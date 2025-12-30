¿Cómo es el concepto Work From Mall lanzado por el gobierno? esta es la explicacion

Jacarta – Las vacaciones largas, como Navidad y Año Nuevo, suelen afectar a la movilidad de las personas, tanto para las actividades vacacionales como para las compras. Por otro lado, la tendencia del trabajo flexible en Indonesia también está creciendo, por lo que surgen oportunidades para integrar las actividades laborales con los espacios públicos.

Lea también: Al abrir en rojo, la JCI seguirá fortaleciéndose cuando los inversores presten atención a los datos de manufactura e inflación



Una de las innovaciones introducidas por el gobierno es el concepto Trabajar desde el centro comercial (WFM), como parte de la política Trabajar desde cualquier lugar (WFA).

¿Cómo es el concepto Work From Mall?

Lea también: Indef predice que la economía de Indonesia crecerá un 5 por ciento en 2026, consulte los indicadores



La ministra coordinadora de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, dijo que Work From Mall (WFM) es un programa que fomenta el uso de los centros comerciales como espacios de trabajo alternativos. Este concepto está diseñado para apoyar economía economía digital y gig, que involucra a los trabajadores autónomos y al sector digital.

Se eligieron los centros comerciales porque cuentan con las instalaciones que necesitan los trabajadores flexibles, como conectividad a Internet, fuentes de electricidad, espacios de trabajo cómodos y otros servicios de apoyo.

Lea también: Para mantener el crecimiento económico, Indef dice que es necesario controlar la emisión de SRBI



El programa Work From Mall se desarrollará por etapas en varias provincias con el apoyo de gobiernos locales y empresas tecnológicas. El gobierno provincial, incluido DKI Yakarta, ha preparado un presupuesto para apoyar la implementación de este concepto.

Según Airlangga, este concepto está en línea con las necesidades de los actores de la economía gig y puede aumentar la interacción entre las actividades laborales y el uso de las instalaciones públicas en los centros comerciales.

Esta política fue bien recibida por el Ministro de Turismo, Widiyanti Putri Wardhana. Él cree que la política Work From Mall desarrollada a partir de Work From Anywhere puede apoyar el movimiento comunitario durante el período de vacaciones.

«Apoyamos plenamente la política de la WFA. Este paso es una solución estratégica para combinar la atmósfera de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo manteniendo al mismo tiempo la productividad laboral profesional», dijo Widiyanti recientemente en Yakarta.

El gobierno espera que este programa fomente el uso de los centros comerciales como espacios de trabajo alternativos, especialmente para los trabajadores digitales y los actores de la economía colaborativa. Se considera que las instalaciones disponibles en el centro comercial satisfacen las necesidades de los trabajadores, que van desde acceso a Internet, cómodos espacios de trabajo hasta servicios adicionales como bebidas de café.

A través de este concepto, los trabajadores aún pueden realizar actividades laborales sin tener que estar en una oficina convencional, mientras el centro comercial continúa funcionando como un espacio público multifuncional. ¿Qué opinas?