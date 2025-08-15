Cómo DPP Golkar Party celebra el 80 aniversario de la República de Indonesia

Yakarta, Viva – Party Central Leadership Council (DPP) Golkar celebró el 80 aniversario de la República de Indonesia con un espíritu de solidez y trabajo. Esta celebración es una forma de respeto y gratitud por la independencia de la República de Indonesia del año 80.

«El gran tema de este año es la voz del pueblo, los votos de Golkar. Junto con Golkar, Indonesia Advanced. Este tema está en línea con el 80 ° tema nacional de la independencia de Indonesia, Sobereign, el pueblo de la prosperosa, Indonesia, avanzada», dijo el viernes 155 del Partido Golkar (PP AMPG) Aldi Aldi Aldi en su declaración, el viernes 155.

En la celebración de este año, el 80 aniversario de la República de Indonesia se celebró en el campo del Partido DPP Golkar juvenil y deportivo. Dirigido por el presidente de la División de Jóvenes y Deportes, dijo Aldi Al Idrus, quien también es el presidente general del Centro Juvenil del Partido Golkar (PP AMPG).

Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia en una discusión titulada Geoestrategas de Indonesia y Dirección de Política Geopolítica en la Oficina DPP del Partido Golkar, West Yakarta

Además, el Secretario de la División de Jóvenes y Deportes, Ilham Akbar, y fue nombrado presidente del comité organizador fue Mohammad Omar Syarif, el administrador del Departamento de Juventud y Deportes en el Partido Golkar DPP.

«Toda la serie también involucró alas del partido, las organizaciones fundadoras, las organizaciones se establecieron y las organizaciones juveniles del trabajo del Partido Golkar», dijo.

Por supuesto, dijo, la actividad enfatizó la importancia de la solidez y el trabajo en la construcción de la nación y el estado. El Partido Golkar se compromete a continuar trabajando duro e innovar en mejorar el bienestar de la comunidad y avanzar en Indonesia.

«El 80 aniversario de la República de Indonesia también está lleno de diversas actividades, como ceremonias de bandera, amistad amigable y varios tipos de competiciones que involucran todos los elementos de gestión, cuadros, jóvenes y el público en general en torno a la oficina del DPP del Partido Golkar. Además, en la implementación de la competencia en colaboración con la organización deportiva de Portina», explicó.

Esta actividad es una forma de participación de todos los cuadros del Partido Golkar en conmemorar el Día de la Independencia de Indonesia que se celebró del 15 al 17 de agosto de 2025.

Presidente del Partido de Golkar, Bahlil Lahadalia en la oficina del DPP del Partido Golkar, Yakarta.

«El Partido Golkar está comprometido a continuar siendo parte de la solución para supervisar al gobierno de Prabowo Gibran en la realización del programa ASTA CITA del gobierno para construir la nación y el estado», dijo.

En la 80ª celebración del Día de la Independencia de Indonesia, el DPP del Partido Golkar dijo el 80 ° Dirgahayu de la República de Indonesia. Esperemos que Indonesia continúe siendo un país desarrollado, próspero y soberano.