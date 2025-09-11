¿Cómo estás MEES Hilgers?

VIVA – Futuro del defensor Equipo nacional Indonesia, Mees Hilgerstodavía gris después de todo Ligue 1 Francia con Stade Brest. Hasta ahora, no hay certeza de si el jugador sobrevivirá en FC Twente O buscando un nuevo club.

Leer también: Dejado por el estilo del equipo nacional indonesio lento, Greg Nwokolo dio una fuerte crítica: avanzar 5 pasos, atrás 10 pasos!



Hilgers estaba en realidad muy cerca de Brest la semana pasada. Sin embargo, la transferencia no se realizó debido al tiempo limitado para someterse a pruebas médicas. Esta situación hace que el jugador de 23 años permanezca en Enschede y toma entrenamiento con el equipo de Twente.

A pesar de no moverse, la intención de Hilgers de encontrar nuevos desafíos no se ha extinguido. Su deseo de dejar Eredivisie todavía está abierto, especialmente porque su contrato con Twente solo es válido hasta el final de esta temporada.

Leer también: Incluyendo Indonesia, estos son los 10 países con la población más grande que nunca se han calificado para la Copa Mundial



El director técnico de FC Twente, Jan Streuer, admitió que el club había intentado desde el intercambio de verano vender a Hilgers. Sin embargo, el acuerdo nunca se logró.

«No hay solución. Pero, todavía hay algunas actividades en torno a MEES. Algunas cosas aún son posibles en algunos países», dijo Streuer, citado por Voetbal International.

Leer también: Más popular: la razón por la que Thom Haye rechaza Salaman, Greg Nwokolo fuertes críticas al equipo nacional indonesio



«Veremos en las próximas semanas. Si no hay desarrollo, tendremos un defensor central adicional. Ese no es un gran problema», agregó.

En la actualidad, el stock de defensor central de Twent es bastante limitado. Simplemente prestaron Alec van Hoorenbeeck a Heracles Almelo. Las opciones restantes son solo Robin ProPper, Max Bruns, Stav Lemkin y Ruud Nijstad que fueron promovidos de la Academia Young.

«Ahora tenemos tres defensores centrales senior más un jugador joven. Es un poco arriesgado. Si MEES sobrevive, el número se convierte en cuatro más un jugador joven. Eso es suficiente», dijo Streuer.

Aun así, Streuer insistió en que Twente no quería perder a Hilgers gratis al final de la temporada. Por lo tanto, el club planea suprimir a los jugadores de ascendencia indonesia para extender inmediatamente su contrato.

«Tenemos que discutirlo con él. Pero esperemos y veamos en las próximas semanas», dijo Streuer.