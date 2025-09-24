Cómo HR Giger, John Hurt inspiró a Xenomorph

Cuando Ridley Scott se estrenó por primera vez en «Alien» en 1979, una nueva era de efectos prácticos y diseño de criaturas fue introducida en el espíritu cultural. Casi 50 años después, el mundo que Scott construyó continúa en el «FX»Alien: Tierra«, Establecido dos años antes de los eventos de la película original. Con nuevas especies y la oportunidad de explorar un planeta dirigido por corporaciones ricas, el director Noah Hawley comenzó a construir las criaturas retro-futuristas para aterrorizar a la próxima generación.

«Noah quería un homenaje al primer ‘alienígena’ con ciertos efectos en el programa», dijo Steve Painter, quien sirvió como supervisor y diseñador de prótesis principales de la serie. «El programa se siente como una película de ocho horas, y tuvimos que hacer que todo pareciera auténticamente real, así que fuimos con efectos prácticos».

Pasar por archivos pasados ​​sirvió como inspiración clave para el mundo de Weyland-Yutani, específicamente con el Cyborg de USCSS Maginot, Morrow (Babou Ceesay), que intenta infiltrarse en la corporación Prodigy para asegurar los especímenes alienígenas robados. Al observar el trabajo de HR Giger, quien ganó un Premio de la Academia a los Mejores Efectos Visuales en 1980, Painter pudo rendir homenaje al trabajo del artista en su diseño para el brazo futurista de Morrow.

«Noah quería seguir con efectos más prácticos en el programa, especialmente para personajes como Morrow. El brazo cyborg tiene elementos de una manga real que puso en la realidad, por lo que siempre tuvimos un pie en la realidad», reveló pintor. «Había muchos HR Giger en el diseño del brazo de Morrow. Tenía que ser ajustado a Babou, por lo que lo hicimos translúcido. El brazo tiene elementos del futuro mundo [that the characters live in] y nuestro homenaje a Scott y Giger «.

Conversaciones tempranas sobre la creación de la silueta de la Xenomorfo Comenzó hace cuatro años para Joe Dunckley y Vaughan Flanagan de Weta Workshop, a quienes Hawley se le acercó para construir las diversas especies invasoras que ocupan Neverland Research Island.

«Muchos de los puntos de referencia de Noé fueron las dos primeras películas, especialmente para el episodio 5», dijo Flanagan. «También hay aspectos del equipo militarista de la versión de James Cameron, y esas fueron las dos iteraciones del pasado en las que estábamos atrayendo junto con la propia visión de Noé. Nunca hemos visto a un alienígena en la tierra, y estábamos dibujando mucha inspiración de la Tierra y las criaturas biológicas».

Al esculpir el traje de Xenomorph, las discusiones sobre cómo aparecería el traje en el programa y comenzar a la criatura que rebota la luz de la cámara. «Fuimos por un enfoque modular», reveló Dunckley. «Podríamos darle a Cameron Brown, nuestro artista de criatura, un descanso significativo entre configuraciones. Teníamos cabezas, cuello, torso y zancos separados para diferentes tipos de acción. Si estuviera en bípedos, él en pilotos.

El ciclo de vida de un xenomorfo comienza con un huevo hasta que se une a un humano, matándolos instantáneamente con un chickburster. En el episodio 7, el público finalmente pudo ver a la criatura en acción después de que Arthur (David Rysdahl) está impregnado por el espécimen, rindiendo homenaje a la muerte de Kane (John Hurt) en el Nostromo.

«Quería expandir la escena para que pudieras ver las piernas y llevarla al siglo XXI», dijo Painter. «Nuestra escena está a plena luz del día en una playa, por lo que tiene sus propios elementos para que sea un poco diferente, pero es un homenaje a la secuencia herida. Todos saben esa escena icónica, y para mí personalmente, fue uno de los aspectos más destacados.» Teníamos un cuerpo falso que atendimos a David y la secuencia de pecho que en realidad se disparó en medio día. Estaba entrando y saliendo de ese cuerpo todo el día, y ese era el más largo en prótesis «.

Después de trabajar en la primera temporada, Dunckley y Flanagan esperan que los fanáticos «alienígenas» y los observadores primerizos puedan sentir el terror de sus creaciones, y continúan abriendo las puertas para nuevas criaturas en futuras temporadas de «Alien: Earth».

«Las otras criaturas en el [“Alien: Earth”] El mundo le da al público una oportunidad para un camino de descubrimiento, y para darles esa experiencia que obtuviste de la película original de 1979 «, dijo Dunkley.» Sin esas criaturas, nuevas o viejas, no podrías experimentar ese sentimiento «.