Cómo el cumpleaños de SNL en Friendly’s Sketch fue inspirado en Temple of Doom

Si las escenas rituales durante el boceto «Cumpleaños at Friendly’s» en «Saturday Night Live» parecían familiares, tus ojos no te engañaron.

El gran cráneo, las capas rojas, el cáliz y el canto se inspiraron en la película de 1984 de Steven Spielberg «Indiana Jones y el Templo de Doom».

«Mucho de eso fue traído», dice el diseñador de producción nominado a Emmy, Keith Raywood. Es nominado junto a sus colegas Akira «Leo» Yoshimura y N. Joseph Detullio.

La idea comenzó con los escritores, dice Detullio. «La idea era que alguien afirmaba que era su cumpleaños cuando no lo fue, y se metieron en problemas».

La anfitriona e invitada musical, Lady Gaga, tocó uno de los muchos espeluznantes camareros del boceto. Apareciendo junto a ella estaban Heidi Gardner, Mikey Day, Bowen Yang, Andrew Dismukes, Kenan Thompson, Ego Nwodim y Sarah Sherman. En el boceto, las cosas oscurecen cuando el personal se entera de que un patrón ha estado mintiendo sobre su cumpleaños.

El conjunto requería más de lo habitual. «No son tan detallados o involucrados», dice Detullio. Necesitaban accesorios especializados, incluidos una jaula y un cráneo. También necesitaba que los otros departamentos, como el cabello, el maquillaje y el disfraz, trabajen en estrecha colaboración.

«Se requirió un propietario para la rueda giratoria. Era un riff sobre ‘Indiana Jones y el Templo de Doom’. La forma en que hacemos el programa es que tenemos que dividir las responsabilidades ”, dice Raywood. «El edificio de Joe en la tienda, Lee se está ocupando de lo que está sucediendo en el estudio, y tengo chicos de apoyo haciendo cosas. Nos dividimos y conquistamos».

Detullio agrega que Raywood tenía las cabinas de cuero rojo hechos para el boceto. El departamento de arte también hizo señalización y tenía fotografías hechas para el arte de la pared. «Investigamos y miramos cómo sería Friendly». Agrega que con todos trabajando en sus propias secciones, existe un peligro en el último minuto. «A veces ni siquiera se comparte entre los departamentos hasta que lo veamos el sábado, y decimos: ‘Esto está mal. Tal vez deberíamos cambiar el color o la tela’. Pero, es muy orgánico «.

El equipo tuvo un poco más de tiempo para los sets del «Especial del 50 aniversario de Saturday Night Live», para el cual también están nominados. Las conversaciones para el especial comenzaron en junio de 2024 para cómo sería el programa.

SNL50: El especial de aniversario –

Theo WARGO/NBC

Yoshimura dice que la oda musical a la ciudad de Nueva York fue idea de Colin Jost. «Es bastante amplio», se ríe Yoshimura. «¿Intentamos hablar con él sobre las diversas escenas y cómo acomodaríamos esas escenas?»

Una idea que Jost tenía era un restaurante de alta gama como Delmonico’s. La otra era una escena de «The Little Shop of Horrors». Y, por último, fue recrear Times Square en la década de 1970.

Detullio explica: «Esto se movería a través de ciertas áreas de Nueva York. Comenzó en Times Square, y había otras escenas en el medio, y algunas sucedieron en la audiencia en la base de operaciones».

El desafío era que el estudio estaba lleno de 200 asientos adicionales para el especial. «Mover el paisaje es muy desafiante para esos especiales. Leo fue quien se le ocurrió las piezas giratorias clásicas, por lo que tenían tres lados para ellos, y nos permitió cambiar eso muy rápido y aún de manera teatral».

Un muro de video ayudó al equipo a ir de una escena a otra. «Esos primeros momentos de Times Square fueron capturados en la pared del video», revela Yosihmura.

Agrega: «Lo único que me encantó del final fue que en el caos de todo esto, todo terminó en la base de operaciones, nuestro aspecto exclusivo, y ha sido nuestro aspecto exclusivo durante muchos años. Tener 50 actores en diferentes trajes allí celebrando Nueva York es algo muy especial y muy apropiado para ‘SNL 50. ‘»