Cómo el London Film Fest se convirtió en la plataforma de lanzamiento internacional de la temporada de premios

Si hubo una escena que capturó a la perfección el BFI de este año Festival de Cine de Londres – y su creciente importancia en el calendario de premios – fue alrededor del mediodía del primer domingo del festival en el llamativo local 180 The Strand de Soho House.

En una sala caótica repleta de invitados y donde el espacio para moverse era absolutamente escaso, Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Colin Farrell, Rian Johnson, Joel Edgerton, Felicity Jones y Kerry Condon hicieron malabarismos con cortesía para reunirse y saludarse mientras bandejas de canapés pasaban entre los cuerpos con precisión experta. Mientras tanto, lejos del ruido y hacia el área de la piscina exterior, un poco menos concurrida, Guillermo de Toro se sentó en una mesa y, más abajo, Noah Baumbach conversó casualmente con un grupo que incluía a la veterana de premios Lisa Taback.

netflixEl brunch anual de LFF ha sido una parada muy popular de la LFF desde que comenzó hace apenas unos años, brindando a los votantes, los impulsores de la industria y la prensa la oportunidad de tener una charla breve, amigable y coordinada de relaciones públicas con una pequeña selección del talento cinematográfico del transmisor sobre un (bien elaborado) Bloody Mary. En 2024, la estrella de “Emilia Pérez”, Selena Gomez, aportó algo de dinamismo de primer nivel al evento (lo que provocó múltiples solicitudes de selfies). Pero la edición de 2025 fue otra cosa. Netflix, como señaló un invitado, «realmente lo intentó».

No fue el único.

Si bien LFF puede ser un evento público, para muchos en la industria también se ha convertido en el pistoletazo de salida no oficial para la temporada de premios (al menos desde la perspectiva del cortejo internacional), y donde los estudios, transmisores y distribuidores independientes ahora están aportando recursos (y poder de estrellas) como nunca antes.

«Es como si hubiera un festival de cine y todo otro festival de premios a su lado», dice un veterano experimentado en premios, quien señala una de las razones principales: Londres tiene la mayor concentración de votantes de AMPAS fuera de los EE. UU. Unos 800 residen en el Reino Unido, el 7% del total, mientras que en toda Europa el número se duplica con creces a 1.750 o el 15% (muchos de los cuales volaron para asistir al festival). Y estas son cifras que han ido aumentando constantemente.

el de este año premios oscar subrayó la importancia del bloque internacional en constante crecimiento, con múltiples estatuillas, incluida la de mejor película, para la ganadora de la Palma de Oro “Anora” y una victoria sorpresa para la animación independiente letona muda “Flow”. Para capturar una gran porción de estos votantes de una sola vez, Londres se ha convertido en un lugar extremadamente eficiente para comenzar.

Con eso en mente, y con la programación del festival de 2025 que contiene casi todos los títulos que se espera que compitan por los premios, este año ha habido más ofertas de la industria, proyecciones especiales y preguntas y respuestas que nunca, y muchas películas han recibido múltiples eventos. Entre las que, según los expertos, estaban recibiendo un notable impulso estaban “Hamnet” de Chloé Zhao, “Sentimental Value” de Joachim Trier, “Jay Kelly” de Baumbach, “Frankenstein” de Del Toro, “Bugonia” de Yorgos Lanthimos, “After the Hunt” de Luca Guadagnino y “Hedda” de Nia DaCosta. (Hubo algunas ausencias notables, por supuesto: “Marty Supreme” de Josh Safdie, que ya se consideraba un certificado para la carrera por los premios, no llegó a Londres).

«Hemos visto una confianza real por parte de los estudios y del sector independiente en que la LFF se ha convertido en la oportunidad perfecta para lanzar campañas de premios con entusiasmo», dice el vicepresidente de premios de la DDA, Sam Ross, hablando la mañana después de una velada en la que su equipo supervisó cinco eventos. Ross señala que, si bien la mayoría de las películas se estrenaron en otros festivales y es posible que ya hayan tenido «algunas» proyecciones de premios en los EE. UU., LFF fue la «primera vez que todas estas películas están juntas en un festival, por lo que, por nuestra parte, fueron 10 días repletos de películas de alta calidad y los mejores talentos llenando las salas de proyección y asistiendo a todos los eventos adyacentes al festival».

Y estos eventos son cada vez más elaborados, impresionantes y costosos. Además de las proyecciones del festival y las alfombras rojas, ha habido múltiples proyecciones y sesiones de preguntas y respuestas para BAFTA electores, electores de AMPAS y en los distintos gremios, además de cenas, recepciones, eventos de tendencias y fiestas. Un experto en los premios dijo que las salas de proyección más populares de Londres estaban “agotadas desde hacía meses” (y también estaban reservadas hasta finales de año). Y luego están los eventos de terceros, con AMPAS organizando su recepción anual para nuevos miembros y los Globos de Oro ahora se han sumado a la refriega: su cóctel en el Hotel Dorchester este año atrajo a personas como Channing Tatum de «Roofman», Amanda Seyfried de «The Testament of Ann Lee», Tessa Thompson de «Hedda» y Claire Foy de «H Is for Hawk».

Para “Hamnet”, a los votantes del BAFTA se les ofrecieron tres oportunidades para ver la película, una seguida de una sesión de preguntas y respuestas con Zhao y su elenco principal, incluidos Paul Mescal y Jessie Buckley, y otra con una sesión de preguntas y respuestas con Zhao y sus jefes de departamento.

Mientras tanto, “Frankenstein”, junto con la presencia de Elordi, Isaac, Goth y del Toro en el brunch de Netflix y varios otros eventos especiales, recibió una exposición completa, con accesorios de cine, obras de arte y vestuario exhibidos en el Old Selfridges Hotel junto a los famosos grandes almacenes. Antes de su inauguración pública, Netflix llevó a los invitados a la exposición desde una proyección especial de la película en la sede de los BAFTA, donde Del Toro y las estrellas dieron una presentación. “Pinocho de Guillermo del Toro”, la última película del autor mexicano, se estrenó mundialmente en Londres y camino a ganar el Oscar a la mejor animación.

El creciente estatus de Londres es tal, que los talentos que buscan conseguir votos ahora tienen que dedicarle mucho más que la superficial visita de 24 horas que podrían haber hecho en años anteriores.

«Muchos vienen ahora a la ciudad y pasan unos días aquí, y durante esos días realizan múltiples eventos», dice Ross, quien dice que los distribuidores ahora están planeando giras europeas enteras alrededor de las fechas de sus películas en Londres.

La naturaleza agitada de todo esto no ha pasado desapercibida, con estrellas moviéndose de un lado a otro por la capital y los eventos a menudo ocurren simultáneamente. Josh Brolin, Su disparar, se unió a ellos), y luego retrocedió en el tiempo para la fiesta de la noche inaugural.

Jon M. Chu ni siquiera tenía una película en el programa del festival – “Wicked: For Good” no se estrenará hasta noviembre – sin embargo, estuvo en una impresionante ofensiva de encanto durante la primera mitad del festival, tal vez con la esperanza de que los votantes internacionales le consiguieran la nominación al Oscar al mejor director que se perdió la última vez. Además de una extensa charla en pantalla en el escenario del BFI Southbank, Chu fue homenajeado en un almuerzo especial del BFI, se unió al elenco del musical “Wicked” del West End en el escenario del Teatro Apollo Victoria e incluso presentó una proyección especial de “Singing in the Rain” y “2001: A Space Odyssey” en el popular cine artístico Genesis.

Con el recuento de votantes creciendo y más producción y talento desplazándose al Reino Unido, el nuevo estatus de Londres como escenario de la temporada de premios (que se ha estado gestando durante varios años) no parece ir a ninguna parte pronto. Pero cualquier crecimiento adicional podría requerir al menos un cambio.

Como señaló un asistente al brunch de Netflix: “La próxima vez necesitan conseguir un lugar más grande”.