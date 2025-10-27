Cómo el jugador franquicia de los Dallas Mavericks está frenando a Cooper Flagg

El Mavericks de Dallas son Antonio Davis equipo, al menos por ahora. Después de que la oficina central negociara Luka Doncic para Davis, apostar todo Bandera de Cooper indicaría a los fanáticos que el intercambio fue desafortunado. Aunque los fanáticos pueden verlo claramente, los Mavericks no quieren admitirlo.

Flagg es un talento generacional ¿Quién está siendo utilizado mal? por Jason Kidd y su equipo. Por supuesto, eso puede ser intencionalpero el quid de la cuestión es que los Mavericks comenzaron la temporada como contendientes al título.

Después de empezar la temporada con derrotas ante el Espuelas de San Antonio y Magos de WashingtonEstá claro que cualquier esperanza de llegar a la final no era más que una ilusión. Para maximizar Flagg y el futuro, Dallas podría tener que darle a Davis un papel menor.

Anthony Davis está frenando a Cooper Flagg

Ante la insistencia de Davis, él es jugando como ala-pívot. Dereck animado IIMientras tanto, ha comenzado en el centro.

Flagg sigue siendo el “base armador” titular, aunque sus miserables 3,3 asistencias por partido sugieren que no es el facilitador que Kidd querría que fuera. Con Flagg rodeado por dos hombres grandes que no disparan, el carril está obstruido, lo que limita su creación.

“LBásicamente, AD está en el camino cada vez que Cooper Flagg intenta comenzar su juego, intentando para llegar a la habitación, tratando de conducir”, describió Tim Cato en el Todos los podcasts de la NBA. «Tienes un tirador en esa mezcla, que es Klay Thompsony Klay Thompson ha tenido También un comienzo de temporada muy difícil. tHay alguien a quien parece que la edad definitivamente le está alcanzando. Y luego piensas que AD también está en el camino, simplemente porque le gusta esta alineación ideal. Probablemente tendría a Cooper Flagg en el cuatro, o tal vez en el tres”.

Independientemente de qué posición delantera Flagg debería estará jugando, está claro que no es un base. Es posible que Davis no quiera jugar de centro y, por ahora, sigue siendo su equipo, pero para seguir adelante, los Mavericks necesitan abrir espacio para que Flagg opere.

Tener dos pívots compartiendo la cancha no es la receta para el éxito de Flagg.

La situación de los Dallas Mavericks podría ser mucho peor

A pesar de jugar fuera de posición y en una alineación subóptima, Cooper Flagg es un muy buen jugador. Los Mavericks tienen un futuro brillante, siempre que él tenga la oportunidad de ser la pieza central.

Con la confianza de los fanáticos en la directiva en su punto más bajo de todos los tiempos, es fácil imaginar a Nico Harrison haciendo un movimiento para apoyar a Davis en lugar de a Flagg. La primera selección general es el único lado positivo que los fanáticos de los Mavericks han tenido en un año, y parece que la gerencia no puede ver a Flagg como la bendición de la franquicia que es.

“Nico Harrison pensó «Este equipo iba a trabajar sin Cooper Flagg», añadió Cato. «Imagínese qué tan malo sería antes de las probabilidades del 1,8%”.

Si los Mavericks hubieran elegido donde se esperaba que lo hicieran, Dallas tendría una alineación titular ahora mismo con Davis, Lively II, Thompson, PJ Washingtony tal vez Ryan Nembhard u otro novato jugando armador.

¡Esas esperanzas de título parecen una quimera!