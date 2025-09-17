¡Cómo Hathoda nos perseguió, 100 por ciento!







Los periodistas a menudo son acusados ​​de monetizar el acceso. Como en, eventualmente cambiando a carreras que cubren favorablemente – políticaEntretenimiento, etc. Puede ser un mal servicio para su trabajo principal. Si bien es legal, ¿es ético?

El actor Abhishek Banerjee, director de casting de la brillante serie web, Paatal Lok (2020; Video Prime), que, técnicamente, se presentó como su principal villano, asesino en serie con un martillo, ‘Hathoda’ Tyagi, evidentemente pasó por un tipo de lengua similar.

«Fue una acusación entonces, ahora es un debate. Y veo de dónde viene, después de haber estado en el otro lado [as an aspiring actor] Yo mismo ”, me dice Banerjee, de 40 años.

Según él, en general, «el éxito tiene dos significados: linaje o corrupción. Es difícil para las personas aceptar de otra manera».

Para ser justos con Banerjee, el papel que estaba mirando en Patial Lok en realidad es el héroe de Hathiram Choudhary (Jaydeep Ahlawat) amigo, Imran Ansari, interpretado por el Secure Silly, Ishwak Singh.

El creador de Paatal Lok, Sudeep Sharma, le dijo a Banerjee: “Tus ojos carecen de la inocencia [for the part]. «

Es cuando Sharma estaba viendo a Banerjee como el completamente opuesto enmarcado, tonto, Jana, en Stree, en el teatro, que le envió un mensaje de texto para que lo probara increíblemente oscuro, Hathoda Tyagi, en cambio.

«No sé lo que Sudeep vio», recuerda Banerjee, pero él «rompió la audición». Lo cual es algo en lo que Banerjee claramente no era bueno, desde que se mudó a Mumbai para seguir actuando en películas, pero establecer una compañía de casting, para continuar como un profesional de Bollywood que trabaja durante ocho años.

No llegó ningún papel importante.

Su firma, Casting Bay, fue una de las primeras en concentrarse en nuevos reclutas para la serie web, alrededor de 2016, un nuevo medio: «ampliar el grupo de talentos para [untested] actores, desde [mainstream] El cine tenía espacio para ninguno «.

Por su parte, Banerjee aparecería en bocetos/programas para el colectivo de YouTube, TVF. Ahí es donde el trabajo más emocionante en los guiones/ideas estaba sucediendo, de todos modos.

En frente de Offstream, Commercial Bollywood, que se atascó en una rutina, después de la nueva ola, con contenido más vanguardista, con cineastas como Ram Gopal Varma, Anurag Kashyap, Dibakar Banerjee, Vishal Bharadwaj, et al, explotó en la escena, a fines de los años 90, 2000.

Los trabajos de esos directores habían atraído a Banerjee a Mumbai. «Sin embargo, sus camareras estaban llenas», dice. Las voces más nuevas solo emergían en línea.

Banerjee es un ex jugador. Como en, pertenece a los jugadores, la sociedad de teatro de Universidad de DelhiEl Kirori Mal College (KMC), asesorado durante casi «cinco décadas», por su profesor de literatura inglesa, uno, Keval Arora.

Apenas se reconoce localmente en Bollywood que el KMC relativamente poco conocido podría ser el IIT/IIM para los actores convencionales.

Considere sus ex alumnos, como lo enumera Bnerjee «, desde Amitabh Bachchan, Kulbhushan Kharbanda, Shakti Kapoor, Satish Kaushik, a los directores Kabir Khan, Ali Abbas Zafar, Victor, Victor, Victor, Victor, (escritor) Himanshu, (Liricista) Sushant Singh, Mohd Zeeshan Ayub, Divyendu Sharma … «

¡Agrego tardío de Manoj Kumar a la lista! Uno de ellos, Ashish Khare, alumno de jugadores/KMC, fue el agente de casting de Stree que trajo a Banerjee Fama instantánea, a través de su personaje, Jana, dado múltiples rayos en el ‘universo de comedia de terror Maddock (con Bhediya, Munjya, Stree para franquicias).

Aunque es para Hathoda Tyagi que es probable que Banerjee sea más recordado.

Por un lado, mientras que el cine hindi ha tenido un panteón prominente de villanos de maldad puro, para siempre, Hathoda podría ser el primer villano hindi, apropiado, con una omnipresencia corta pero fuerte.

Además, tan amenazante visceralmente, que él podría ser la pesadilla que muchos pueden mantenerse alejados del espectáculo.

Tal como están las cosas, Paatal Lok se estrenó durante la pandemia. Cuando Banerjee leyó su guión, no sabía qué hacer con un «papel que no tenía diálogos». Pensó en aumentar. Pero eso sería demasiado obvio.

Para inspiración, Banerjee miró la parte igualmente fría de Kevin Spacey (John Doe) en el Se7en de David Fincher (1995). Y el igualmente escalofriante, Cameron Britton (‘Killer coed’), de la serie Netflix de Joe Penhall, Mindhunter (2017; también producida por Fincher).

Sin embargo, para llegar a Hathoda, Banerjee dice: «Tuvo que hacer una conexión más profunda con [the actual] Vishal Tyagi. ¿Cómo se genera empatía por una persona tan socialmente excluida? Déjalo sonreír por un perro en la cárcel, estableciendo que aún podría ser más terroso que muchos ”.

Esa es una escena icónica de Paatal Lok. Mi favorito es su historia de fondo de la escuela asesina.

Lo más difícil para Banerjee fue la escena entre Hathoda que se sometió ante su Guruji: «Estoy lejos de esa persona; tuve que imaginar ser vulnerable ante mi madre. Regresando de Shoot, estaba llorando en el momento de Epifanía, con mi esposa (Tina Noronha) en el auto».

Este matrimonio, aparentemente, «se fue hacia el sur», brevemente, una vez que Banerjee desarrolló problemas de gestión de la ira, después de interpretar al Rapistán de Niños, Dhavle, en Ajji (2017) de Devashish Makhija.

La pareja dejó la ciudad, juntas, durante un mes, para obtener un respiro. Para encubrir los gastos al regresar, Banerjee recogió el papel menor pero efectivo del ‘compuesto’ (subodh) que empuja la navaja de afeitar y emocionalmente Mirzapur (2018).

Puede, por lo tanto, sentir su trayectoria natural que conduce a Hathoda. Solo, esta vez, estaba seguro de dominar el oficio de separarse del rol.

Ayudó casi al comienzo del rodaje de Paatal Lok, primero dispararon la escena final de la muerte de Hathoda.

Después de haber manejado a Hathoda, Banerjee dice que lo mató primero en su cabeza, antes de jugarlo en la pantalla.

