Cómo funciona el cuarteto, cuatro bolas de anotación

El día 2 en la Ryder Cup es una enorme con una oportunidad más para que Estados Unidos y Europa ganen impulso, y construyan una ventaja en el juego del equipo antes de los singles del domingo.

El equipo de Europa llevó una ventaja dominante al Día 2 después de sorprender a los estadounidenses con una actuación dominante el viernes. Los dos lados lo volverán a correr con el mismo formato exacto para el día 2.

Esto es lo que está de barril:

Foursomes de la mañana

Cómo funciona: Las agrupaciones de dos jugadores se enfrentan a su oponente en el que cada equipo usa una pelota. Un jugador golpea el golpe de tee, e independientemente de lo que sucede con ese tiro, su compañero de equipo llega al siguiente tiro. Esto continúa hasta que la pelota esté en el agujero. Este formato también se llama disparo alternativo.

Los jugadores también se alternan a quién te queda en cada hoyo. Entonces, si Scottie Scheffler se desprende en el número 1, entonces pase lo que pase en el primer hoyo, Russell Henley golpea el golpe de camiseta en el número 2 y eso va.

La puntuación es simple. Cualquiera que sea el equipo que obtenga la pelota en el hoyo con la menor cantidad de golpes ganan el hoyo, y el juego de partidos estándar decide al ganador. Como había en el día 1, hay cuatro partidos en la mañana, con cuatro puntos en juego.

Tarde cuatro bolas

Cómo funciona: Del mismo modo, las agrupaciones de dos jugadores para cada equipo salen en cada partido. Sin embargo, en cuatro bolas, la jugada es exactamente lo que dice el nombre: los cuatro jugadores en el grupo juegan su propia pelota y sus propios tiros en todo el hoyo.

Cada equipo usa el mejor puntaje en el hoyo. Por ejemplo, si Jon Rahm registra un tres, y Sepp Straka registra un cuatro, los europeos dejarían un tres para el hoyo. A partir de ahí, la puntuación es exactamente la misma que Foursomes y cualquier otra situación de juego de partidos.

En total, hay ocho puntos en juego el sábado a través de Foursomes y Four Ball. Team USA necesita 14 1/2 puntos para ganar la Ryder Cup, mientras que Europa solo necesita 14 para retener la Copa, incluso si es un empate, como los campeones defensores.