sentimiento de los años 50 a través de los colores de los interiores.

“Cada vez que entro en un lugar antiguo, empiezo a quitar pintura o a mover interruptores de luz para ver qué hay debajo, tratando de retroceder en el tiempo”, dice. «Usamos muchos colores de los años 50, porque eran simplemente hermosos. Mirando las cartas de colores de la época, hay muy poco blanco, pero muchos colores realmente ricos. En mi carrera, siempre he tratado de recuperar ese color y evitar el blanco como la peste. El blanco simplemente me parece más contemporáneo, pero también deja un agujero en la película. Si miras el blanco en un trozo de celuloide, está claro que no hay nada allí».

El torneo japonés de tenis de mesa en “Marty Supreme”.

Tokio

En una escena culminante, Marty se dirige a Japón para un partido de campeonato. Fisk intercambió dibujos y fotografías con el departamento de arte japonés durante un mes antes de que el equipo viajara a Tokio, y ya habían reunido la mayoría de los gráficos.

«Teníamos un plan sobre cómo diseñar el escenario donde se celebraría el torneo. Simplemente no sabíamos en qué escenario se encontraba», dice Fisk. Después de recorrer lugares, encontraron una estructura para conciertos en un parque en las afueras de Tokio. «Era perfecto. Era cercano a la época y parecía como si estuvieras en otro país. Nuestro equipo armó algunas torres de bambú que luego cubrimos con gráficos japoneses».

«Encontramos fotografías de algunas obras de arte del Torneo Mundial de Tokio, apenas uno o dos años después de nuestra película, y pudimos tomarlas prestadas», dice Fisk.

Safdie, que habla japonés, quedó encantada con la forma en que se desarrolló la escena, dice Fisk. «Era un lugar muy fácil para trabajar, la gente era muy amable y el departamento de arte tenía mucho talento. Simplemente deseabas algo y aparecía. La mesa de ping pong estaba basada en una vieja mesa japonesa. Les envié una foto y lo siguiente que supe fue que teníamos una».