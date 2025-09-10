‘Cómo entrenar a tu dragón’ establece la fecha de transmisión de pavo real: cómo ver

Agárrate a tus cascos y espadas vikingos, la acción en vivo de Universal Pictures «Cómo entrenar a tu dragón«Estará disponible para transmitir en Peacock a partir del 10 de octubre. La trilogía animada de las películas también se lanzará el 1 de octubre.

La película, que es una nueva versión de acción en vivo de la película animada de 2010 y la adaptación de la serie de libros para niños de Cressida Cowell, sigue a Hiccup horrendo Haddock III, un joven vikingo que vive en la Isla de Berk, donde los vikingos buscan dragones. Después de ser visto como un paria por sus compañeros vikingos adolescentes, Hiccup inventa un dispositivo para atrapar al dragón que ningún vikinge ha visto antes: The Night Fury. Después de atrapar uno, Hiccup se encuentra cara a cara con un dragón llamado Toothless, y su creciente amistad y confianza comienzan a cambiar la forma en que los humanos y los dragones pueden coexistir juntos.

«Cómo entrenar a tu dragón» está protagonizada por Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Gabriel Howell, Bronwyn James, Julian Dennison, Harry Trevaldwyn, Ruth Codd y Andrea Ware. La película fue escrita y dirigida por Dean DeBlois, quien anteriormente dirigió la adaptación animada. Marc Platt y Adam Siegel sirvieron como productores de la película, junto con DreamWorks Animation.

En su primer fin de semana, la película debutó con $ 84.6 millones en la taquilla. El principal crítico de cine de Variety, Peter DeBuge, le dio a la película una revisión positivaDiciendo que la «visión del director Dean DeBlois sirve para acercar toda la historia fantástica un paso más cerca de la realidad», así como alabar las actuaciones de Thames y Parker como Hipo y Astrid.

Una secuela ya está en desarrollo, que se lanzará el 11 de junio de 2027.