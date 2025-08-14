Cómo el evento de la industria de Sarajevo garantiza que los cineastas de los Balcanes se mantengan relevantes

En las más de dos décadas desde que se lanzó como el brazo de la industria paralelo del Festival de Cine de SarajevoCinelink Industry Days se ha establecido como el principal escaparate y el caldo de cultivo para el talento de la ex Yugoslavia, aumentando su huella en los últimos años para incorporar la región más amplia también.

Pero a medida que la industria del cine global continúa resistiendo una serie de interrupciones sin precedentes, y la amenaza inminente de IA plantea preguntas existenciales para el futuro de la cine, la presión permanece en los organizadores de eventos para mantenerse relevantes y, además, para garantizar que en un entorno de medios cada vez más … bueno, los países del sureste de Europa no se queden atrás.

Por eso Cinelink Head Masa Markovic Y su equipo está luchando para asegurarse de que los cineastas de la región «sean parte de la industria internacional», de modo que los encabezados de estudio en Hollywood y Tech Titans en Silicon Valley no deciden el futuro del negocio de la película balcánica para ello.

«Lo que ofrece Cinelink [is the promise] que somos parte de la conversación, y que los cineastas, sus voces, los fondos del cine de la región y los tomadores de decisiones también están siendo escuchados ”, dice Marković Variedad. «No solo que nuestros autores son reconocidos, sino que tenemos que ser parte de las conversaciones de imagen más grande para que no nos quedemos atrás».

Esa determinación subraya los cambios más amplios en marcha en el evento de la industria del Festival de Sarajevo, que hace un año se mudó de su hogar tradicional en el hotel histórico Europa a la zona moderna del centro de la ciudad, un reconocimiento de que la larga confabulación había superado sus humildes raíces y al mismo tiempo evolucionando en un evento más a futuro.

Este año, la mayor parte de las actividades de la industria tendrán lugar nuevamente en el centro de conferencias del Swissotel, así como en el Jardín del Festival Adyacente, que se introdujo el año pasado y, después de lo que Marković describe como una «renovación», organizará conversaciones de Cinelink, reuniones individuales y reuniones informales. Esos lugares están a tiro de piedra de las vacaciones del hotel, que alberga a la mayoría de los invitados internacionales del festival, y el Cineplexx Multiplex, que es su lugar principal de proyección, lo que hace que «todo a cinco minutos a pie» de distancia, según Marković.

Reflejando el nuevo aspecto del evento, una adición notable a la línea Cinelink de este año es el lanzamiento del Talents Sarajevo Innovation Forum, un hilo de tres días centrado en el desarrollo de IP en la intersección de películas, animación y videojuegos.

Marković dice que el propósito del programa es «abrir un espacio para nuevas prácticas emergentes … y crear una sinergia entre la industria del juego y la industria cinematográfica». Ella agrega que tanto los recién llegados como los veteranos «tienen que encontrar una manera de cómo estas dos industrias pueden colaborar y aprender unos de otros».

Cinelink Head Mass Markovic

Cortesía del Festival de Cine de Sarajevo / Primož Korošec

Se enfatiza un enfoque en el futuro en todo el programa Cinelink Talks, que destacará algunos de los desafíos y oportunidades planteados por la IA, junto con los esfuerzos europeos para regular la nueva tecnología, al tiempo que planteará preguntas sobre la inclusión, la sostenibilidad y la autonomía creativa en el cine contemporáneo. Mientras tanto, una charla sobre métodos de financiación alternativos para el cine independiente explorará «cómo la solidaridad puede compensar … cuando los esquemas de financiación regulares están en peligro», según Marković, un tema especialmente urgente cuando la financiación pública para las artes está cada vez más amenazada.

Since its inception, CineLink’s influential Co-Production Market and Works in Progress strands have helped launch award-winning titles such as László Nemes’ Oscar winner “Son of Saul,” Adina Pintilie’s Golden Bear winner “Touch Me Not” and Tamara Kotevska and Ljubomir Stefanov’s two-time Academy Award nominee “Honeyland,” and this year’s edition again welcomes filmmakers Desde el sureste de Europa, Medio Oriente y África del Norte para presentar sus obras.

El mercado de coproducción de Cinelink incluye 14 largometrajes en desarrollo y financiamiento, con títulos notables que incluyen «Two Little Nightmares», un largometraje del cortometraje croata Palte d’Orner Nebojša Slijepčević; «Agatha Candy», la característica de segundo año de Andrei Tănase de Rumania, cuyo debut «Day of the Tiger» se estrenó en Rotterdam; y «Love-45», del director francés sirio Anas Khalaf, quien dirigió al thriller político «el traductor».

La selección de obras en progreso presenta 11 películas en la etapa de postproducción, con títulos notables que incluyen «The Probidden Tunt», un documental de Bojana Novaković, mejor conocido por sus créditos de actuación en «Instinct» de CBS y «Westworld» de HBO; y «Who Are We», de Miroslav Terzić de Serbia, cuyo drama de 2019 «Stitches» se estrenó en la barra lateral Panorama del Festival de Cine de Berlín.

«Who Are We» se presentará en las obras de Cinelink en progreso.

Cortesía del festival de cine de Sarajevo

Otros hilos de la industria clave que regresan este año incluyen Cinelink Drama, un foro de cofinanciación que presentará siete series de alta gama de la región de los Balcanes, así como el Laboratorio de Productores de Cinelink, un programa para productores emergentes de los productores del sudeste de Europa y el Southern Caucaso diseñado para ayudar a los profesionales de la atención a desarrollar «las habilidades necesarias para las personas que liderarán las industrias en años en llegar», según Markovich. También regresa para su edición de segundo año está Cinelink Books, que se lanzó en respuesta a la creciente demanda de adaptación de IP y mostrará seis novelas de la antigua Yugoslavia.

Colectivamente, los eventos en los días de la industria Cinelink de este año, que se realizarán del 16 al 21 de agosto, representan un esfuerzo concertado de los organizadores para aprovechar el impulso de la industria regional en un año que vio éxitos notables como el director croata Igor Bezinović’s Winning Rotterdam’s Tiger con el Docu-Drama «» «» «.¡Fiume Death!«, Y eslovenia’s Urška djukic Abriendo la nueva sección de perspectiva en el Festival de Cine de Berlín de este año con su debut característico «Pequeñas chicas de problemas”(En la foto, arriba).

«Las nuevas voces están llegando, y hay una gran visibilidad con su presencia a nivel internacional», dice Marković. Ella señala a Djukić, un alumno de Cinelink, como evidencia adicional de que Sarajevo sigue siendo «un lugar para descubrir nuevos talentos».

El Festival de Cine de Sarajevo se ejecuta del 15 al 22 de agosto.