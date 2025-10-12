Cómo gestionar la pérdida de BPKB y los costos estimados

Jacarta – El Libro de propietarios de vehículos de motor (BPKB) es un documento importante que constituye una prueba legal de la propiedad de un vehículo de motor. Si Falta BPKBdañado o robado, el propietario del vehículo está obligado a proceder inmediatamente a su sustitución para no causar problemas legales o administrativos en el futuro.

Sin BPKB, el vehículo no se puede vender ni transferir la propiedad. Además, los documentos perdidos corren el riesgo de ser utilizados indebidamente por partes irresponsables. Por lo tanto, el proceso de procesamiento de BPKB perdido debe realizarse lo antes posible siguiendo los procedimientos policiales oficiales.

El primer paso que hay que dar es presentarse en la comisaría de policía más cercana (Polsek o Polres). Los propietarios de vehículos deben traer KTP y STNK originales para emitir un certificado de pérdida. Si el vehículo aún está financiado, también se requiere un certificado del arrendatario antes de realizar un informe.

Después de recibir un certificado de pérdida de la policía, el propietario del vehículo está obligado a publicar un anuncio de pérdida en los medios de comunicación. Este anuncio solo debe hacerse una vez y generalmente se espera 14 días para garantizar que ninguna otra parte reclame el documento.

El siguiente paso es llevar el vehículo a la oficina de Samsat para realizar una revisión física. Se comprueba el número de bastidor y el número de motor para garantizar la idoneidad de los datos del vehículo. Los resultados de esta verificación se convertirán posteriormente en uno de los documentos de respaldo en el proceso de emisión de una nueva BPKB.

Una vez finalizado el proceso en Samsat, el propietario del vehículo debe acudir a la Policía Regional local para solicitar la emisión de un BPKB de reemplazo. Todos los archivos como KTP, STNK, certificado de pérdida, comprobante de anuncio en el periódico, resultados de controles físicos y declaración de pérdida sellada deben presentarse en el mostrador de registro.

El oficial verificará todos los documentos y le indicará al solicitante que realice el pago. costo Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP). El proceso de emisión de un nuevo BPKB suele tardar entre 7 y 14 días laborables, dependiendo de la cola y de la integridad de los documentos.

Los principales requisitos que deben prepararse incluyen el KTP original y una fotocopia, el STNK original, un certificado de pérdida de la policía, los resultados de una inspección física del vehículo, un anuncio de prueba de pérdida y una declaración sellada. Si el vehículo está a nombre de una empresa, deberá añadir el NPWP, escritura de constitución, carta de domicilio y poder sellado de la dirección.

Los costos de procesamiento de BPKB perdidos se han regulado en el PP No. 60 de 2016, a saber, 225.000 IDR para vehículos de dos o tres ruedas, y 375.000 IDR para vehículos de cuatro ruedas o más. Aparte de eso, existen costos adicionales como impuesto de timbre, fotocopias, anuncios en periódicos y cheques físicos que oscilan entre 100.000 y 250.000 IDR.

En general, el costo total estimado de procesar un BPKB perdido para un vehículo de dos o tres ruedas es de alrededor de 350.000 a 450.000 IDR. Mientras tanto, para vehículos de cuatro ruedas o más, se estima en Rp. 500.000 rupias. 650.000, con un plazo de finalización de entre dos y cuatro semanas, dependiendo de si los documentos están completos y de la cola en la policía.