Como en un campo de batalla, 64 personas mueren en una emboscada de un importante narcotraficante en Brasil

Río de Janeiro, VIVA – Al menos 64 personas murieron en la emboscada en la sede de la casa de apuestas drogas y el grupo del crimen organizado más poderoso de Brasil. Un total de 2.500 agentes y fuerzas especiales invadió la zona de la favela cerca del aeropuerto internacional de Río de Janeiro el martes 28 de octubre de 2025 y desencadenó tiroteo alrededor de las favelas Alemão y Penha, donde viven unas 300.000 personas.

Se produjeron feroces disparos entre narcotraficantes de la facción criminal Comando Vermelho o Comando Rojo y las fuerzas de seguridad. Grupos criminales armados incendiaron barricadas y automóviles, cuando la policia Poco después de las cuatro de la madrugada comenzaron a avanzar las fuerzas civiles, militares y especiales.

Según los informes, por primera vez la banda utilizó drones armados para lanzar explosivos contra un equipo de fuerzas especiales. Las víctimas de heridas de bala fueron trasladadas a hospitales locales durante la mañana y por la tarde al menos 64 personas habían muerto, incluidos cuatro agentes de policía.

«Hay cadáveres esparcidos en las calles», dijo una figura de la comunidad al periódico O Globo de Río, según informó The Guardian, el miércoles 29 de octubre de 2025. Ocho policías y cuatro residentes resultaron heridos. Horribles fotos de algunas de las jóvenes víctimas masculinas difundidas en las redes sociales.



El coche fue incendiado durante un tiroteo entre grupos narcotraficantes brasileños y fuerzas de seguridad

El gobernador derechista de Río, Cláudio Castro, declaró la ciudad «en estado de guerra» y dijo que se trataba de la mayor operación policial desde una redada de 2010 en la misma región.

«Esto ya no es un crimen común, esto es narcoterrorismo», dijo Castro en un video publicado en las redes sociales que muestra un vehículo blindado de transporte de personal al inicio de la operación.

Según los informes, más de 80 personas fueron detenidas y se confiscaron al menos 93 fusiles automáticos. Estas armas son evidencia del poderoso arsenal que los narcotraficantes de Río han tenido a su disposición desde que comenzaron a inundar las favelas a finales de los años 1980.

Víctor Santos, secretario de seguridad de Río, dijo a la televisión local que se había ordenado una «Operación de Contención» para arrestar a miembros de la banda Comando Rojo, que controla gran parte de Río y está cada vez más presente en otras regiones de Brasil, incluida la región amazónica.

René Silva, un activista comunitario y periodista de Alemão que dirige un periódico local llamado Voz das Comunidades, dijo que lo despertaron unos disparos alrededor de las 5 de la mañana.