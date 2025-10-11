Cómo el equipo ‘Roofman’ reconstruyó una tienda completa de Toys ‘R’ Us

“techador» director Derek Cian France Quería que todo fuera real para su última película y no quería escatimar esfuerzos. Así que el diseñador de producción de la película, Inbal Weinberg, fue el encargado de recrear una tienda de Toys “R” Us alrededor del año 2004.

Weinberg realizó una búsqueda a nivel nacional para ver si todavía existían tiendas y descubrió que apenas quedaban después de que el minorista se declaró en quiebra en 2018. Finalmente encontró un Toys “R” Us abandonado en las afueras de Charlotte, Carolina del Norte, donde estarían filmando.

«Allí no había nada. Habían raspado el suelo y tuvimos que empezar de cero», afirma Weinberg.

“Roofman” sigue la historia real de Jeffrey Manchester (Channing Tatum), un hombre que robó restaurantes McDonald’s haciendo agujeros en sus techos, lo que le valió el apodo de «Roofman». Finalmente lo capturan y lo envían a prisión, pero se escapa y pasa meses escondido en una juguetería.

Crear el espacio resultó ser un desafío, ya que Cianfrance pidió que todo estuviera “tan estratificado como fuera posible” con juguetes reales de fondo. «Derek dijo: ‘Quiero que Channing pueda caminar y agarrar lo que quiera, y si agarra algo, detrás de eso tiene que haber otro elemento'», explica Weinberg.

Dado que el set tenía una enorme superficie de 24.000 pies cuadrados, Weinberg y su equipo mantuvieron conversaciones sobre cómo crear esa cantidad de juguetes. «Dijimos: ‘¿Podemos rehacerlas? ¿Podemos comprarlas? ¿Deberíamos fabricar otras similares?'» Ella y su equipo reunieron miles de imágenes, así como catálogos de la época. También hizo que el equipo viera videos instructivos para empleados de Toys “R” Us que encontró en línea.

Ella le da crédito al departamento de arte por sacar artículos como las muñecas Tickle Me Elmo, los autos de juguete Bad Buggy e incluso una muñeca Barbie de Hillary Clinton para llenar la tienda con juguetes y videojuegos de la época. “Eso fue todo”, dice.

Al desafío se sumó la idea de que la tienda necesitaba cambiar según las estaciones, ya que Roofman se escondió durante varios meses. «Tuvimos que mostrar diferentes gráficos, como el regreso a clases, Halloween y Acción de Gracias», dice.

Weinberg tuvo acceso a los archivos policiales del caso para visualizar el escondite de Jeffrey detrás del expositor de bicicletas. Pero el equipo obtuvo aún más información del propio Manchester, que estaba en contacto con el director. «Derek tenía llamadas semanales con Jeffrey y hablaba con él todo el tiempo. Le explicó que estaba detrás de un portabicicletas y en la pared», dice Weinberg. «Así que fue una buena conversación con Derek y nuestro director de fotografía, Andrij Parekh, descubrir cómo podría ser visualmente este espacio y al mismo tiempo convertirlo en un capullo. Para Channing era importante construir su propio nido». Poco a poco se va convirtiendo en un espacio cálido y acogedor.

David Ruso

El equipo también preparó una pequeña sorpresa para Tatum. «Conseguimos algunas de las figuras de acción de Marvel, incluida la de Channing. Así que fue muy lindo para él encontrar su propia figura de acción», dice Weinberg.