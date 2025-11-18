Cómo ‘Hello Beautiful’ pretende reescribir las historias sobre el cáncer de Hollywood

Cuando a la modelo Christine Handy le diagnosticaron cáncer de mama a los 41 años, recurrió al cine en busca de respuestas. En cambio, lo que encontró en la pantalla fueron fantasías brillantes que no representaban adecuadamente su realidad.

«Lo que encontré fue preocupante y estaba basado en el miedo», dijo Handy durante el «Hola, hermoso» Variedad Serie de proyecciones el 13 de noviembre. «Encontré películas de Hollywood realmente hermosas que han ganado grandes elogios, pero comienzan con un diagnóstico, endulzan el proceso y terminan en un funeral. Y tenía más miedo. Pensé, eso no es justo. Las personas que pasan por esto merecen algo mejor».

Handy canalizó esa frustración en acción al escribir la novela «Walk Beside Me», que documentó la experiencia aislante de perder sus senos, su cabello y la identidad de modelo perfecta sobre la que había construido su carrera. Su libro se convirtió en la base del drama independiente de Ziad Hamzeh “Hello Beautiful”, que Handy espera que llene una “vacante” en dramas auténticos sobre el cáncer.

Es una historia que también llega en un momento crítico en el que las tasas de cáncer de mama están aumentando más rápidamente entre las mujeres de 19 a 39 años, un grupo demográfico que, según ella, a menudo se siente «demasiado joven» y completamente desprevenido para el diagnóstico. Si bien Hamzeh había visto dramas icónicos sobre el cáncer como “Steel Magnolia” y “Terms of Endearment”, dijo que evitó deliberadamente imitarlos apoyándose en la autenticidad de la historia de Handy.

«Queríamos demostrar que cuando una mujer (la madre, la dueña del hogar) sufre cáncer de mama, todo empieza a desmoronarse», explicó Hamzeh. «La relación, la confianza, los niños. El cáncer no llama a tu puerta cuando estás bien y elegante».

“Hello Beautiful” está protagonizada por Tricia Helfer, Tarek Bishara, Lisa Marcos, Sara Boustany, Liam Anderson, Susan Shalhoub Larkin, Sadie Stratton, Olivia Gilliatt, Sayed Badreya y Natasha Ellie.