Cómo ‘Fuzzlets’ Banner MiniStudio creó una IP de animación viral nativa de IA

miniestudio no se lanzó con una llamativa campaña de marketing ni con una lista de desarrollo tradicional. El estudio de inteligencia artificial con sede en París se lanzó en 2024 con una sola IP «.fuzzlets”, que silenciosamente se ha convertido en un gran éxito, generando 159 millones de visitas mensuales en YouTube y acumulando 3,1 millones de seguidores sin gastar un solo dólar en publicidad.

Presentado como el «primer ecosistema de animación totalmente nativo de IA para niños y familias», el estudio con sede en París fue fundado por un grupo de millennials con una trayectoria impresionante: Youmna Chamchamquien previamente co-creó, protagonizó y produjo “Mini Studio”, una de las franquicias de televisión para niños más antiguas de la región MENA y construyó LiveLove, una comunidad digital de 17 millones de personas; junto a Marcella Ricca, especialista en educación y ciencias del comportamiento; y Fabrice Nadjari, ex asesor tecnológico de la presidencia francesa y narrador nominado al Emmy que trabajó en Afganistán.

De izquierda a derecha: Fabrice Nadjari, Marcella Ricca y Youmna Chamcham. (Cortesía de miniestudio)

MiniStudio, que actualmente está siendo cortejado por potencias de la animación, había anticipado las colaboraciones emergentes entre jugadores tradicionales y de IA, como se vio recientemente con Disney realiza una inversión de capital de mil millones de dólares en OpenAI y otorgar licencias de su propiedad intelectual (incluidos 200 caracteres) a Sora.

MiniStudio, que ya cuenta con el respaldo de importantes actores tecnológicos y multimedia, incluidos Chris Williams de PocketWatch, a16z Games, Xavier Niel y JC Samuelian de Mistral AI, ahora está ampliando su escala, abriendo sus herramientas internas de inteligencia artificial a los creadores, ampliando la personalización y desarrollando su primer largometraje animado.

Chamcham dice que MiniStudio ha abierto sus herramientas a los creadores para democratizar la producción de animación y desbloquear una nueva ola de propiedad intelectual original con menos barreras estructurales.

La compañía también señala que un equipo de seis personas puede producir un episodio en aproximadamente tres semanas (dos semanas de guión gráfico, una semana de animación y postproducción) a un costo de alrededor de 1.000 dólares por minuto, dice MiniStudio, que cita a «Bluey» como un ejemplo de animación preescolar premium que normalmente requiere equipos de docenas, varios meses de producción y postproducción, y presupuestos cercanos a los 16.000 dólares por minuto.

Nadjari supervisó el desarrollo de los flujos de trabajo patentados del estudio, mientras que Ricca, quien creó planes de estudio educativos y proyectos experienciales a gran escala, dio forma al marco emocional y pedagógico de la plataforma. La idea detrás de MiniStudio es ofrecer contenido que sea «emocionalmente inteligente» y ayude a los niños a relajarse y conectarse, en lugar de producir contenido infantil de ritmo rápido basado en algoritmos. Ambientada en Joyville, “The Fuzzlets” es una serie animada que sigue a personajes conmovedores y traviesos que guían a los niños en viajes donde aprenden empatía, valentía y bondad.

«Cuando un niño se ve a sí mismo dentro de una historia, la psicología cambia. Deja de ser entretenimiento y se convierte en reconocimiento», dijo Ricca. «No sólo observan a otra persona, sino que experimentan lo que se siente al estar en el centro de la narrativa, practicando el coraje, la empatía y la creatividad. Para nosotros, la personalización es la arquitectura de la autoestima», continuó.

MiniStudio también está lanzando herramientas que permiten a los usuarios crear sus propios dibujos animados utilizando los mismos flujos de trabajo de IA que impulsan Fuzzlets. Estas herramientas brindan control creativo total sobre personajes, historias y estilos.

Los usuarios pueden personalizar las historias y canciones de Fuzzlets, y crear tarjetas musicales, mensajes navideños y videos cortos basados ​​en señales emocionales positivas. La compañía ya probó dibujos animados personalizados y informó que muchos carretes se volvieron virales.

Además de posicionarse como un banner de animación, MiniStudio también es una plataforma tecnológica que está creando nuevas plantillas, nuevos estilos visuales, conjuntos de herramientas ampliados y una página comunitaria donde los usuarios pueden compartir y colaborar en dibujos animados.

«Hacemos historias con el corazón de un estudio de animación y la flexibilidad de la IA, creando mundos que responden al niño que entra en ellos. No somos sólo tecnología; no somos sólo medios; somos algo completamente nuevo», dijo Nadjari.

MiniStudio ahora está ampliando su propiedad intelectual Fuzzlets a una narración de larga duración para su primer largometraje animado, “Sunhaven and the Sunkeepers”.

Ambientada en el mundo crepuscular de Sunhaven, la película seguirá a cuatro niños sacados de la Tierra a un reino donde la alegría y el color se están desvaneciendo. Cada niño encarna un rasgo emocional (coraje, creatividad, empatía y sabiduría) y debe afrontar una prueba profundamente personal para restablecer el equilibrio. Junto a ellos están Fuzzy y Purp, dos hermanos Fuzzlet que buscan a su familia perdida. La empresa también está ampliando su propiedad intelectual más allá de las pantallas con una línea de merchandising que incluye libros de sonido y juguetes de peluche.

Hablando de la visión a largo plazo de MiniStudio, Chamcham dijo que el objetivo de la compañía es «construir un mundo donde cada niño pueda ser parte de las historias que ama. Ya sea que estén junto a Fuzzlet o futuros socios icónicos de IP, el mensaje es siempre: tú perteneces».