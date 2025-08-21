Cómo ‘Frankenstein’ cobró vida; Gamescom comienza; Aplicación de transmisión de ESPN

Tomó más de 20 años, $ 120 millones y muchas libras de prótesis y maquillaje para permitir que Guillermo del Toro traiga su visión de «Frankenstein«A la vida.

El viaje del héroe que Del Toro viajó con una de las criaturas fundamentales de Filmdom es la Sujeto de esta semana Variedad historia de portada. «Frankenstein» está protagonizada por Jacob Elordi y Oscar Isaac detallan la difícil sesión que requirió largos días en Escocia y Toronto. Brent Lang, Variedadeditor ejecutivo y Ramin Setoodeh, VariedadEl coeditor en jefe, se unió para contar la historia de fondo de la última iteración del hilo duradero de Mary Shelley. «Frankenstein» de Del Toro se estrena el 30 de agosto en el Festival de Cine de Venecia, cuyo objetivo es posicionar la función de criatura como contendiente al Oscar.

«Lo que más me destaca es cuánto proyecto de pasión es realmente», dice Lang. «Esto es algo [del Toro’s] He estado pensando en hacer desde que era un niño pequeño que crecía en México. Primero vio la película de 1931 James Whale y dijo que respondió a un nivel profundamente emocional. Sus temas y su mensaje es algo que realmente se ha quedado con él, ya que ha pasado a hacer estas películas. Él dijo: ‘Frankenstein está en todas mis películas. Está en «Blade II», está en «Cronos», está en todas las cosas que he hecho. Y luego finalmente puede hacer esto después de tratar de configurar esto en varios estudios. A través de su primer acuerdo en Netflix, ha podido darle vida a esto y darle vida a una escala muy, muy grande «.

SetOodeh enfatiza la increíble transformación física que elordi de 6 pies 5 soportó para interpretar a Frankenstein.

«Si hubiera ido a esta película Cold sin abrir créditos y vi la película sin saber quién estaba en ella, obviamente reconocí a Oscar Isaac como Victor Frankenstein, el padre del monstruo, pero no hubiera sabido o supueste que era Jacob Elordi», dice Setoodeh. «Ese es el tipo de transformación que sufre en esta película».

El episodio también presenta a Jennifer Maas, VariedadLa escritora de negocios senior para televisión y videojuegos, informando sobre el evento que llama «el Sun Valley de la industria del juego» – La conferencia de Gamescom se desarrolla esta semana en Colonia, Alemania.

«Habrá reuniones de puerta cerrada. Habrá conversaciones entre los altos ejecutivos entre las compañías de juegos, los desarrolladores que hablan sobre sus nuevos proyectos juntos, muchas presentaciones, pero lo más importante, muchas conversaciones suceden», dice Maas. «Esto es como el Sun Valley de la industria del juego. Estos son los innovadores, esta es la información privilegiada, son las personas que hablan y hacen tratos».

El segmento final encuentra a Brian Steinberg, editor de televisión senior, discutiendo el último gran impulso de relaciones públicas que ESPN dio a la aplicación de transmisión independiente que se lanzó el 21 de agosto. Steinberg detalla su encuentro con App-E, el icono animado que ESPN creó para ayudar a los usuarios a navegar por el servicio. Sí, en la presentación de los medios el 19 de agosto, una persona con un clásico disfraz de Disney Big-Head App-E que saludó a los periodistas cuando llegaron a las oficinas de Disney en el centro de Nueva York.

Más allá de los elementos kitsch, las campanas y silbatos tecnológicos que ESPN mostró fue impresionante.

Puede usar su tableta para ir de lado a lado para que pueda obtener múltiples vistas. Podrán mostrarte cuatro feeds diferentes de un juego. Incluso puede controlar una vista múltiple en los demás. También hay un ‘SportsCenter’ personalizado: es casi como un ‘SportsCenter’ de Tiktok. Cuentas lo que te gusta: mostrará clips que tienen que ver con el juego anoche o tu equipo favorito. Y tienen un par de cuatro o cinco ESPN diferentes [anchors] Al igual que Hannah Storm, que narrará esos clips para ti con una combinación de su pronunciación y IA. Puede ver a dónde va el nuevo entorno deportivo, ya que la transmisión se convierte en la forma en que vemos la televisión «.

(En la foto: Oscar Isaac y Jacob Elordi de VariedadShoot de portada)

Escuche la variedad diaria en iHeartPodcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify y otras plataformas de podcasts.