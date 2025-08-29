Cómo Febby Rastanty buscando la calma, aparentemente no me gusta ser invitado a chatear

Yakarta, Viva – Detrás del horario apretado de disparos, actriz y cantante Febby Rastanty Tener una forma única de mantener la cordura y la felicidad. No con una lujosa actividad de placer o vacaciones que drene el bolsillo, esta estrella de telenovela gris blanco en realidad elige deporte correr como una forma cicatrización.

Para Febby, este deporte es bastante práctico. Solo con zapatos, listas de reproducción favoritas e intención de sudar, puede encontrar la calma. De hecho, la rutina aún se puede hacer a pesar de que está fuera de la ciudad para disparar. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Simplemente poniéndome en serio 2023 temprano. Solo de la primera vez que corro es un deporte que me gusta, porque puedo estar solo, no hay compromiso de tiempo, tengo que llegar a un acuerdo, el lugar se busca. Correr es simple, donde quiera que dispare fuera de la ciudad, puedo traer ropa deportiva, zapatos deportivos, sí deportivos», dijo Febby en el Crystalin Run Xperience 20

No solo físicamente saludable, correr también se convierte en un espacio personal para que Febby organice la mente.

«Corre para mí curándome. Por lo general, escucho podcasts, canciones, no me gusta chatear», continuó.

La seriedad de Febby en correr incluso lo trajo a conquistar un gran desafío: el maratón completo con una distancia de 42 km. Ahora, está buscando un objetivo más alto, que se suma a la colección mundial de la principal maratón para ganar una medalla prestigiosa.

«Este año quiero ir a Nueva York, rezar», dijo con entusiasmo.

Sin embargo, este logro ciertamente no fue así. Febby enfatizó la importancia de la preparación, tanto técnicamente como no técnica. Regula los patrones de alimentación, mantiene la calidad del sueño, a la carga de carbohidratos antes del día de la carrera.

«No se puede mostrar el ejercicio, no sabemos la condición de nuestros cuerpos. Hay preparación para cada raza. Nutrición, carga de carbohidratos, 7 días antes que hayan comido muchos carboys porque tienen que cargarse para que se conviertan en la ingesta de respaldo. El sueño debe ser suficiente. Aprenda escuchar a su propio cuerpo», explicó.

No es sorprendente que en la línea de meta Febby a menudo se ve alegre. Según él, cada competencia no es solo una cuestión de velocidad, sino el éxito de conquistarse.

Ese espíritu también lo entusiasmó al seguir el Crystalin Run Xperience 2025.

«Vi el año pasado celebrado en TMII muy icónico, ahora celebrado en Lippo Mall, la línea de salida no es normal, por lo que tengo curiosidad por querer seguir por qué no», concluyó.