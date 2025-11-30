¿Cómo funciona el oso y quién está dentro de él?

Cuando Paddington sube por primera vez al escenario durante el nuevo musical del West End basado en el querido oso, el público del Savoy Theatre apenas puede contener su emoción. Exclamaciones de «aww», risas fuertes y aullidos entusiastas resuenan entre la multitud mientras Paddington canta, baila y arruga su cara peluda para transmitir felicidad, tristeza y confusión; es realmente como ver al oso cobrar vida.

Pero, ¿cómo exactamente surgió el equipo de atrás?Paddington el musical«¿Traducir la imagen del cachorro peruano al escenario? La respuesta es un traje de oso elaborado por expertos y dos artistas muy talentosos: James Hameed y Arti Shah.

Hameed, cuyos créditos incluyen “Gaddafi: A Living Myth” y “Just for One Day – The Live Aid Musical”, es la voz de Paddington y controla remotamente los movimientos faciales del oso. Mientras tanto, Arti Shah, alumno de “Star Wars”, “Guardianes de la Galaxia” y “Harry Potter”, está dentro del traje, encarnando el físico de Paddington en el escenario durante la mayor parte de las dos horas y 40 minutos que dura el musical. Ambos intérpretes han participado en el espectáculo en varios talleres durante los últimos tres años, trabajando juntos para perfeccionar cada palabra, nota y movimiento de Paddington.

Dirigida por Luke Sheppard con música y letra de Tom Fletcher, “Paddington the Musical” se estrena oficialmente el domingo por la noche en el Savoy. Abajo, Hameed y Shah dan Variedad una visión del trabajo que se ha realizado para darle vida a Paddington, cómo fue conocer al príncipe William y Kate Middleton y el mensaje que esperan que el público se lleve del espectáculo.

¿Cuáles eran sus respectivas relaciones con el personaje de Paddington antes de unirse a la producción?

Significado de Shah: Tener 7 u 8 años y ver “Paddington” en la televisión después de la escuela con mi hermano mayor, ese es mi primer recuerdo. Y luego, obviamente, tenemos las películas en 2014. Y cuando nació mi hijo pequeño, su tía le regaló los libros de “Paddington”. Así que también se las leíamos y nos encantaron las películas como familia. Pero también, hace dos años, me recomendaron trabajar en “Paddington en Perú”, haciendo gran parte del trabajo físico en la segunda unidad. Así que Paddington ha estado en mi vida durante toda mi infancia y en mi edad adulta, no sólo en mi familia sino también en mi trabajo.

James Hameed: Soy de ascendencia mixta y mi madre, que era muy, muy británica, obviamente tenía una relación con Paddington muy diferente a la de mi padre, que llegó en los años 70. Para mi madre, representaba lo mejor de Gran Bretaña: modales, cortesía, té. Y para mi padre, representó dejar un hogar para encontrar un nuevo hogar, por cualquier motivo, y no ser bienvenido al principio y ese desafío de llegar a un lugar que tiene una cultura totalmente diferente. Creo que hay tal dualidad con Paddington que ambos existen al mismo tiempo: esta idea de que todos tienen una relación individual y todas son válidas, todas son verdaderas. Creo que esa es probablemente una de las razones por las que es tan especial. Él en cierto modo lo abarca todo. No importa tu perspectiva política o religiosa, él simplemente puede representar un aspecto tuyo que es tan verdadero y vulnerable.

Teddy Kempner y James Hameed en “Paddington el musical”. johan persson

Ciertamente, uno de los principales mensajes que me llevé del musical fue la importancia de la bondad, especialmente con todo lo que sucede en el clima político actual.

Cha: Eso es algo que todos parecemos olvidar: se trata de la bondad, es gratis, es simple y todos lo tenemos dentro de nosotros. Es sólo un suave recordatorio de que todos podemos ser amables y esto es lo que el mundo realmente necesita en este momento.

Hamed: Es una buena perspectiva para enseñar eso no sólo a los niños, sino también a los adultos. Creo que elimina cualquier idea preconcebida que alguien pueda tener y la convierte en la versión más vulnerable de esa historia y creo que eso es lo que permite contarla sin ninguna resistencia.

¿Cómo trabajan juntos exactamente para darle vida a Paddington?

Hamed: Por mi parte, comienzo como un personaje separado llamado el Joven. Llega con su propia historia y, para contarla, le regala su voz al oso Paddington. Luego, el Joven desaparece y Paddington cuenta su historia con su propia lente, sus propios aspectos físicos, pero con la voz del Joven, que es esencialmente la voz de Paddington.

También manejo remotamente las expresiones faciales de Paddington. Al principio, detrás de Paddington había tres personas. Teníamos la voz, la presencia física y luego el titiritero a distancia. Y creo que hicimos una prueba aquí en el Savoy a principios de 23, pero pronto descubrimos que siempre habría un ligero retraso. Con este tipo de manejo de títeres, debe ser lo más verdadero y conectado posible, y si tienes tres personas diferentes tratando de lograr lo mismo, es un poco más difícil que si tuvieras dos. Tenemos a Phill Woodfine, quien me ha estado entrenando en títeres remotos, que es una leyenda en su campo. Simplemente me dijeron: «Bueno, James, ¿quieres intentar hacer que la boca se mueva con lo que estás diciendo y veamos cómo se ve?». Esto significa que podemos combinarnos muy bien y que no hay retrasos entre lo que hacemos. Eso es todo lo que puedo dar sin revelar todo lo demás, pero creo que hacemos lo suficiente para que creas que estás viendo a Paddington en la sala.

Arti, estás disfrazado de oso, aportando fisicalidad a Paddington. ¿Cómo es allí y cómo te mantienes fresco en el escenario?

Cha: Me mantiene agradable y cálido. Me tomo mi trabajo muy en serio y antes de comenzar los ensayos me senté en una sauna completamente vestido todos los días durante una semana, sólo para prepararme mentalmente. La mente es una herramienta poderosa. Llevo mucho relleno y luego el precioso traje, que me hace pararme de cierta manera y le da vida al aspecto físico. Pero también toco una forma de método de actuación, aprovechando mis propias emociones porque no se trata sólo de ser el oso, hay que mostrar las emociones. Pero tengo mucha experiencia en la industria cinematográfica trabajando en cosas como «Star Wars» y «Guardianes de la Galaxia». El traje más pesado que he usado fue en “Attack the Block”, pesaba la mitad de mi cuerpo y corría a cuatro patas con extensiones de brazos. No creo que haría eso ahora porque soy mucho mayor, pero no es tan difícil como hacerlo. Entonces es soportable.

«Paddington el musical». johan persson

Paddington baila y corre por el escenario durante gran parte del espectáculo. Arti, ¿cómo es eso para ti? ¿Cómo es tu visión en el traje?

Cha: No sé lo que puedo decir…

Hamed: Quizás pueda decirlo para que no te metas en problemas. Esencialmente, la visión de Arti es extremadamente limitada en el traje y ahí es donde realmente entra en juego su gran cantidad de trabajos anteriores. Entre nosotros, intentamos encontrar formas de obtener la mayor visión posible, pero hay ocasiones en las que Arti literalmente no tiene ninguna. Y eso realmente dice mucho de su línea de trabajo y de cualquiera que haga esa línea de trabajo, porque yo no podría hacer eso. Hubo momentos en los que iba a casa y trataba de recrear el bloqueo con los ojos cerrados porque quería ver lo que estabas experimentando, y pensaba, esto es aterrador. Me dio una nueva línea de empatía por lo que estabas pasando. Así que parte de mi trabajo es intentar asegurarme de que quienquiera que esté realizando ejercicios físicos en Paddington esté a salvo; esa es siempre mi prioridad por encima de todo lo demás.

Vi que Paddington conoció al príncipe William y Kate Middleton hace un par de semanas. ¿Cómo fue eso?

Cha: Paddington lo hizo muy bien. Cuidó sus modales, intentó compartir su sándwich de mermelada y se quitó el sombrero. Quedó muy, muy impresionado. Sin embargo, el Príncipe William estaba tratando de hacerle a Paddington muchas preguntas como: «¿Se calienta?». creo que estaba preguntando a mípero Tom Fletcher lo hizo muy bien y dijo: «¡Paddington es de Perú, está acostumbrado al calor!». Creo que Paddington estaba muy emocionado pero muy tranquilo al mismo tiempo. Es un profesional.

Obviamente, “Paddington the Musical” acaba de estrenarse en Londres, pero ¿hay esperanzas de que el espectáculo viaje a otros lugares, tal vez a Nueva York?

Hamed: Diré que Paddington ha viajado mucho y es querido por todos, por lo que creo que trabajaría en cualquier entorno del mundo. Pasemos primero por Londres, pero hasta ahora ha sido muy bien recibido.

Cha: Es muy adaptable. Y siempre tendrá su maleta llena de mermelada.