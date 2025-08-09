¿Cómo es que la madre de Tsubasa y Roberto Hongo viven en la misma casa? Tal vez ….

Yakarta, Viva – La figura de Roberto Hongo es uno de los personajes importantes de la serie animeCapitán Tsubasa. Él es el entrenador que agudiza el talento de Tsubasa Ozora para convertirse en un jugador fútbol americano clase mundial.

Roberto solía ser un futbolista profesional que defendió al equipo nacional brasileño. Después de la gran tragedia le dio a conocer su vida, Roberto cambió de profesiones para convertirse en entrenador, uno de los cuales entrenó a Tsubasa en Japón.

Sin embargo, hay algo extraño en la serie Tsubasa. Tal vez no nos damos cuenta de esto cuando todavía somos niños.

Roberto Hongo vive con Tsubasa y su madre. Mientras que mi papá fue a algún lado.

Una teoría salvaje se expresa en Instagram @synergy.talk. Dijo que existía la posibilidad de que Roberto Hongo no fuera solo un mentor, sino el padre biológico de Tsubasa.

El padre de Tsubasa le dijeron como el capitán del barco. Acaba de regresar a casa ocasionalmente.

Aquí es donde la brecha, Roberto Hongo vive en casa con Tsubasa y su madre. Roberto y la Sra. Tsubasa incluso parecen demasiado familiarizados en varias ocasiones.

«Hay hombres adultos, los antiguos atletas vivían de repente en una casa con niños de secundaria y su madre mientras su padre iba a navegar a algún lado», dijo el narrador en el video.

«Roberto se siente muy cómodo viviendo en la casa. La teoría de Roberto surgió no solo mentores sino también el padre biológico de Tsubasa», continuó.

Esto es respaldado por el hecho de que Tsubasa no tiene la sangre de los atletas de su padre y su madre. Pero, ¿cómo es que puede ser realmente bueno? Y su talento parece natural.

¿Cuál es el talento de Roberto Hongo, que es un ex jugador del equipo nacional brasileño?

Por supuesto, esta es solo una teoría salvaje de los internautas que no tienen confirmación de la verdad.

Lo que está claro es el anime Capitán Tsubasa no es una serie de asuntos o infidelidad. Pero, la historia del sueño de un niño que puede convertirse en un campeón mundial que finalmente se puede realizar.