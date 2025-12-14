Como el cielo y la tierra, este es el salario mensual en las ciudades más ricas frente a las más pobres del mundo

Jacarta – Diferencias de nivel salario Las diferencias entre ciudades de todo el mundo a menudo pueden parecer duras, incluso para trabajos con niveles de habilidades similares. Es por eso que vivir y trabajar en una determinada ciudad puede hacer que tus ingresos mensuales parezcan el doble en comparación con otras ciudades, no solo por tu posición, sino también por la estructura económica, el costo de vida y la fortaleza de la moneda local.

Aquí hay una descripción general salario mensual promedio en las principales ciudades del mundo en 2025. Los datos fueron tomados de Numbeo a través del Deutsche Bank. Los datos utilizados provienen de Numbeo, la mayoría de los cuales provienen de fuentes colaborativas y menos del 10 por ciento se recopilan manualmente.

Esto significa que los resultados pueden verse influidos por quién informa y cuándo llega el informe, especialmente en ciudades con mercados laborales que cambian rápidamente. La siguiente es información completa, resumida de Visual CapitalistaDomingo 14 de diciembre de 2025.

Ciudad con salarios mensuales más alto

Montañas en Ginebra, Suiza

En 2025, las ciudades suizas volverán a dominar las primeras posiciones en el mapa salarial mundial. Ginebra registró un salario mensual promedio de 7.984 dólares estadounidenses o el equivalente a 132.534.400 IDR, lo que la convierte en la ciudad con mayores ingresos en estos datos. Zurich le sigue muy de cerca con una cifra de 7.788 dólares EE.UU. o el equivalente a Rp. 129.280.800 mensuales.

Fuera de Europa, San Francisco ocupa la primera posición entre las ciudades de Estados Unidos con un salario medio de 7.092 dólares estadounidenses o el equivalente a 117.727.200 IDR. Sin embargo, la ciudad ha experimentado una caída salarial del 10,6 por ciento en los últimos cinco años, lo que refleja la dinámica del mercado laboral pospandemia.

La siguiente capa está llena de conocidos centros financieros y educativos. Luxemburgo registró un salario mensual promedio de 6.156 dólares estadounidenses o el equivalente a 102.189.600 IDR, mientras que Boston fue de 5.940 dólares estadounidenses o el equivalente a 98.604.000 IDR. Chicago y Nueva York también permanecen entre los 10 primeros del mundo, respectivamente, con salarios de 5.203 dólares estadounidenses o el equivalente a Rp. 86.369.800 y 5.128 dólares estadounidenses o el equivalente a Rp. 85.124.800.

Estas ciudades con los salarios más altos generalmente tienen características similares, a saber, el predominio de industrias de alto valor como las finanzas, la tecnología y los servicios profesionales, un mercado laboral ajustado y un alto costo de vida. Esta combinación de factores naturalmente impulsó los salarios nominales a niveles mucho más altos que en otras ciudades.