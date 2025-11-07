Cómo hacer una tarjeta de trabajador de Yakarta para viajar en Transjakarta-MRT gratis

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) ha implementado oficialmente una nueva política que mima a la comunidad trabajadora. Con base en el Reglamento del Gobernador (Pergub) número 33 de 2025, el Gobernador Pramono Anung estipula que TransJakartaMRT y LRT de Yakarta ahora puede ser utilizado de forma gratuita por 15 grupos de personas, incluidos trabajadores privados con un salario máximo de 6,2 millones de IDR.

Este paso es parte de la estrategia. Gobierno provincial de DKI en ampliar el acceso a un transporte público seguro, cómodo y respetuoso con el medio ambiente. Además de aliviar la carga económica para la comunidad, también se espera que esta regulación reduzca la dependencia de los vehículos privados en la capital.



La ruta PIK 2-Blok M de Transjabodetabek está lista para partir. Foto : ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

En este Reglamento de Gobernación, el Gobernador Pramono determinó 15 grupos de personas que tienen derecho a disfrutar de servicios de transporte público gratuitos, entre ellos:

Estudiantes titulares de la Jakarta Smart Card (KJP) Plus y la Jakarta Superior Student Card (KJMU) Destinatarios de asistencia social para satisfacer las necesidades básicas de los niños Residentes de pisos de alquiler sencillos (Rusunawa) Equipo de movilización del PKK y grupos del PKK desde RW hasta el nivel de subdistrito Empleados de PJLP y gobierno provincial de Yakarta que no pertenecen a ASN DKI ASN y funcionarios jubilados del Gobierno Provincial de DKI personas con discapacidad Personas mayores de 60 años y más Veterano de la República de Indonesia Retener a empleados privados Tarjeta de trabajador de Yakarta (KPJ) Educadores y personal educativo de la PAUD Guardián de la casa de culto Residentes de la Regencia Administrativa de las Islas Seribu Monitores larvales, administradores de organizaciones juveniles, dasawisma y posyandu Miembros del TNI y Polri

A cada ciudadano sólo se le permite registrarse a través de una categoría de destinatario, incluso si cumple varios criterios a la vez. Todos los servicios gratuitos son operados por BUMD de transporte de DKI Jakarta, a saber, PT Transportation Jakarta, PT MRT Yakartay PT LRT Yakarta.



La serie de trenes Lebak Bulus-Bundaran HI en modo integrado (MRT) pasa por la estación Fatmawati, Yakarta Foto : ENTRE FOTOS/Rivan Awal Lingga

El Gobierno Provincial de DKI también destacó que no se debe hacer un mal uso de las tarjetas de servicio gratuito. A los destinatarios que se descubran comprando o prestando tarjetas a otras personas se les revocarán sus derechos y sólo podrán volver a registrarse después de un año.

¿Qué es una Tarjeta de Trabajador de Yakarta (KPJ)?

La Tarjeta de Trabajador de Yakarta (KPJ) es un programa de asistencia social del Gobierno Provincial de DKI para trabajadores con ingresos por debajo de cierto límite. El objetivo es ayudar a satisfacer las necesidades básicas, desde alimentos subsidiados y transporte público gratuito hasta el apoyo a los costos de educación de los hijos de los trabajadores mediante la integración con la Jakarta Smart Card (KJP) Plus.