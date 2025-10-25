Cómo Henry Indraguna crea un liderazgo visionario para Indonesia

Jacarta – El Foro Nacional de Atención al Logro (FPPB), una institución de registro de logros fundada en 2010, celebra nuevamente el prestigioso evento The Best Indonesia Leader Award 2025.

Lea también: Visite el internado islámico Al Khoziny, secretario general de Golkar Sarmuji: conéctese como amigos



Este evento es un foro de reconocimiento a líderes de diversos sectores que se considera que han hecho un aporte real y han tenido un amplio impacto en la sociedad. progreso bienestar de la nación y de la comunidad.

Según el presidente de la FPPB, Adi Kusnadi, este premio es una forma de respeto por la dedicación y el ejemplo de los líderes que continúan innovando y trabajando duro por el progreso del país.

Lea también: Bahlil perdona a quienes se burlan de él en las redes sociales a través de memes



Este evento es una forma de nuestro agradecimiento a los líderes que han trabajado arduamente para hacer avanzar la nación y la sociedad.

Mientras tanto, el asesor experto en investigación y desarrollo del PPD del Partido GolkarHenry Indraguna ganó dos premios, Categoría de Aplicación de la Ley y Categoría Social Comunitaria.

Lea también: Prabowo bromea con el presidente de Brasil sobre cumplir 3 mandatos: ¡Si no podemos!



«Al lograr el impulso de estas 2 categorías de premios de la FPPB, continuaré fortaleciendo mi compromiso de fomentar el entusiasmo. liderazgo y profesionalismo para servir en diversos campos en Indonesia», dijo el profesor Henry de Unissula en una declaración escrita el sábado 25 de octubre de 2025.

“Y a través de los premios de la FPPB doy reconocimiento a figuras que demuestran un liderazgo visionario, capacidad de innovación y mi compromiso con el desarrollo nacional”, agregó.

A través de este premio, la FPPB espera que el espíritu de liderazgo e innovación de los galardonados pueda inspirar a otras figuras de diversos sectores a continuar haciendo contribuciones positivas a Indonesia.

Luego, en su discurso, el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, afirmó que el premio no era sólo una forma de reconocimiento, sino un impulso importante para fortalecer los valores de ejemplo y servicio.

«Los verdaderos líderes no son sólo aquellos que ocupan altos cargos, sino aquellos que son capaces de encender la luz del cambio, brindar inspiración y aportar beneficios reales a la comunidad que los rodea», dijo.

Luthfi también invitó a todos los ganadores del Premio al Mejor Líder de Indonesia 2025 a seguir siendo modelos a seguir, no sólo en sus respectivos entornos, sino también para que la generación joven de Indonesia se atreva a soñar y luchar para hacerlo realidad.