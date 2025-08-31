¿Cómo es que el equipo de promoción es así? ¡Psim Yogyakarta hace un Geger Super League 2025/26!

Yogyakarta, Viva – Psim yogyakarta Impactante al comienzo de la temporada Súper liga 2025/26. Como equipo promocional, Laskar Mataram pudo dar una gran sorpresa con un récord impresionante en los primeros cuatro partidos.

Aunque fue subestimado y etiquetado como un «refrigerio» del club de la Super League, PSIM logró revertir la predicción. El equipo del entrenador en jefe de PSIM pudo derrocar a dos equipos fuertes, a saber, Persebaya Surabaya con un puntaje de 1-0 y Malut United 2-0, incluso ambos ganaron en casa al oponente.

No solo eso, Psim también parecía sólido cuando se enfrentan a otros dos equipos importantes. Se mantuvieron para dibujar AREMA FC (1-1) y Persib Bandung (1-1), los resultados que refuerzan la consistencia del rendimiento de Laskar Mataram en el más alto nivel de fútbol indonesio.

Con un puntaje de dos victorias y dos empates, Psim ni siquiera ha sentido una derrota. Un total de ocho puntos que han recolectado, pusieron el club de Yogyakarta en la cuarta posición de la clasificación de la Super League.

Este resultado es ciertamente una señal de que PSIM no es solo un equipo de porristas. Por el contrario, comenzaron a ser vistos como caballos oscuros que estaban listos para molestar a los clubes establecidos esta temporada.

«Los bocadillos de la Super League, dijo …», así que la sátira que ahora se ha convertido en un elogio para Laskar Mataram.