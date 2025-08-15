Cómo el cantante creó sus propias vacaciones nacionales

No es posible que todo el país no esté al tanto de él, pero habrá facciones de música que buscarán el 24 de agosto como unas vacaciones nacionales, muy Laufey Día, llamado en honor al cantante cuyo giro sobre los estilos nostálgicos la ha convertido en una heroína de la Generación Z poco probable. Será el tercer año consecutivo para un día muy Laufey, con un aumento en la participación de ser algo seguro, ya que la cantante de jazz-pop de 26 años lanzará su tercer álbum, «una cuestión de tiempo», dos días antes de la mano, y esto marca la primera vez que ha emitido una nueva colección desde que se graduó al nivel de tocar y vender Arenas. Independientemente de si es observado por el gobierno, no se sorprenda al ver una afluencia local o nacional de arcos de cabello blanco revelador.

¿Pero tal vez una búsqueda del tesoro nacional es la mejor analogía? Participar plenamente en un día muy de Laufey significa seguir una lista de verificación de actividades sugeridas por el cantante. Sugerido siendo la palabra operativa.

«Es como una búsqueda del tesoro, pero más relajado», dice Bianca BhagatEl gerente general de la etiqueta de Laufey, Temprano. «Puedes disfrutarlo a tu tiempo. Puedes elegir qué actividades quieres hacer. No estamos poniendo a nadie en competencia entre sí». Hacer cualquier cosa en un concurso no sería muy de la Lasfey-Core, adoptar una frase a menudo utilizada en su mundo.

El clímax de un día 2025 muy de Laufey será una actuación en solitario de 40 minutos en una ubicación al aire libre en Los Ángeles que se revelará solo el día del evento, que se transmitirá en todo el mundo en asociación con Tiktok Live. Las ediciones 2023 y 2024 también terminaron con sets en vivo enviados al mundo, pero sin el alto nivel de transmisión en vivo que viene con un patrocinio oficial de Tiktok. (Es una de las varias actuaciones que Laufey hará durante la Semana de Lanzamiento en Los Ángeles que han hecho que los fanáticos estén clamando para descubrir cómo entrar en conciertos muy subcrypto-nivel, incluido un espectáculo del Museo Grammy el miércoles antes del lanzamiento y un espectáculo de clubes para YouTube cuando el álbum llega a la noche del día de los días de Dspthurs).

Pero las actividades propuestas antes de ese clímax de concierto están diseñadas para fomentar y aumentar la construcción de la comunidad, con un grado de creación de listas que pocos artistas han llevado a sus fanáticos antes. Laufey está pidiendo a sus seguidores que consideren participar en hacer cualquiera o las siete paradas que ha elegido: una parada de matcha, una parada de yogurt congelado, una parada de tienda de segunda mano, una parada de castillo/reloj de reloj/carrusel, una librería independiente o una parada de biblioteca, una parada de filtro de fotomogos/fotografías y, finalmente, una parada de la tienda de registros. Algunos de estos tienen socios de marca (hola, yogurtland), y otros no (es decir, no hay la federación nacional de torres de relojes para subir a bordo).

«Un día muy de Laufey nació de una idea que tuve hace tres años», dice Laufey Variedad. «El objetivo era encontrar una manera de unir a mi comunidad y celebrar los momentos que unen a las personas. Mi cosa favorita de AVLD es ver a tantas personas participar junto a sus amigos y familiares, haciendo todas las actividades y activaciones divertidas juntos».

La directora creativa de Laufey, su hermana gemela, Junia Lin, es una fuerza principal detrás del evento anual. «Ya sea que haya un lanzamiento récord o no, es como algo que Lauvers, que es lo que llamamos fanáticos de Laufey, para que realmente se unan y se sienta visto y se reúna. Si no necesariamente se siente visto en la escuela o en su lugar de trabajo o donde sea que se encuentre, este es un día para que usted se reúna con sus amigos y se sienta reconocido en toda su gloria de Lauver».

Lin continúa: «Creo que para mí personalmente, como director creativo, realmente me encanta ver a las personas que pueden unirse con su creatividad y vestirse con lo que llamamos Laufey-Core». ¿Cuál es, para los desconocidos? «En un nivel muy básico, vemos muchos arcos de cabello, especialmente en blanco, y muchos vestidos blancos y faldas blancas largas. Eso es un poco más recto. Y luego en un tipo más teórico, creo que Laufey es solo personas que se permiten a sí mismas que se ven a la manera que les permite expresar su feminidad en una forma diferente. Un día o un concierto muy de Laufey les brinda la oportunidad de aparecer como una versión un poco más vulnerable de sí mismos «.

Los organizadores intentan lograr un equilibrio entre los elementos en los que la mercadería o los productos podrían entrar en juego y las mejores cosas en Laufey Life son gratuitas. «Definitivamente es un baile», dice Lin, «porque queremos ofrecer cosas que sean accesibles tanto a escala económica como en todo el mundo, porque queremos que tantas personas como sea posible para celebrar con nosotros. Entonces, si tenemos una tarjeta de la biblioteca (de marca Laufey) solo en algunas de las ciudades, todavía puede comprar un libro o ir a visitar una biblioteca, no es lo que está … uno de los objetivos, uno de los objetivos y que amamos a las personas que amamos a las personas que están a lo que les encantan sus amigos y que están a lo que les encantan sus amigos y nos encantan sus amigos, ya que es que les encantan sus amigos y les encantan sus amigos y que les encantan sus amigos y les encantan sus amigos y que les encantan sus amigos, que es que les encantan sus amigos y es que les encantan sus amigos, que es que les encanta. ola de recortes al final del día y compartirlo con el mundo «.

Bhagat dice: «Definitivamente hay componentes de IRL, y definitivamente hay socios de marca y ladrillos y morteros con los que nos asociamos en mercados de todo el mundo. Pero si las personas están en un mercado en el que no necesariamente no tenemos una cafetería o una tienda de segunda mano, nos hemos asegurado de hacer que esta lista de verificación realmente pueda hacer en cualquier lugar. lo haría si tuviera un domingo libre.

«Una cosa sobre este año que definitivamente nos hemos inclinado más es el estilo, y nos hemos asociado con tiendas de segunda mano en toda América del Norte que realmente tendrán estantes de ropa que siguen guías de estilo que Laufey y Junia les han proporcionado. La tienda de segunda mano está en su ciudad y Go Source elementos que se sienten relevantes para eso.

«La pieza de la biblioteca pública que estamos haciendo es en cinco mercados que están lanzando tarjetas de biblioteca de clubes de lectura de Lavefey, colaborativas, y eso está sucediendo en más de 175 sucursales, que creo que es una asociación por primera vez. No he visto ninguna carta de biblioteca con la marca artística. Obviamente es un interés muy específico para la Levina debido al club de lectura y porque en realidad le encantan los libros».

En cuanto al componente más dulce, que involucra una cadena nacional que le da a Laufey su propio sabor a muy bayas por un día, «Yogurtland es un traspaso porque sí lo hicimos con ellos el año pasado, y nos informaron que fue su más alto día de ventas del año. Que hablan el volumen del tráfico de pies que está siendo expulsado por cualquiera de estos sociedades. Pero fue su mayor día de ventas porque sus fanáticos de las ventas conocen realmente a los fanáticos de los pies. ¿Fue este momento Tiktok que sucedió donde la gente usaba su canción ‘Promise’ e iba a las tiendas de yogurt, y eso sucedió totalmente orgánicamente «?

La sensación general del día es que los fanáticos pueden vivir su propia versión con sabor a Laufey de una comedia romántica, incluso si se trata de una comedia romántica de una persona … aunque el potencial para el encuentro está ahí con algunos fanáticos que organizan reuniones de parques para ver la transmisión en vivo o colgar al final del día.

«Siempre me pongo nervioso a generalizar a cualquier gran grupo de personas, pero sería justo decir que Laufey misma y creo que sus fanáticos son muy nostálgicos», dice Bhagat. «Les encanta la música y el cine de otras épocas, les encantan los libros y la lectura, y tienen una cosmovisión muy romántica. Y así creo que esta experiencia de hacer cosas que sienten que se inclinan en experiencias hermosas y simplemente disfrutan de ti mismo y romántica a tu vida un poco a medida Y romantizar tu vida es un rasgo muy Laufey que creo que sus fanáticos también aman.

Siguiente parada después de todo este compromiso de los fanáticos: el compromiso del Grammy, ya que el nuevo álbum saldrá solo una semana antes del límite para la consideración de 2026 Grammy. Ella ya ganó el mejor álbum pop tradicional Grammy con su lanzamiento de segundo año, «Bewitched», pero los seguidores e incluso los observadores objetivos están pensando que un mayor reconocimiento de categorías cruzadas puede ser solo cuestión de tiempo.