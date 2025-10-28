Cómo el Monopoly nos enseñó la codicia







Una de las preguntas más importantes de la vida cuando éramos niños era cuánto sabía la gente sobre países distintos al suyo. Como indios, éramos campeones de las trivialidades y sabíamos todo tipo de cosas sobre lugares que nunca habíamos visitado fuera de la India. Podría hablar sobre el Empire State Building, Manhattan, Trafalgar Square de Londres y Covent Garden como si viviera en la casa de al lado.

¿Pero sabría un británico dónde están Dhobi Ghat, Khotachiwadi y Dombivli ¿eran?

Sabíamos la respuesta, por supuesto. Los blancos ni siquiera podían pronunciar nuestros nombres largos y sinuosos, y mucho menos recordarlos, a menos que estuvieran deformados en inglés. ¿Cómo supimos tanto sobre ellos? Autores británicos como PG Wodehouse ayudaron a presentarnos la cultura, las costumbres y la topografía británicas; películas como My Fair Lady pusieron su granito de arena.

Pero mucho más que eso, era un juego de mesa basado en dados al que prácticamente todo el mundo jugaba. Llamado Monopoly, nos enseñó cómo comprar propiedades, construir casas, cobrar alquiler y volvernos obscenamente ricos. Los jugadores recibieron dinero inicial para comprar y vender bienes inmuebles de primera calidad. Podríamos explorar localidades y calles enteras de Londres como Piccadilly, Euston, Charing Cross, Oxford Street y Savile Row.

Hablemos de Bombai. Haga clic en el código QR de arriba para unirse a mi grupo de WhatsApp y compartir sus historias de Bombai para mi libro y tal vez responder algunas de mis preguntas sobre Bombai.

Pronto se lanzó una versión india y nos encontramos recogiendo camino charni, Churchgate, Byculla, Colaba, Marine Lines, Dadar, Sion, etc.

Pero Monopoly nos enseñó sutilmente algo más: el capitalismo y el poder del dinero. Generaciones de niños aprendieron cómo adquirir propiedades, llenarlas de condominios y hoteles, y cobrar alquileres obscenos a otros jugadores. El objetivo del juego era ridículamente simple: acumular tanto dinero y propiedades como fuera posible, monopolizar el mercado y llevar a todos los demás a la quiebra. Sé despiadado, compite salvajemente, piensa sólo en ti mismo y gana a toda costa.

Suena como Mumbai hoy, ¿no?

El monopolio nos dio un curso intensivo sobre la ideología del libre mercado desenfrenado. Nos enseñó cómo dejar de pensar en las personas y centrarnos en el dinero. Nos enseñó la codicia.

¿Lo hizo? ¿En realidad? Muchas personas que conozco no son ni muy ricas ni muy codiciosas, por mucho que amen Monopoly. Yo también jugué y soy tan pobre como un ratón de iglesia. ¿Puede realmente un juego de mesa adoctrinar a los jugadores con una ideología política?

La poco conocida inventora de Monopoly, una franca rebelde estadounidense llamada Lizzie Magie, podría haber ido a la cárcel sin aprobar Go ni cobrar 200 dólares si hubiera podido ver lo que le han hecho a su juego. Cuando lo lanzó en 1904, se llamaba The Landlord’s Game y su objetivo era presentar a los jugadores los males que siguen cuando los barones ladrones monopolizan la propiedad y despluman a los pobres para enriquecerse.

El juego hizo esto con dos conjuntos de reglas. Según las reglas de ‘Prosperidad’, cada jugador recibía riqueza cuando alguien adquiría una nueva propiedad, reflejando un impuesto al valor de la tierra que beneficia a todos. Todos ganaron el juego colectivamente cuando el jugador más pobre duplicó su dinero inicial. Según las reglas del ‘monopolista’, el ganador era el propietario que arruinaba a todos los demás.

Magie esperaba que esto demostrara los peligros de la apropiación de tierras capitalista sin restricciones.

El Juego del Propietario fue popular y se difundió informalmente entre intelectuales de izquierda y comunidades cuáqueras, pero tuvo dificultades para generalizarse. Enseñó lecciones importantes, pero no fue tan divertido como aplastar a los pobres y al mismo tiempo volverse fabulosamente rico.

En 1935, un vendedor desempleado llamado Charles Darrow omitió las reglas de prosperidad de Magie y vendió el juego a Parker Brothers, llamándolo Monopoly y haciéndolo pasar como propio. El juego se apoderó del mercado como un incendio forestal, difundiendo su único mensaje: persigue la riqueza y aplasta a tus oponentes si quieres llegar a la cima.

El monopolio recompensa a quienes se enriquecen con una estructura de incentivos que no deja lugar a la misericordia ni a compartir: o dominas o pierdes. Social psicólogo Paul Piff señala que incluso en juegos de corta duración, Monopoly provoca una racha de comportamiento despiadado. En experimentos «amañados» en los que a un jugador se le da una ventaja inicial como dinero extra o más tiradas de dados, el jugador «rico» rápidamente se vuelve más agresivo y menos empático, hablando alegremente mal de su oponente en apuros.

Hoy están jugando al Monopoly por todo Mumbai y las reglas no han cambiado. Sólo que esta vez no necesitan tablas. Los promotores inmobiliarios son ahora las personas más ricas y poderosas de la ciudad, y su dinero infringe las reglas, subvierte las políticas y remodela la ciudad para su beneficio. Todo está en juego. Cualquiera que se interponga en su camino pasará momentos angustiosos.

Como en el juego de mesa, un solo individuo puede comprar localidades enteras como Kalina o Kurla y construir sobre ellas, cobrando precios exorbitantes y desplumando a quienes le compran o alquilan. Una comunidad próspera como Dharavi puede ser comprada por un solo hombre y arrasada, mientras sus ocupantes más pobres son hacinados en un único edificio alto (siempre que cumplan ciertos «criterios») o separados de sus familias y exiliados a salinas distantes.

El legendario inversor inmobiliario estadounidense Warren Buffett solía jugar al Monopoly cuando era niño. Su hermana menor, Bertie Buffett Elliot, que jugaba con él, dice que ella siempre perdía, pero Warren era intensamente competitivo. “Él ganó todo, siempre”.

Todavía lo hace.

Puede comunicarse con CY Gopinath en cygopi@gmail.com

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son individuales y no representan las del periódico.





Fuente